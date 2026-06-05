Skoda'nın şimdiye kadarki en büyük elektrikli modeli geliyor

Skoda, yeni elektrikli SUV modeli Peaq'in tasarımını resmi tanıtım öncesinde paylaştı. Markanın bugüne kadar ürettiği en büyük ve en pahalı model olmaya hazırlanan Peaq, yedi koltuklu yapısıyla elektrikli Kodiaq olarak konumlandırılıyor.
7 koltuklu Skoda Peaq'in özellikleri
Yeni SUV, markanın "Modern Solid" adı verilen tasarım dilini kullanıyor. Ön bölümde Tech Deck adı verilen kapalı ızgara tasarımı, T şeklindeki LED aydınlatmalar ve daha köşeli hatlar dikkat çekiyor.
Skoda'nın paylaştığı teknik bilgilere göre orta seviyedeki versiyon arkadan itişli yapıda olacak ve 286 beygir güç üreten tek elektrik motoruyla sunulacak. Bu versiyonda 86 kWsa batarya görev yaparken, WLTP normlarına göre 610 kilometreden fazla menzil hedefleniyor. Maksimum DC şarj gücü ise 195 kW seviyesinde.
Serinin giriş versiyonunda 59 kWsa batarya ve 204 beygir güç yer alırken, çift motorlu dört tekerlekten çekişli üst versiyon yaklaşık 300 beygir güç sunacak.
İç mekânda ise Skoda tarihinde ilk kez dikey konumlandırılmış 13,6 inçlik bir multimedya ekranı kullanılacak. Uzatılan aks mesafesi sayesinde ikinci ve üçüncü sıra yolcular için daha geniş yaşam alanı sunulurken, bagaj hacmi yedi koltuk kullanılırken 299 litre, arka koltuklar yatırıldığında ise 935 litreye ulaşıyor.
Skoda, yeni Peaq'ı 23 Haziran'da Fransa'da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtacak. Modelin Avrupa satışlarının ise yaz aylarının ardından başlaması bekleniyor. Peugeot E-5008 başta olmak üzere büyüyen elektrikli 7 koltuklu SUV segmentinde rekabet edecek olan Peaq'ın Avrupa'da yaklaşık 57 bin ila 68 bin euro arasında fiyatlandırılması öngörülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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