2019 Jeep Renegade tanıtıldı; 1.0 litrelik yeni benzinli motorla geliyor

2019 Jeep Renegade üzerinde yapılan değişimi şimdilik yalnızca iki görselle ortaya çıkaran üretici, tüm detayları haziran ayı bitmeden paylaşacağını açıkladı. Yeni Renegade modelinde yapılan tasarımsal değişiklikler arasında araca daha modern bir görünüm kazandıran yeni farlarla birlikte yeri değiştirilen sis farlarına ev sahipliği yapan tampon yer alıyor. Arka tarafta ise yeni stop grubu en dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Yeni Jeep Renegade’in kabin tarafını gözler önüne seren herhangi bir görsel paylaşılmadı. Fakat yakın geçmişi göz önüne aldığımızda iç tarafta değişiklik beklemek oldukça zor. Zira bundan yalnızca bir yıl önce aracın bilgi-eğlence sistemiyle birlikte diğer bazı bileşenlerinde değişikliğe gidilmişti. Bu tarafta bir dokunuş olup olmadığını ay sonunda görebileceğiz.
2019 Jeep Renegade üzerinde yapılan en önemli değişiklik kaputun altında. Markanın en küçük üyesi bundan böyle giriş seviyesi olarak 120 beygir güç üreten 1.0 litrelik üç silindirli benzinli motorla satışa sunulacak. Renegade’in motor gamındaki bir diğer yenilik 1.3 litrelik dört silindirli benzinli ünite olacak. Yüksek performans isteyenlerin tercihi olacak bu ünitenin 150 ve 180 beygirlik versiyonları bulunacak. 120 beygirlik 1.6 litre ve 170 beygirlik 2.0 litre dizel motorlarda is herhangi bir değişiklik bulunmayacak.
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benzinin verimi düşük , motorinden daha fazla güç elde ediliyor
Şimdi ford avrupaya ve saire iyi malları gönderip bizim gibi ülkelere sorunlu motorları gönderiyor da olabilir, bilemem ancak ben buraya bakmak durumundayım.
VW çok iyi motor yapıyorsa neden skandalların markası oldu!
Al sana haber
sozcu.com.tr/...
Bu işin öncüsü yani motor konusunda Ford Toyota ve Renault gibi bir kaç marka varken VW ye iş düşmez o ancak reklamla ayakta durmaya çalışır.
Mesleğimi senden öğrenecek değilim
O beğendiniz VW skandala imza atmadan önce düşünseydi de bugünlere şaibeyle değil de başarıyla gelirdi