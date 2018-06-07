2019 Jeep Renegade tanıtıldı; 1.0 litrelik yeni benzinli motorla geliyor

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Dört yıldır satışta olan ve şimdiye dek köklü bir değişim sürecinden geçirilmeyen Jeep Renegade, 2019 yılı için de yine hafif bir makyaj operasyonuyla yetindi. Markanın en küçük üyesi geçirdiği değişim sonrası biraz daha modern bir görünüme ve yeni motorlara kavuştu. Geçtiğimiz günlerde casus fotoğraflarıyla karşılaştığımız 2019 Jeep Renegade, İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen fuarda resmi olarak tanıtıldı.

2019 Jeep Renegade üzerinde yapılan değişimi şimdilik yalnızca iki görselle ortaya çıkaran üretici, tüm detayları haziran ayı bitmeden paylaşacağını açıkladı. Yeni Renegade modelinde yapılan tasarımsal değişiklikler arasında araca daha modern bir görünüm kazandıran yeni farlarla birlikte yeri değiştirilen sis farlarına ev sahipliği yapan tampon yer alıyor. Arka tarafta ise yeni stop grubu en dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Yeni Jeep Renegade’in kabin tarafını gözler önüne seren herhangi bir görsel paylaşılmadı. Fakat yakın geçmişi göz önüne aldığımızda iç tarafta değişiklik beklemek oldukça zor. Zira bundan yalnızca bir yıl önce aracın bilgi-eğlence sistemiyle birlikte diğer bazı bileşenlerinde değişikliğe gidilmişti. Bu tarafta bir dokunuş olup olmadığını ay sonunda görebileceğiz.

2019 Jeep Renegade üzerinde yapılan en önemli değişiklik kaputun altında. Markanın en küçük üyesi bundan böyle giriş seviyesi olarak 120 beygir güç üreten 1.0 litrelik üç silindirli benzinli motorla satışa sunulacak. Renegade’in motor gamındaki bir diğer yenilik 1.3 litrelik dört silindirli benzinli ünite olacak. Yüksek performans isteyenlerin tercihi olacak bu ünitenin 150 ve 180 beygirlik versiyonları bulunacak. 120 beygirlik 1.6 litre ve 170 beygirlik 2.0 litre dizel motorlarda is herhangi bir değişiklik bulunmayacak.