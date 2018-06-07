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2019 Jeep Renegade tanıtıldı; 1.0 litrelik yeni benzinli motorla geliyor

Küçük bir makyaj operasyonuyla daha modern bir görünüme kavuşan 2019 Jeep Renegade, artık 1.0 ve 1.3 litrelik benzinli motorlarla satışa sunulacak. 2019 Jeep Renegade'in detayları haberimizde:
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Jeep Renegade tanıtıldı; 1.0 litrelik yeni benzinli motorla geliyor
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Dört yıldır satışta olan ve şimdiye dek köklü bir değişim sürecinden geçirilmeyen Jeep Renegade, 2019 yılı için de yine hafif bir makyaj operasyonuyla yetindi. Markanın en küçük üyesi geçirdiği değişim sonrası biraz daha modern bir görünüme ve yeni motorlara kavuştu. Geçtiğimiz günlerde casus fotoğraflarıyla karşılaştığımız 2019 Jeep Renegade, İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen fuarda resmi olarak tanıtıldı.

2019 Jeep Renegade üzerinde yapılan değişimi şimdilik yalnızca iki görselle ortaya çıkaran üretici, tüm detayları haziran ayı bitmeden paylaşacağını açıkladı. Yeni Renegade modelinde yapılan tasarımsal değişiklikler arasında araca daha modern bir görünüm kazandıran yeni farlarla birlikte yeri değiştirilen sis farlarına ev sahipliği yapan tampon yer alıyor. Arka tarafta ise yeni stop grubu en dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Yeni Jeep Renegade’in kabin tarafını gözler önüne seren herhangi bir görsel paylaşılmadı. Fakat yakın geçmişi göz önüne aldığımızda iç tarafta değişiklik beklemek oldukça zor. Zira bundan yalnızca bir yıl önce aracın bilgi-eğlence sistemiyle birlikte diğer bazı bileşenlerinde değişikliğe gidilmişti. Bu tarafta bir dokunuş olup olmadığını ay sonunda görebileceğiz.

2019 Jeep Renegade üzerinde yapılan en önemli değişiklik kaputun altında. Markanın en küçük üyesi bundan böyle giriş seviyesi olarak 120 beygir güç üreten 1.0 litrelik üç silindirli benzinli motorla satışa sunulacak. Renegade’in motor gamındaki bir diğer yenilik 1.3 litrelik dört silindirli benzinli ünite olacak. Yüksek performans isteyenlerin tercihi olacak bu ünitenin 150 ve 180 beygirlik versiyonları bulunacak. 120 beygirlik 1.6 litre ve 170 beygirlik 2.0 litre dizel motorlarda is herhangi bir değişiklik bulunmayacak.


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ardicli2000 11 ay
Dizel skandalı patlayınca hemen düşük hacimli yüksek güç sunan benzinli motorları görmeye başladık. Şu dizelde nefret ediyorum. Dizele harcanan para benzine harcansaydı bugün 4, 5 lt yakan yüksek gül üreten, daha az karmaşık, bakım maliyetleri düşük motor kullanıyor olurduk. Kaldı ki hybride çok daha hızlı geçiş yapılırdı.
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anadolu87 11 ay

ardicli2000
Dizel skandalı patlayınca hemen düşük hacimli yüksek güç sunan benzinli motorları görmeye başladık. Şu dizelde nefret ediyorum. Dizele harcanan para benzine harcansaydı bugün 4, 5 lt yakan yüksek gül üreten, daha az karmaşık, bakım maliyetleri düşük motor kullanıyor olurduk. Kaldı ki hybride çok daha hızlı geçiş yapılırdı.

benzinin verimi düşük , motorinden daha fazla güç elde ediliyor
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Bay Robot 11 ay K_Spartakus
Ben mühendisliğe ve saire bakmam, kullanıcı deneyimine bakarım. Aç bak araştır yorumları araçlarda ne kadar çok yolda kalan pişman olan sorunu bir türlü çözülemeyen var...
Şimdi ford avrupaya ve saire iyi malları gönderip bizim gibi ülkelere sorunlu motorları gönderiyor da olabilir, bilemem ancak ben buraya bakmak durumundayım.
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K_Spartakus 11 ay Bay Robot
Ben müşteri deneyimine de bakarım ama fanatizm boyutunda olanları ciddiye almam sizinki gibi.
VW çok iyi motor yapıyorsa neden skandalların markası oldu!
Al sana haber

sozcu.com.tr/...
Bu işin öncüsü yani motor konusunda Ford Toyota ve Renault gibi bir kaç marka varken VW ye iş düşmez o ancak reklamla ayakta durmaya çalışır.
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10ff 11 ay
heep renegade cücük edition. - başlangıç fiyati = 210.000tl
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Bay Robot 11 ay K_Spartakus
O motorlar tam bir facia yani ford yapamamış...
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K_Spartakus 11 ay Bay Robot
Tamam sen dediysen hemen Ford ya da Fırat'a seni mühendis olarak önereceğim, eminim ki seni kaçırmazlar

Mesleğimi senden öğrenecek değilim

O beğendiniz VW skandala imza atmadan önce düşünseydi de bugünlere şaibeyle değil de başarıyla gelirdi

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V4LKyR 11 ay
1 litre 3 silindirli motor nasıl 120 hp güç üretir vay be.
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Utmad 6 ay V4LKyR
Audi de 1.0TFSI 116HP Motor var 2yıldır, hatta Sedab Skoda Octavia da bile var bu motor
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Virinom 11 ay
1 litre 3 silindirden 120 beygir güç almak için turbo basıncını çok arttırmak gerekir. Ömrü nasıl olacak acaba?
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K_Spartakus 11 ay Virinom
Ford EcoBoost motoru 3 silindirle yüksek performans konusunda öncü oldu, Ford yapıyorsa Fiat Chrysler de yapar. Fiat'ın son dönem motorları eskiye oranla daha iyi.
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ataince 11 ay
Bana 1.0 turbo benzinli motorlar çok cazip geliyor hem mtv avantajı var hem turbolu olduğundan atmosferiklere göre çekişi iyi. Ama 1.3 dizel varken her zaman ikinci tercihimdir.
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SERDARbdrm 11 ay
Motorlar hangi firmanin?
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