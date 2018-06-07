Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10 bin liralık hurda araç teşviki için tarih verildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hurda araç teşviki olarak da bilinen ÖTV teşviki için tarih verdi. Hurda araç teşvikinden kimler yararlanabilecek? Hurda araç teşvikinin şartları neler? İşte tüm detaylar:
11 ay
3b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

10 bin liralık hurda araç teşviki için tarih verildi
Tam Boyutta Gör
 

Hurda araç teşviki olarak bilinen uygulama önümüzdeki hafta başlıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, hurdaya ayrılacak araçlar için ÖTV teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliğin hazırlandığını açıkladı. Hurda araç teşvikini yönlendirecek tebliğ 11 Haziran Pazartesi Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya başlanacak.

Hurda araç teşviki olarak da bilinen ÖTV indirimi uygulamasından otomobillerin yanı sıra 16 yaş ve üzeri arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs türü araçlarını hurdaya ayıran veya ihraç edenler de faydalanabilecek.

Teşvik tutarını belirleyen kriterler 

Pazartesi günü başlayacak hurda araç teşviki kapsamında 16 ve üzeri yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaran kişiler, yeni araç alımlarında ÖTV’yi 10 bin liraya kadar daha az ödeyecek. Yapılacak ÖTV indiriminin miktarını belirlemede şu limitler kullanılacak; yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik tutarı 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46-80 bin lira arasında ise teşvik tutarı 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşıyorsa teşvik tutarı 3 bin lira olacak. Ayrıca yeni alınacak otomobilin motor silindir hacminin 1600 santimetreküpü geçmemesi gerektiği belirtildi.

Geçerli muayenesinin bulunması gerekiyor 

Ağbal tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin araçlarını hurda merkezlerine teslim edip trafikten kaydını sildirmesi gerekiyor. Ayrıca, düzenleme kapsamında ihraç edilmek istenen aracın geçerli muayenesinin bulunmasının şart olduğu belirtiliyor. Şirketlerin de yararlanabileceği hurda araç teşviki uygulaması 2019 sonuna kadar devam edecek.



https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hurda-araca-vergi-tesviki-basliyor/1168015 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
spacenet 11 ay en beğenilen
Plaka ağaları ötv'siz lüks araç alabiliyor ama sade vatandaşa sadece düşük klasman araçlarda 10 bin indirim, eski araba da gidiyor tabi. Bu iktidar döneminde sermaye sahipleri hep kazanıyor.
Plaka ağaları ötv'siz lüks araç alabiliyor ama sade vatandaşa sadece düşük klasman araçlarda 10 bin indirim, eski araba da gidiyor tabi. Bu iktidar döneminde s...
Devamını Gör
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbul_540 11 ay Achilles01
Achilles01
bu kanun çıkarsa ki bence çıkmamalı... tamamen galericilerin işine yarar. toros u vb. olan vatandaş 60-70.000 tl verip nasıl sıfır araç alabilir ki. galericiler ne kadar hurda varsa ucuzdan veya bedelsiz toplayıp sıfır araçları indirimli alıp galeriye dizip piyasa fiyatından vatandaşa iteler.


Sağ partiler her zaman zengini daha zengin yapar.Şaşırılacak bir durum yok.
Achilles01bu kanun çıkarsa ki bence çıkmamalı... tamamen galericilerin işine yarar. toros u vb. olan vatandaş 60-70.000 tl verip nasıl sıfır a...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 11 ay
En ucuz sifir arac sayenizde oldu 75 bin lira. C segment 150 bin lira olmus. Aracinizi hurda olarak devlete degil sahibindene koyun. Degil 10 bin 20 bine satarsiniz bu astronomik arac piyasasinda.
En ucuz sifir arac sayenizde oldu 75 bin lira. C segment 150 bin lira olmus. Aracinizi hurda olarak devlete degil sahibindene koyun. Degil 10 bin 20 bine satars...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
0z0z 11 ay
Du
Ben yeşilin her rengini severim demişti zamanında bir zat-ı muhterem.
Bu yeşillerin içinde doların yeşili de var mıdır?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fade to Black 11 ay
Bunların tanrısı kapitalizm, peygamberleri de neo liberalistler zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖZELKUVVET 11 ay
Bunların halka yaptığı zulmü kapitalizm yapmamıştır
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0z0z 11 ay
En dandik o da b sınıfı bir araç 75-80 binden başlıyor.
10 bin indirim ne lo.
Avrupa almanya gibi yap tüm vergi indirimini millet alsın.
10 lira ne lo şaka mısınız maytap mı geçiliyor milletle?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 11 ay
dıdısının dıdısı olmuş birde konuşuyorlar sanki sektöre faydası olacak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vanished Man 11 ay
İyi halt ettiniz. Piyasadaki dandik şahin, doğanlar 4-5 binden 10 bine oynar. Zaten bazıları uçmuş bile.
O arabayı beğenmeyen olur sıfır almak istesek en düşük corollaya baktık 86 bin lira. Daha iki sene evvet 50 civarına aldı millet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 11 ay
Madem benim 90 model lada'ya hurda muamelesi yapıyor devlet ve bunu trafikten silersen 10bin tl indirim diyor. ver bana 10 bin ben direk gidip hurda yaptırıyım barı cebine 2-3 bin girsin sende hurdadan kurtul. YOOOOK bunlar fakire fayda sağlayacak iş yapmazlar. İllla ggidip zengine verecek o 10bin TL yi.
Yazıklar olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 11 ay
Çalışın çalışın dışarıya çalışın....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spacenet 11 ay en beğenilen
Plaka ağaları ötv'siz lüks araç alabiliyor ama sade vatandaşa sadece düşük klasman araçlarda 10 bin indirim, eski araba da gidiyor tabi. Bu iktidar döneminde sermaye sahipleri hep kazanıyor.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slaved by makarna 11 ay
İlk önce vergiyi artır, sonra da indirim diyip milletin gözüne girmeye çalışıyorlar. Önce bindirim sonra indirim yapınca millet seviniyor tabi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2951 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hurda araç teşviki, ötv indirimi ve
6 etiket daha ötv teşviki hurda araç düzenlemesi hurda araç alımı ne zaman başlıyor Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay MediaTek'in yeni modemi uygun fiyatlı cihazlara 5G teknolojisini getirecek 11 ay Honor'dan dünyada bir ilk: Kalp atış hızını ölçen kablolu kulaklık 11 ay The Girl in the Spider’s Web'in ilk fragmanı yayınlandı 11 ay Henüz Android versiyonu olmayan Fortnite'ın sahte apk dosyaları tehlike saçıyor 11 ay Cadillac, 2020 yılından itibaren tüm modellerine otonom sürüş özelliği ekleyecek 11 ay Apple Haritalar artık web sitelerinde kullanılabilecek 11 ay GM 8 ve GM 8 GO uygun fiyatıyla Vodafone’da 11 ay Çentiksiz tam ekranlı Vivo Nex ve Nex S ortaya çıktı 11 ay Selfie tutkunlarına yönelik uygun fiyatlı Xiaomi Redmi Y2 tanıtıldı 11 ay PUBG'nin oyuncu sayısı gittikçe düşüyor 11 ay 2019 Jeep Renegade tanıtıldı; 1.0 litrelik yeni benzinli motorla geliyor 11 ay iOS 12 performans testinde: iOS 11 vs iOS 12 11 ay Hollanda, 3D yazıcılarla ev inşa edecek 11 ay Tesla'nın Model 3 hedefleri şirkete 5 milyar dolar kazandırdı 11 ay Android P Beta 2 resmen yayınlandı 11 ay Microsoft, Visual Studio 2019'u duyurdu 11 ay FidoRento ile Kaş'ta villa ve daire kiralamak artık çok kolay 11 ay FIFA Mobile için 2018 Dünya Kupası güncelleştirmesi yayınlandı 11 ay Bor karbür tesisi kurulacak, bordan elde edilen gelir artacak 11 ay God of War filmi mi geliyor? Ünlü yönetmenden açıklamalar 11 ay GÖRÜNTÜLENEN 10 bin liralık hurda araç teşviki için tarih verildi Sonraki NASA bugün açıklayacak: Curiosity'den heyecan verici Mars keşfi 11 ay Tesla'dan ilk Türkiye hamlesi: İstanbul için iş ilanı yayınlandı! 11 ay G.Skill’den hız rekoru kıran bellekler 11 ay Türkiye'de evde mobil internet kullanım oranı yüzde 25'e ulaştı 11 ay iOS 12 Beta hakkında ilk izlenimler 11 ay Marvell yeni SSD kontrolcülerini duyurdu 11 ay App Store, uygulamalar için deneme sürecini başlatıyor 11 ay Samsung Galaxy Note 9'un render görselleri ve videosu sızdırıldı 11 ay Motorola Moto Z3 Play tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay AMD'nin geleceği bu işlemcide: İşte Zen 2 mimarili ilk model 11 ay Tesla merakla beklenen Model Y'nin yeni görüntüsünü yayınladı 11 ay Intel, Computex'te çift ekranlı ve katlanabilir PC modelini sergiledi 11 ay Dünyanın ilk 7nm grafik yongası duyuruldu 11 ay Karşınızda AMD'nin yeni canavarı l 32 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemci 11 ay Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün yeni fragmanı yayınlandı 11 ay Plüton kâşifi New Horizons, 6 aylık uykusundan uyandı: Yeni hedefine gidiyor 11 ay Microsoft, verileri su altında depolayacak 11 ay Ultra güvenli Linux akıllı telefon Librem 5, Ocak 2019'da geliyor 11 ay Honor, GPU Turbo teknolojisine sahip ilk telefonunu tanıttı: Honor Play 11 ay NASA, Juno uzay aracının Jüpiter'deki görevini 3 yıl uzattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim