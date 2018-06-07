10 bin liralık hurda araç teşviki için tarih verildi

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Hurda araç teşviki olarak bilinen uygulama önümüzdeki hafta başlıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, hurdaya ayrılacak araçlar için ÖTV teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliğin hazırlandığını açıkladı. Hurda araç teşvikini yönlendirecek tebliğ 11 Haziran Pazartesi Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya başlanacak.

Hurda araç teşviki olarak da bilinen ÖTV indirimi uygulamasından otomobillerin yanı sıra 16 yaş ve üzeri arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs türü araçlarını hurdaya ayıran veya ihraç edenler de faydalanabilecek.

Teşvik tutarını belirleyen kriterler

Pazartesi günü başlayacak hurda araç teşviki kapsamında 16 ve üzeri yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaran kişiler, yeni araç alımlarında ÖTV’yi 10 bin liraya kadar daha az ödeyecek. Yapılacak ÖTV indiriminin miktarını belirlemede şu limitler kullanılacak; yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik tutarı 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46-80 bin lira arasında ise teşvik tutarı 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşıyorsa teşvik tutarı 3 bin lira olacak. Ayrıca yeni alınacak otomobilin motor silindir hacminin 1600 santimetreküpü geçmemesi gerektiği belirtildi.

Geçerli muayenesinin bulunması gerekiyor

Ağbal tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin araçlarını hurda merkezlerine teslim edip trafikten kaydını sildirmesi gerekiyor. Ayrıca, düzenleme kapsamında ihraç edilmek istenen aracın geçerli muayenesinin bulunmasının şart olduğu belirtiliyor. Şirketlerin de yararlanabileceği hurda araç teşviki uygulaması 2019 sonuna kadar devam edecek.





https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hurda-araca-vergi-tesviki-basliyor/1168015