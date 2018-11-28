2019 Mazda 3 tanıtıldı: yenilenen donanımlar ve Skyactiv-X motor

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Günün erken saatlerinde resmi fotoğrafları sızdırılan 2019 Mazda 3 üzerindeki örtü tamamen kalktı. Japon üretici, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle çok daha etkileyici görünen 2019 Mazda 3’ü Los Angeles Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı.

İlk satışa sunulduğu yıldan bu yana Japon markanın kilit modellerinden biri olan Mazda 3, yeniden elden geçirilen donanımlarıyla yeni bir çağın başlangıcı olarak lanse ediliyor. 2019 Mazda 3, şirketin Skyactiv araç mimarisini ve Skyactiv-X adı verilen benzinli motoru kullanan ilk model olacak. Benzinli ve dizel motorların en iyi özelliklerini bir araya getirdiği söylenen bu motor, SCCI (Kıvılcım Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemesi) özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Tasarımdaki sadelik devam ediyor

2019 Mazda 3, şirketin büyük beğeni toplayan Kodo tasarım anlayışına yeni bir yorum getiriyor. Oldukça sade çizgilere sahip olan araç, buna rağmen zarif ve etkileyici görünüyor. Ön yüzü domine eden ızgaranın çevresindeki krom çerçeve, ince yapıdaki farların altına kadar uzanarak güzel bir bütünlük sağlıyor. Arka taraftaki ince stop lambaları, bagaj kapağına entegre spoiler ve çift çıkışlı egzoz sistemi de 2019 Mazda 3’ün sportif yönüne vurgu yapıyor.

2019 Mazda 3, dış tasarımın yanı sıra kabin tarafında da önemli güncellemelere ev sahipliği yapıyor. Bu alanda da “az ama öz” anlayışını benimseyen Japon marka, minimalist dizayn yaklaşımını sürdürüyor. Yaşam alanındaki dikkat çeken özellikler arasında üç kollu direksiyon, 8.8 inçlik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi, daha kaliteli malzemeler ve krom detaylar bulunuyor. Ayrıca baş üstü göstergesi ile sürücünün tüm dikkatini yola vermesi sağlanıyor.

2019 Mazda 3 motor seçenekleri

2019 Mazda 3’ün kaputunun altında farklı motor seçenekleri mevcut. Seçeneklerin pazara bağlı olarak değişeceği belirtilirken, Skyactiv-X hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat 1.5 litre, 2.0 litre ve 2.5 litre Skyactiv-G benzinli motorlara ve 1.8 litre Skyactiv-D dizel motora yer verileceği biliniyor. Ayrıca tüm ünitelerde M Hybrid adı verilen hafif hibrit sistemin görev yapacağı da gelen bilgiler arasında.

2019 Mazda 3, i-Activ dört tekerlekten çekiş sisteminin güncellenmiş bir versiyonuyla satışa sunuluyor. Bu sistem, 2019 CX-5 modelinde ilk çıkışını yapan G-Vectoring Control Plus sistemiyle işbirliği içerisinde çalışıyor. Aracın ön tarafında MacPherson süspansiyon sistemi, arka tarafında ise yeni geliştirilen torsiyon çubuğu kullanılıyor. Mazda, bu değişimlerin hızlanma, manevra ve fren esnasında daha doğal bir etki yarattığını belirtiyor.

Güvenlik ekipmanları

2019 Mazda 3, sahip olduğu donanımlarla güvenlikten de ödün vermiyor. Araçta bulunan kör nokta uyarı sistemi ve ön çapraz trafik alarmı, kaza riskini azaltmak üzere görev yapıyor. Seyir ve trafik destek sistemi ise trafik sıkışıklığında gaz, fren ve direksiyonun kontrolünü ele alarak sürücüyü rahatlatıyor. Yeni Mazda 3’te ayrıca kızılötesi kamera kullanan sürücü gözlem sistemi de bulunuyor.

2019 Mazda 3’ün ne zaman satışa sunulacağı ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı. Yeni bilgiler geldiğinde siz değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.mazda-press.com/eu/news/2018/mazda-reveals-all-new-mazda3/