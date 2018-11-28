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2019 Mazda 3 tanıtıldı: yenilenen donanımlar ve Skyactiv-X motor

2019 Mazda 3, şirketin Kodo tasarım dilini devam ettiren sade tasarımı, Skyactiv-X motorları ve yeni donanımlarıyla tanıtıldı. İşte 2019 Mazda 3 Sedan ve Mazda 3 Hatchback'in tüm özellikleri:
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mazda 3 tanıtıldı: yenilenen donanımlar ve Skyactiv-X motor
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Günün erken saatlerinde resmi fotoğrafları sızdırılan 2019 Mazda 3 üzerindeki örtü tamamen kalktı. Japon üretici, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle çok daha etkileyici görünen 2019 Mazda 3’ü Los Angeles Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı.

İlk satışa sunulduğu yıldan bu yana Japon markanın kilit modellerinden biri olan Mazda 3, yeniden elden geçirilen donanımlarıyla yeni bir çağın başlangıcı olarak lanse ediliyor. 2019 Mazda 3, şirketin Skyactiv araç mimarisini ve Skyactiv-X adı verilen benzinli motoru kullanan ilk model olacak. Benzinli ve dizel motorların en iyi özelliklerini bir araya getirdiği söylenen bu motor, SCCI (Kıvılcım Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemesi) özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Tasarımdaki sadelik devam ediyor 

2019 Mazda 3, şirketin büyük beğeni toplayan Kodo tasarım anlayışına yeni bir yorum getiriyor. Oldukça sade çizgilere sahip olan araç, buna rağmen zarif ve etkileyici görünüyor. Ön yüzü domine eden ızgaranın çevresindeki krom çerçeve, ince yapıdaki farların altına kadar uzanarak güzel bir bütünlük sağlıyor. Arka taraftaki ince stop lambaları, bagaj kapağına entegre spoiler ve çift çıkışlı egzoz sistemi de 2019 Mazda 3’ün sportif yönüne vurgu yapıyor.

2019 Mazda 3, dış tasarımın yanı sıra kabin tarafında da önemli güncellemelere ev sahipliği yapıyor. Bu alanda da “az ama öz” anlayışını benimseyen Japon marka, minimalist dizayn yaklaşımını sürdürüyor. Yaşam alanındaki dikkat çeken özellikler arasında üç kollu direksiyon, 8.8 inçlik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi, daha kaliteli malzemeler ve krom detaylar bulunuyor. Ayrıca baş üstü göstergesi ile sürücünün tüm dikkatini yola vermesi sağlanıyor.

2019 Mazda 3 motor seçenekleri 

2019 Mazda 3’ün kaputunun altında farklı motor seçenekleri mevcut. Seçeneklerin pazara bağlı olarak değişeceği belirtilirken, Skyactiv-X hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat 1.5 litre, 2.0 litre ve 2.5 litre Skyactiv-G benzinli motorlara ve 1.8 litre Skyactiv-D dizel motora yer verileceği biliniyor. Ayrıca tüm ünitelerde M Hybrid adı verilen hafif hibrit sistemin görev yapacağı da gelen bilgiler arasında.

2019 Mazda 3, i-Activ dört tekerlekten çekiş sisteminin güncellenmiş bir versiyonuyla satışa sunuluyor. Bu sistem, 2019 CX-5 modelinde ilk çıkışını yapan G-Vectoring Control Plus sistemiyle işbirliği içerisinde çalışıyor. Aracın ön tarafında MacPherson süspansiyon sistemi, arka tarafında ise yeni geliştirilen torsiyon çubuğu kullanılıyor. Mazda, bu değişimlerin hızlanma, manevra ve fren esnasında daha doğal bir etki yarattığını belirtiyor.

Güvenlik ekipmanları 

2019 Mazda 3, sahip olduğu donanımlarla güvenlikten de ödün vermiyor. Araçta bulunan kör nokta uyarı sistemi ve ön çapraz trafik alarmı, kaza riskini azaltmak üzere görev yapıyor. Seyir ve trafik destek sistemi ise trafik sıkışıklığında gaz, fren ve direksiyonun kontrolünü ele alarak sürücüyü rahatlatıyor. Yeni Mazda 3’te ayrıca kızılötesi kamera kullanan sürücü gözlem sistemi de bulunuyor.

2019 Mazda 3’ün ne zaman satışa sunulacağı ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı. Yeni bilgiler geldiğinde siz değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.


https://www.mazda-press.com/eu/news/2018/mazda-reveals-all-new-mazda3/ Yorum Yaz
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ozmenakif 5 ay en beğenilen
Zaten güzeldi, yine güzel
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Dexsite 5 ay
Yine herkes süper diyecek ama almayacak...
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darthskywalker 5 ay
Sedan müthiş ama hatchback çok kötü olmuş
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DH Misafiri 3 ay
Tek kelime ile harika onlarca marka model araç kullandım Mazda 3 aracım var anlatmayla bitmez alın kullanın keyfi yaşayın deirm[mention][/mention]
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nitezze07 4 ay
tasarım yıne super olmus fıyatlara merakla beklıyorum
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_DIESEL_ 4 ay
Bende merakla bekliyorum,en kisa zamanda bayiye gidip test surusu yapmayi planliyorum,umarim asagida deginecegim konular ile ilgili gelistirme yapmislardir,radikal degisimler hissedersem elimdeki Mazda 6 ile takas bile dusunebilirim.
Maalesef birakin Mazda 3'u bir onceki kasa Mazda 6 malzeme kalitesi , ses yalitimi yada ic mekandaki parcalarin isciligi,birbirine oturtulmasi konusunda hala Almanlarin gerisinde ne bileyim disaridan tasarim olarak muazzam keza iceriside oyle gorunuyor fakat pratikte hala orta konsol iyi oturtulmamis trimler var ve bildiginiz trim sesleri geliyor bozuk yolda,kapilar tuy gibi hafif ve haliyle yuksek suratlerde ruzgar ve lastik sesi cok fazla.Onun disinda tasarim,yuruyen aksan,sanziman,motor,surus dinamikleri vs cidden iyi Mazda tarafinda.
Yukaridaki olumsuzluklar giderilmeden Mazdanin giris seviyesi Premium sinifta sansi cok dusuk en azindan Avrupa pazari icin.
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ChonDanger 4 ay
Mazda kullanan başka araba almaz derlerdi doğruymuş.. 4 yıldır cx-3 kullanıyoruz... yeni mazda 3 le değiştirmeyi düşünüyorum..
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YuRYTR 4 ay
Ülkemize fiyatları biraz daha indirseler güzel satar ama nedense pahalı yapıyolar.
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DH Misafiri 5 ay
piyasaya hiç bakmadığın belli mazda3 ün 2014 modelleri ile toyota corolla nın 2017modelleri aynı fiyatta
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Mürşit 5 ay
Yani bu arabayı corolla ile kıyaslamayın. Motpr çok yeni teknoloji. bu motor vaad edildiği gibi çıkarsa yakıt tasarrufu ve üretilen güç verimi hep bir adım önde olacak. Önceden lanse edilen motor verilerine göre Ev taksitlerim olmasa sıfır alacağım tek araç olurdu.
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aprmo 5 ay
Görünen o ki;yeni motor ancak 2020 ortasında Ülkemizde olur.O zamana kim öle kim kala.Elektrikliler ve hibritler iyice gündeme oturur.Benim için çok iyi bir alternatif olacak iken,maalesef geç kalındı.
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samil422 5 ay
HB olanı arka taraf yani c sütununu ben Porche Panamera ya benzettim
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fatal_hand 5 ay
75.000 TL fiyatı olsun diye bekleyen corolla alsın. Size göre değil bu araba.
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