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Audi e-tron GT Concept, fuar öncesi ilk resmi görselleriyle karşınızda

Audi'nin üçüncü elektrikli aracı olacak e-tron GT'nin konsept formu yarın Los Angeles'taki fuarda tanıtılacak. Audi Sport birimi tarafından üretilecek araç Porsche Taycan'ın platformunu kullanacak.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Audi e-tron GT Concept, dün yayınlanan bulanık teaser görüntülerinin ardından ilk resmi görselleriyle karşımızda duruyor. Yarın kapılarını aralayacak Los Angeles Otomobil Fuarı’nda konsept formuyla tanıtılacak e-tron GT, e-tron ve e-tron Sportback modellerinin ardından Audi’nin üçüncü tam elektrikli aracı olacak.

Audi Sport tarafından geliştirilecek 

Audi e-tron GT, şirketin RS rozeti taşıyan modellerinden sorumlu performans birimi tarafından geliştirilecek. Ayrıca performans biriminin elektrikliye geçiş sürecinde oldukça önemli bir rol oynayacak. Dolayısıyla araçtan rakiplerini üzecek bir performans beklemek çok da yanlış olmaz.

Doğrudan Tesla Model S’e rakip olan Audi e-tron GT, tıpkı rakibi gibi beş kapılı bir liftback formunda üretilecek. Oldukça sportif ve aerodinamik bir otomobil olacak e-tron GT’nin arkaya doğru eğimli tavanı, yere yakın duruşu, büyük arka difüzörü ve devasa jantları ilk dikkat çeken detaylar arasında.

Porsche Taycan'ın platformunu kullanacak 

Audi tarafından paylaşılan resmi görsellerde araçla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat daha önce çıkan haberler e-tron GT’nin Porsche Taycan ile aynı platformu kullanacağına işaret ediyor. Bu doğrultuda aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlaması ve tek şarjla 400 km’nin üzerinde bir menzil sunması bekleniyor.

2020 yılında satışa sunulması beklenen Audi e-tron GT şirketin amiral gemisi elektrikli modeli olacak. Aracın kabini ve teknik özellikleri hakkında daha detaylı bilgiyi yarınki tanıtımda öğreneceğiz.


https://www.audi-mediacenter.com/en/presskits/audi-e-tron-gt-concept-11029 Yorum Yaz
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farmcat 5 ay
Tanıtım videosu. Gerçekten müthiş.
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zeytinkoy 5 ay
Tasarımı mükemmel
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cansev07 5 ay
Bakana cevap gecikmemiş :)
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Nightmare70 5 ay
Audi tasarım konusunda çıtayı Allah'u Ekber dağlarına çıkardı. Eskiden sıradan basit duruyordu. Şimdi ise rakiplerine ders veriyor resmen.
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D.Baran 5 ay
Geçen trafikte e-Golf gördüm,Golf'ün elektrikli modeli,daha önce hiç duymadığımdan bayağı şaşırdım.Tr de de satılıyormu acaba.
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haberelectro 5 ay D.Baran
hayır
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haberelectro 5 ay
TITRE TESLA
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ozancn 5 ay
5 yıl sonra bu elektirikli araçların 2nci el piyasası çok düşük olacak. O zaman alırız bir tane. Pilini yeniler kullanırız. :)
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Max_Kolesne 5 ay ozancn
Modern elektrikli araclarin pillerini yenilemeye gerek yok, 8 senelik Chevrolet araclar ilk gunku kapasitesinde hala, 2012 model Tesla Model S'lerin pilleri %95 kapasitede ortalama. Likid sogutma ile batarya omru konusunda sikinti yasayan sirket kalmadi artik. Amerika'da elektrikli araclarin ikinci el degerlerinin sifir fiyatina kiyasla dusuk olmasinin tek nedeni cogu eyalette toplam $10.000 dolara varan vergi tesvikleri.
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Guest-6B5A59FD1 5 ay
Çok iyi olmuş
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los angeles otomobil fuarı, audi elektrikli araç ve
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