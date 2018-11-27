Audi e-tron GT Concept, fuar öncesi ilk resmi görselleriyle karşınızda

Audi e-tron GT Concept, dün yayınlanan bulanık teaser görüntülerinin ardından ilk resmi görselleriyle karşımızda duruyor. Yarın kapılarını aralayacak Los Angeles Otomobil Fuarı’nda konsept formuyla tanıtılacak e-tron GT, e-tron ve e-tron Sportback modellerinin ardından Audi’nin üçüncü tam elektrikli aracı olacak.

Audi Sport tarafından geliştirilecek

Audi e-tron GT, şirketin RS rozeti taşıyan modellerinden sorumlu performans birimi tarafından geliştirilecek. Ayrıca performans biriminin elektrikliye geçiş sürecinde oldukça önemli bir rol oynayacak. Dolayısıyla araçtan rakiplerini üzecek bir performans beklemek çok da yanlış olmaz.

Doğrudan Tesla Model S’e rakip olan Audi e-tron GT, tıpkı rakibi gibi beş kapılı bir liftback formunda üretilecek. Oldukça sportif ve aerodinamik bir otomobil olacak e-tron GT’nin arkaya doğru eğimli tavanı, yere yakın duruşu, büyük arka difüzörü ve devasa jantları ilk dikkat çeken detaylar arasında.

Porsche Taycan'ın platformunu kullanacak

Audi tarafından paylaşılan resmi görsellerde araçla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat daha önce çıkan haberler e-tron GT’nin Porsche Taycan ile aynı platformu kullanacağına işaret ediyor. Bu doğrultuda aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlaması ve tek şarjla 400 km’nin üzerinde bir menzil sunması bekleniyor.

2020 yılında satışa sunulması beklenen Audi e-tron GT şirketin amiral gemisi elektrikli modeli olacak. Aracın kabini ve teknik özellikleri hakkında daha detaylı bilgiyi yarınki tanıtımda öğreneceğiz.

https://www.audi-mediacenter.com/en/presskits/audi-e-tron-gt-concept-11029