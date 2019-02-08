2019 Mazda MX-5'in 30. yıla özel versiyonu tanıtıldı

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Cenevre’de yeni bir crossover tanıtmaya hazırlanan Mazda, bugün ziyarete açılan Şikago Otomobil Fuarı’nı da boş geçmedi. Japon üretici, MX-5 Miata modelinin üretimdeki 30. yılını kutlamak adına özel bir versiyon hazırladı. 2019 Mazda MX-5 30th Anniversary Edition ismiyle lanse edilen modelin sınırlı sayıda üretilmesi planlanıyor.

Mazda’nın yarış otomobillerinden esinlenen turuncu gövde rengiyle lanse edilen araçta bu özel renk fren kaliperlerinde ve kabindeki dikişlerde devam ediyor. Ayrıca otomobilde Rays marka dövme alüminyum jantlar gibi modele özel parçalar mevcut. Dünya genelinde yalnızca 3 bin adet satılacak 2019 Mazda MX-5 30th Anniversary Edition hem soft-top hem de çıkarılabilir hard-top versiyonlarıyla satın alınabilecek.

Kabinde 30. yıla özel dokunuşlar

Siyah jantların arkasında turuncu rengiyle güzel bir kontrast oluşturan fren kaliperleri için ön tarafta Brembo, arkada ise Nissin marka tercih edilmiş. Alcantara malzeme kullanılan kabin içerisindeki Recaro koltukların turuncu detayları kapı trimlerinde, konsolda ve vites topuzunda devam ettirilmiş. Müzik dinlemeyi sevenler için 2019 Mazda MX-5 30th Anniversary Edition’da 9 hoparlörlü Bose ses sistemi kullanılmış. Bazı pazarlarda Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunulduğu da gelen bilgiler arasında.

Sadece Japonya’ya özel 1.5 litre dört silindirli motorla tercih edilebilen 2019 Mazda MX-5 30th Anniversary Edition diğer pazarlarda 181 beygir güç üreten 2.0 litre üniteyle satılacak. Aracın manuel şanzımanlı versiyonuna özel Bilstein marka amortisörler kullanıldığı bilgisi de Mazda’nın dikkat çektiği detaylar arasında.

2019 Mazda MX-5 30th Anniversary Edition’ın başlangıç fiyatı soft-top versiyonda 34 bin 995 dolar, hard-top versiyonda ise 37 bin 595 dolar olarak belirlenmiş. Aracı otomatik şanzımanla birlikte satın almak isteyenlerden ise 500 dolar ekstra ücret talep ediliyor.

https://www.mazda-press.com/eu/news/2019/mazda-unveils-mx-5-30th-anniversary-edition-in-racing-orange/