2019 Megane RS Trophy'nin özel sürüş etkinliğinden kameralara yansıyanlar [Galeri]

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Fransız üretici Renault, 2019 Megane RS Trophy için Portekiz’de özel bir sürüş etkinliği düzenledi. Organizasyona farklı ülkelerden katılan birtakım gazeteci, serinin en ateşlisi olarak lanse edilen aracı Estoril yarış pistinde ve şehrin etrafındaki güzel manzaralı yollarda deneyimleme fırsatı buldu. Bunun sonucunda 2019 Renault Megane RS Trophy’i her açıdan görmemizi ve incelememizi sağlayan fotoğraflar ortaya çıktı.

Dikkat çeken özellikler

2019 Renault Megane RS Trophy’nin tasarımı tartışılır. Fakat teknik veriler bu versiyonun çıtayı en tepeye yerleştirmeye hazırlandığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, sertleştirilmiş süspansiyon sistemi, geliştirilmiş frenler ve Bridgestone Potenza S001 performans lastikleriyle çevrili 19 inçlik hafif jantlar yeni Megane RS Trophy’nin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Teknik veriler

2019 Renault Megane RS Trophy’deki 1.8 litrelik benzinli ünite artık 300 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 6 ileri otomatik şanzıman tercih edildiğinde ise tork değeri 420 Nm’ye yükseliyor. Performansı arttırmak adına turboşarj ve egzoz sistemi iyileştirilen araçta yolu daha iyi kavramasını sağlayan 4Control dört tekerlekten yönlendirme sistemi bulunuyor.

0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlayan 2019 Renault Megane RS Trophy’nin maksimum hızı 260 km/s olarak ölçülüyor. Fiyatı 45 bin euro olarak belirlenen aracın yıl sonunda siparişe hazır olması bekleniyor.