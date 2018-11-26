Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Megane RS Trophy'nin özel sürüş etkinliğinden kameralara yansıyanlar [Galeri]

Renault tarafından Portekiz'de düzenlenen özel sürüş etkinliği, 2019 Megane RS Trophy'i daha yakından görmemize vesile oldu. 2019 Megane RS Trophy'nin tasarımı, özellikleri ve fiyatı haberimizde.
5 ay
7,8b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 Megane RS Trophy'nin özel sürüş etkinliğinden kameralara yansıyanlar [Galeri]
Tam Boyutta Gör
 

Fransız üretici Renault, 2019 Megane RS Trophy için Portekiz’de özel bir sürüş etkinliği düzenledi. Organizasyona farklı ülkelerden katılan birtakım gazeteci, serinin en ateşlisi olarak lanse edilen aracı Estoril yarış pistinde ve şehrin etrafındaki güzel manzaralı yollarda deneyimleme fırsatı buldu. Bunun sonucunda 2019 Renault Megane RS Trophy’i her açıdan görmemizi ve incelememizi sağlayan fotoğraflar ortaya çıktı.

Dikkat çeken özellikler

2019 Renault Megane RS Trophy’nin tasarımı tartışılır. Fakat teknik veriler bu versiyonun çıtayı en tepeye yerleştirmeye hazırlandığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, sertleştirilmiş süspansiyon sistemi, geliştirilmiş frenler ve Bridgestone Potenza S001 performans lastikleriyle çevrili 19 inçlik hafif jantlar yeni Megane RS Trophy’nin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Teknik veriler

2019 Renault Megane RS Trophy’deki 1.8 litrelik benzinli ünite artık 300 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 6 ileri otomatik şanzıman tercih edildiğinde ise tork değeri 420 Nm’ye yükseliyor. Performansı arttırmak adına turboşarj ve egzoz sistemi iyileştirilen araçta yolu daha iyi kavramasını sağlayan 4Control dört tekerlekten yönlendirme sistemi bulunuyor.

0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlayan 2019 Renault Megane RS Trophy’nin maksimum hızı 260 km/s olarak ölçülüyor. Fiyatı 45 bin euro olarak belirlenen aracın yıl sonunda siparişe hazır olması bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
doctor I 5 ay en beğenilen
Rakiplerinin cok gerisinde kaldi
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
megane 3 rs daha güzel görünüyordu.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moueson 5 ay
Araç mükemmel ötesi mükemmel görünüyor. Araca tüm organlarımla aşık oldum
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alcohol06 5 ay
Bu araç da yumuşadı ne yazık ki, ilk izlenimlerde "kurumsallık adına" pek ileri gitmiyorlar ama eski nesillerdeki sürücü etkileşiminin, heyecanın yok olduğu ortada. Bu sınıftaki son saf sürücü otomobili kalesiydi bu araç. Pist süresi ring süresi falan pazarlama dışında çok çok önemli değil, eski nesillerin saflığını kaybetmemesi önemliydi. Dijital çağ aman dinlemiyor malesef.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
froster2006 5 ay
Pist surelerinde bazi rakiplerinden geride kaliyor arac.Eski baskin performansinin yanina yaklasamiyor.Ilaveten gorece agir bir arac olmus.Hemen hemen i30n haric hepsinden daha agirdi yanlisim yoksa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ridleyscott 5 ay
işi çok zor. Ama çok canlı , devir çeviren bir motor ise , ara hızlanması , yola tutunma kabiliyeti rakiplerinden üstün ise düşük bir ihtimal iyi süre yapabilir. Rekor geleceğine ihtimal vermiyorum normalde. Sadece Nürburgring asfaltı yenilenmeye devam ediyor. Zaten sürelerin düşmesinin bir sebebi bu. Yeni asfaltta iyi süre yakalayabilir belki.
280 olanı yapılan testlerde rakiplerinin çok gerisinde kaldı maalesef. Leon cupra , type-r bu konuda lider . Megane ancak 308gti ve hyundai N ile kıyaslanıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iquique 5 ay ridleyscott
aynen işi zor. reno bu yakışıklı arabaya şöyle 2.0 lt 300-350 hp arasında güce sahip bir motor koymalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manisa_tr 5 ay
kalite yerine daha ucuza nasıl yaparım diyen almanlara göre reno da bence ilerleme var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
207m 5 ay
Aracın 0-100 hızlanması rakiplerinden geride fakat aracın sürüş dinamikleri, yol tutuşu ve başarılı fren sistemi pistte rakiplerinden daha başarılı olmasını sağlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
4control, 4 çeker demek değil. arka lastiklerin de dönmesi demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tokatli6061 5 ay
Beşpara etmez bi araba olduğunu biner binmez anladığım bi arabaydı 1.5 dizel sedan olanı. yalıtım yok dandik plastik her yeri tasarım olarak fransızlar oldu bitti berbatlar zaten
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mendieta58 5 ay
Standart bi megane hb aracim olsa şu tamponlardan yaptırırdım çok güzel duruyor araç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 5 ay
Yemeyin bizi özel sürüş etkinliği resmen fotoğraf çekmişler araca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spinattimyalnizliga 5 ay
Pistin kralı geri dönüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7810 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
2019 renault megane rs trophy, 2019 megane rs trophy özellikleri ve
5 etiket daha yeni megane rs tophy fiyatı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Saçları dökülmüş insanların kafası neden parlar? 5 ay Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor 5 ay Kripto Paraları ne kadar tanıyoruz? 5 ay Pixel 3 Lite bu kez Nokia 3310 ile yan yana görüntülendi 5 ay Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere 5 ay Bitcoin Cash SV ekibi mücadele etmeme kararı aldı, piyasalara etkisi sınırlı oldu 5 ay Asus’dan çerçevesiz VivoBook 14 5 ay Samsung, Infinity-O ekranların seri üretimine başladı 5 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elektronik bağımlılık büyük bir tehdit” 5 ay NASA, InSight aracını iki saat içerisinde Mars yüzeyine indiriyor [Güncellendi] 5 ay Düşük iPhone satışları, Apple tedarikçilerini etkiledi 5 ay Volvo'nun otonom kamyonları kireç taşı taşıyacak 5 ay Süperiletken bantlar rüzgar enerjisi maliyetlerini düşürüyor 5 ay Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir 5 ay Lenovo'nun üç kameralı akıllı telefonu Lenovo Z5s, su yüzüne çıktı 5 ay 5G destekli Samsung Galaxy S10, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelebilir 5 ay Kasko sigortası fiyat teklifi nasıl alınır? 5 ay Fiat Egea Mirror serisi satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri 5 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un lansmanı ertelendi 5 ay Elon Musk: Mars’a gitme ihtimalim yüzde yetmiş 5 ay GÖRÜNTÜLENEN 2019 Megane RS Trophy'nin özel sürüş etkinliğinden kameralara yansıyanlar [Galeri] Sonraki Türkiye dahil 33 ülkenin mobil internet hızı, WiFi'dan daha yüksek 5 ay Elektrikli coupe üretmeyi planlayan Çinli şirket, 290 milyon dolar yatırım aldı 5 ay Amazon Türkiye'de En İyi Pazartesi indirimleri başladı 5 ay Kripto para temalı saatler geliyor 5 ay Cherry’den hızlı yazanlara üst seviye mekanik klavye 5 ay Kokuyu aldığınız sanal gerçeklik kaskları geliyor 5 ay Madencilik furyası sona erdi, Gigabyte zarara girdi 5 ay Leica yeni kompakt fotoğraf makinesi D-Lux 7’yi duyurdu 5 ay Güvenlik güçlerine zırhlı takviyesi: Kirpi 2 5 ay Microsoft Edge'in Android uygulamasına güncelleme ile pek çok kullanışlı özellik eklendi 5 ay Rus Uzay Ajansı başkanı: "Amerikalılar Ay'a gitti mi gitmedi mi kontrol edeceğiz" 5 ay LG’den 16 arka kameralı telefon patenti 5 ay Örümcek ipinin çelikten sağlam olmasının nedeni araştırıldı 5 ay Honor 8X için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başlıyor 5 ay Robotlara dokunma hissi veren elektronik eldiven geliştirildi 5 ay Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme" 5 ay Bilim insanları Antartika’da, atmosferimizi temizleyen "deterjanın" peşinde 5 ay İsveç 2025 yılında nakit parayı kaldırmayı planlıyor 5 ay Robot resimden daha başarılı sonuçlar veren "moleküler resim" metodu ülkemizde de kullanılmaya başlanıyor 5 ay Microsoft, piyasa değeri olarak Apple'ı geçti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim