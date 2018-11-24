BMW tutkunlarını heyecanlandıracak 2.3 milyon dolarlık koleksiyon

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Bir otomobil koleksiyoncusu olmak için maddi durumunuzun ortalamanın epey üzerinde olması gerektiği aşikar. Söz konusu klasik ve nadir bulunan araçlar olduğunda bu gereklilik daha da belirgin hale geliyor. Koleksiyoncu olmak için gereken bir diğer şey de bolca zaman. Doğru aracı doğru zamanda bulmak, müzayedelere katılmak ve araç sahipleriyle anlaşabilmek epey zaman ve sabır isteyen süreçler.

Hal böyle olunca, hazır bir koleksiyonu satın almak yeterli parası olanlar için en sancısız seçenek haline geliyor. Fakat arkasında büyük emekler barındıran özel koleksiyonlar, sadece sahibinin paraya ihtiyacı olduğu durumlarda satışa çıkıyor. BMW tutkunlarını heyecanlandıracak otomobillerle dolu bu koleksiyon da şimdilerde satışa sunulan koleksiyonlar arasında.

BMW modellerini, özellikle M ve Z serilerini sevenler için sanat eseri niteliği taşıyan bu koleksiyona “The Collection of BMW Legends” adı verilmiş. Uzmanlar, içerisinde 1981’den 2013 modele kadar 13 adet özel BMW modeli barındıran koleksiyona toplamda 2.3 milyon dolar değer biçmiş. Böylesine özel bir koleksiyonun ilk kez satışa çıktığı da gelen bilgiler arasında.

İşte koleksiyondaki otomobiller;

1981 BMW M1

1988 BMW E28 M5

1988 BMW E24 M6

1990 BMW E30 M3 Sport Evolution

1991 BMW Z1

1995 BMW E6 M3 Lightweight

2001 BMW Z3 M Coupe

2002 BMW E39 M5

2003 BMW Z8 Roadster

2005 BMW E46 M3 Competition Package

2007 BMW Z4 M Coupe

2011 BMW 1M Coupe

2013 BMW E92 M3 Lime Rock Park Edition

http://enthusiastauto.com/qsearch/?id=5722&form_display=51