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BMW tutkunlarını heyecanlandıracak 2.3 milyon dolarlık koleksiyon

1981'den 2013 modele kadar BMW tutkunlarını heyecanlandıracak otomobiller barındıran 13 araçlık koleksiyon ABD'de satışa çıktı. Uzmanlar bu koleksiyona 2.3 milyon dolar değer biçti.
5 ay
11,5b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMW tutkunlarını heyecanlandıracak 2.3 milyon dolarlık koleksiyon
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Bir otomobil koleksiyoncusu olmak için maddi durumunuzun ortalamanın epey üzerinde olması gerektiği aşikar. Söz konusu klasik ve nadir bulunan araçlar olduğunda bu gereklilik daha da belirgin hale geliyor. Koleksiyoncu olmak için gereken bir diğer şey de bolca zaman. Doğru aracı doğru zamanda bulmak, müzayedelere katılmak ve araç sahipleriyle anlaşabilmek epey zaman ve sabır isteyen süreçler.

Hal böyle olunca, hazır bir koleksiyonu satın almak yeterli parası olanlar için en sancısız seçenek haline geliyor. Fakat arkasında büyük emekler barındıran özel koleksiyonlar, sadece sahibinin paraya ihtiyacı olduğu durumlarda satışa çıkıyor. BMW tutkunlarını heyecanlandıracak otomobillerle dolu bu koleksiyon da şimdilerde satışa sunulan koleksiyonlar arasında.

BMW modellerini, özellikle M ve Z serilerini sevenler için sanat eseri niteliği taşıyan bu koleksiyona “The Collection of BMW Legends” adı verilmiş. Uzmanlar, içerisinde 1981’den 2013 modele kadar 13 adet özel BMW modeli barındıran koleksiyona toplamda 2.3 milyon dolar değer biçmiş. Böylesine özel bir koleksiyonun ilk kez satışa çıktığı da gelen bilgiler arasında.

İşte koleksiyondaki otomobiller; 

  • 1981 BMW M1
  • 1988 BMW E28 M5
  • 1988 BMW E24 M6
  • 1990 BMW E30 M3 Sport Evolution
  • 1991 BMW Z1
  • 1995 BMW E6 M3 Lightweight
  • 2001 BMW Z3 M Coupe
  • 2002 BMW E39 M5
  • 2003 BMW Z8 Roadster
  • 2005 BMW E46 M3 Competition Package
  • 2007 BMW Z4 M Coupe
  • 2011 BMW 1M Coupe
  • 2013 BMW E92 M3 Lime Rock Park Edition

http://enthusiastauto.com/qsearch/?id=5722&form_display=51 Yorum Yaz
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deniz_sea 5 ay en beğenilen
Benim gibi BMW sevmeyen için hepsi çöp,
Seven için bilemeyeceğim bir şeyler işte....
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haberelectro 5 ay
Hepsini toplasan 300 SL nin yarisi yapmiyor
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dr20mouse 5 ay
Bu duygu tarif edilemez. Seven anlar sadece.
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xelnaga 5 ay
E60 olmadan koleksiyon yapmışlar yalan olmuş :)
Şaka bi yana 1 araç seç deseler sıralamam şöyle;
1- M1
2- E30 M3
3- E39 M5
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Cihat_, 5 ay
hepsi çok özel otomobiller, Türkiye'ye gelse çok daha pahalıya satılırlar. Hele ki o e30 M3 1 milyon lirayı geçer.
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faho 5 ay

Mesela koleksiyon değeri hayli yüksek olan Bmw 507,Elvis Presley ile dönem özdeşlemiş bir modeldi,Dünya'da sadece 253 adet üretilen özel bir otomobildi.Elvis'te kırmızısı mevcuttu. Aşağıda siyah beyaz ve Elvis'tekinin uzun yıllar sonraki orijinali mevcut.
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Yine aklıma gelen Alain Delon'un;Dünya'da sadece 36 adet üretilen Ferarri 250Gt'si geliyor,bu araç da 14 milyon euro civarına satılmıştı koleksiyonundan.
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DH Misafiri 5 ay
çiçek gibi arabalar 90 model arabayı 50 model arabayla kıyaslayan arkadaşlar görüyorum yazık, bmw gayet süper araç üretir ;)
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Nuvo' 5 ay
eski bmw alirsan sanayiden cikamazsincilari aradi gozlerim koleksiyon oldugu icin ihtimal vermiyordum utanirlar yazmaya diyodum da eleman tepeye yazmis bile masraf cikarir diye
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McLaren64 5 ay
Şöyle bir efsaneden haberi olmayan cahillerin BMW'ye laf atmasına şaşırmamak lazım.
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haberelectro 5 ay McLaren64
Efsane mi 300 SL ye rakip cikti. Cakma 300 SL yani tipinden belli. Kimse iplemedi bu arabayi bmw tarihinin en fiyasko islerinden biri. BMW bu araba yuzunden pahali araba uretmekten korkar oldu

en.m.wikipedia.org/...
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BlueDay_86 5 ay
İmkanım olsa bi 2002 serisi alırdım edsanelerin efsanesi kendileri
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Cryin 5 ay
e92 nin yerini hiç bi bmw alamaz benim gözümde efsane ya
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SHIHAD 5 ay
Mercedesci ler doluşmuş hemen
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shifisitert 5 ay


Ne heyecanlanacam arkadas masraf yapa yapa kanser olur adam ne kolleksıyonu
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