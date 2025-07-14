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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok, artık beta olarak Tesla araçlarında da kullanılabiliyor. 12 Temmuz'dan itibaren teslim edilen yeni modellerde aktif hale getirilen sistem, şimdilik araçla etkileşim kuramıyor; yalnızca soruları yanıtlayan bir sohbet robotu olarak çalışıyor.

Grok’un araçlara entegrasyonu, xAI ekibinin antisemitik söylemler içeren cevaplar nedeniyle yaptığı özür açıklamasının hemen ardından geldi. Tesla, Grok’un düzeltilmiş sürümünü tüm yeni teslimatlara dahil ettiğini ancak sadece ABD'deki kullanıcıların erişebileceğini açıkladı. Özellik için ekstra bir abonelik gerekmiyor.

Eski modeller için kısıtlamalar var

Tesla’nın daha önceki modellerinde Grok'u kullanabilmek için bazı teknik gereksinimler bulunuyor. Aracın AMD işlemcili olması, 2025.26 sürümüne güncellenmiş yazılımı çalıştırması ve kararlı bir Wi-Fi bağlantısına ya da aylık 9,99 dolarlık Premium Bağlantı aboneliğine sahip olunması gerekiyor.

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Ancak sistemin işlevselliği oldukça sınırlı. Grok, araçla hiçbir şekilde etkileşime geçemiyor. Yani müzik sesini azaltamıyor, sıcaklığı ayarlayamıyor ya da rota belirleyemiyor. Şimdilik sadece sohbet robotu olarak kullanılıyor. Tesla, Grok’un gelecekte daha fazla araca over-the-air (OTA) güncellemelerle gelebileceğini duyurdu. Ancak şirket, özelliğin her an kaldırılabileceğini veya kapsamının değiştirilebileceğini de ekledi. Nitekim Grok’un birkaç gün önce “MechaHitler” ismiyle skandala yol açmasının ardından kısa süreliğine devre dışı bırakılması bu durumu pekiştiriyor.

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Güncelleme ile Tesla araçlara Grok entegre edildi

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