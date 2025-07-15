Skoda Enyaq Cargo: Aile SUV’u görünümünde ticari araç

Bu dönüşüm, İngiltere merkezli Strong Plastic Products Ltd firmasıyla iş birliği içinde gerçekleştirildi. Mevzuatlara tam uyum sağlayan model, Enyaq SUV’un güncellenmiş versiyonu üzerine inşa edildi. Coupe kasa yerine klasik SUV gövde tercih edilerek arka alanın daha verimli kullanılması hedeflendi.
Yeni modelde arka koltuklar tamamen çıkarılırken, hafif ve dayanıklı plastik malzemelerden yapılmış bir kargo bölmesi oluşturuldu. Yolcu kabiniyle yükleme alanı arasına yerleştirilen camlı bölme sayesinde de taşınan yükün hareket sırasında güvenli bir şekilde sabit kalması sağlandı.
Skoda Enyaq Cargo, iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor: Arkadan itişli Enyaq 85 vedört tekerlekten çekişli SportLine 85x. Her iki versiyonda da 282 hp (210 kW) güç sunuluyor. Performans odaklı Enyaq vRS modelinde bu dönüşüm sunulmuyor. Araçlar, 77 kWsa’lik batarya paketiyle donatılmış ve WLTP'ye göre 578 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Skoda’nın ilk elektrikli ticari aracı olan Enyaq Cargo, yalnızca filo müşterilerine sunulacak. Ticari dönüşüm için ekstra 2500 dolar civarında ücret ödenmesi gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: