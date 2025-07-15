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    Skoda Enyaq Cargo: Aile SUV’u görünümünde ticari araç

    Skoda, popüler Enyaq SUV modelini hafif ticari araca dönüştürdü. Enyaq Cargo, iki koltuklu kabini ve modüler yükleme alanıyla yalnızca filo müşterilerine sunulacak. ChatGPT’ye sor

    Skoda Enyaq Cargo: Aile SUV’u görünümünde ticari araç Tam Boyutta Gör
    Skoda, SUV modeli Enyaq’ı ticari bir araca dönüştürdü. “Enyaq Cargo” adı verilen bu yeni versiyon, arka koltukları çıkarılmış ve kargo taşımaya uygun şekilde yeniden tasarlanmış yapısıyla hafif ticari araç sınıfında yer alıyor.

    Bu dönüşüm, İngiltere merkezli Strong Plastic Products Ltd firmasıyla iş birliği içinde gerçekleştirildi. Mevzuatlara tam uyum sağlayan model, Enyaq SUV’un güncellenmiş versiyonu üzerine inşa edildi. Coupe kasa yerine klasik SUV gövde tercih edilerek arka alanın daha verimli kullanılması hedeflendi.

    Yeni modelde arka koltuklar tamamen çıkarılırken, hafif ve dayanıklı plastik malzemelerden yapılmış bir kargo bölmesi oluşturuldu. Yolcu kabiniyle yükleme alanı arasına yerleştirilen camlı bölme sayesinde de taşınan yükün hareket sırasında güvenli bir şekilde sabit kalması sağlandı.

    Skoda Enyaq Cargo: Aile SUV’u görünümünde ticari araç Tam Boyutta Gör
    Enyaq Cargo'da panelvanlardaki gibi metal paneller yerine orijinal arka camlar yerinde bırakılmış. Bu nedenle dışarıdan bakıldığında sıradan bir SUV gibi görünüyor. Yalnızca camlar koyu renge boyanmış ve elektrikli açma işlevi devre dışı bırakılmış. Araçta yükleme işlemi hem arka kapılar hem de bagaj kapağı üzerinden yapılabiliyor.

    Skoda Enyaq Cargo, iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor: Arkadan itişli Enyaq 85 vedört tekerlekten çekişli SportLine 85x. Her iki versiyonda da 282 hp (210 kW) güç sunuluyor. Performans odaklı Enyaq vRS modelinde bu dönüşüm sunulmuyor. Araçlar, 77 kWsa’lik batarya paketiyle donatılmış ve WLTP'ye göre 578 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    Skoda’nın ilk elektrikli ticari aracı olan Enyaq Cargo, yalnızca filo müşterilerine sunulacak. Ticari dönüşüm için ekstra 2500 dolar civarında ücret ödenmesi gerekiyor.

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