SAIC ve Huawei'den uygun fiyatlı akıllı SUV: Shangjie H5

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Tam Boyutta Gör SAIC ve Huawei’nin ortak girişimi olan Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) çatısı altındaki beşinci otomobil markası olan Shangjie, ilk modelinin resmi görsellerini paylaştı. Shangjie H5 isimli SUV modelin fiyatı 20.700 ile 34.500 dolar aralığında konumlandırılacak.

HIMA çatısı altında daha önce piyasaya sürülen dört marka Aito (Seres), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC) ve Maextro (JAC) idi. Shangjie ise bu markalar arasında en uygun fiyatlı seçenek olarak konumlandırılıyor. Marka, 27.900 doların altındaki geniş kullanıcı kitlesini hedefliyor. SAIC verilerine göre, 2024 yılında Çin’deki binek otomobil satışlarının %70’i bu fiyat segmentinde gerçekleşti.

Shangjie H5’in yılın sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Araç, piyasaya çıktığında BYD Song Plus serisi, Leapmotor C11, Deepal S07 ve Xpeng G6 gibi modellerle doğrudan rekabet edecek.

Tanıtılan resmi görsellere göre H5’te kapalı tip ön ızgara, ince LED farlar, dikey hava girişleri, tavan Lidar sensörü, krom çerçeveli camlar ve boydan boya uzanan stop lambaları yer alıyor. Otomobilde popülerleşen gizli kapı kolları yerine geleneksel kapı kolları tercih edilmiş. Jant tasarımında ise beş kollu ve çok kollu olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Shangjie H5'in gelişmiş sürüş destek sistemleri Huawei’nin Qiankun ADS 4.0 teknolojisine dayanacak. Bu sistem dört farklı versiyonla sunulacak ve en üst seviye olan Ultra paketi, otoyol şartlarında Seviye 3 otonom sürüş desteği sağlayabilecek.

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İç mekan tasarımı henüz paylaşılmamış olsa da Huawei’nin Harmony akıllı kokpit sistemi standart olarak sunulacak. Bu sistem çoklu ekran etkileşimi ve yapay zekâ destekli sesli asistan gibi özellikler barındıracak.

Shangjie, bu hafta başında resmi görsellerden önce bir tanıtım görseli de paylaşmıştı. Ancak şu ana kadar aracın motor ve güç aktarma sistemiyle ilgili teknik detaylar açıklanmış değil. Yeni bilgiler geldikçe gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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SAIC ve Huawei'den uygun fiyatlı akıllı SUV: Shangjie H5

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