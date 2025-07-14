SAIC ve Huawei'den uygun fiyatlı akıllı SUV: Shangjie H5

HIMA çatısı altında daha önce piyasaya sürülen dört marka Aito (Seres), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC) ve Maextro (JAC) idi. Shangjie ise bu markalar arasında en uygun fiyatlı seçenek olarak konumlandırılıyor. Marka, 27.900 doların altındaki geniş kullanıcı kitlesini hedefliyor. SAIC verilerine göre, 2024 yılında Çin’deki binek otomobil satışlarının %70’i bu fiyat segmentinde gerçekleşti.
Shangjie H5’in yılın sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Araç, piyasaya çıktığında BYD Song Plus serisi, Leapmotor C11, Deepal S07 ve Xpeng G6 gibi modellerle doğrudan rekabet edecek.
Tanıtılan resmi görsellere göre H5’te kapalı tip ön ızgara, ince LED farlar, dikey hava girişleri, tavan Lidar sensörü, krom çerçeveli camlar ve boydan boya uzanan stop lambaları yer alıyor. Otomobilde popülerleşen gizli kapı kolları yerine geleneksel kapı kolları tercih edilmiş. Jant tasarımında ise beş kollu ve çok kollu olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.
İç mekan tasarımı henüz paylaşılmamış olsa da Huawei’nin Harmony akıllı kokpit sistemi standart olarak sunulacak. Bu sistem çoklu ekran etkileşimi ve yapay zekâ destekli sesli asistan gibi özellikler barındıracak.
Shangjie, bu hafta başında resmi görsellerden önce bir tanıtım görseli de paylaşmıştı. Ancak şu ana kadar aracın motor ve güç aktarma sistemiyle ilgili teknik detaylar açıklanmış değil. Yeni bilgiler geldikçe gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: