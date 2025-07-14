N7 satışları Nissan'ın Çin'de yüzünü güldürüyor

Nissan N7, haziran ayında 6.189 adetlik satış rakamına ulaşarak kıyasıya geçen zirve yarışını önde tamamladı. Onu çok yakın bir farkla Buick’in GL8 minivanı izledi (6.082 adet). Üçüncü sırada ise Toyota’nın uygun fiyatlı elektrikli sedan modeli bZ3X yer aldı. Volkswagen ID.3 ise 3.950 satışla dördüncü sırada kaldı.
N7, Nissan logosu taşısa da Japon üreticinin Çinli ortağı Dongfeng ile birlikte geliştirdiği bir model. Dongfeng eπ 007 ile aynı altyapıyı paylaşan N7, Çin’de yaklaşık 17.800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Giriş seviyesi N7 510 Pro, 58 kWsa LFP bataryaya sahip ve Çin’in CLTC test döngüsüne göre 510 km menzil vadediyor.
Şimdilik yalnızca Çin’de satışta olan N7’nin ilerleyen dönemde uluslararası pazarlara açılması da gündemde. Nissan, bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Küresel pazarda modelin farklı bir adla, hatta eski "Primera" isminin yeniden canlandırılmasıyla piyasaya sürülmesi muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler