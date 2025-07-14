N7 satışları Nissan'ın Çin'de yüzünü güldürüyor

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Tam Boyutta Gör Japon otomotiv üreticisi Nissan, ciddi bir finansal kriz içerisinde olsa da Çin'de yüzünü güldüren bir model var: Nissan N7. Elektrikli sedan model, geçtiğimiz ay Çin'deki yabancı markalar arasında en çok satılan model oldu.

Nissan N7, haziran ayında 6.189 adetlik satış rakamına ulaşarak kıyasıya geçen zirve yarışını önde tamamladı. Onu çok yakın bir farkla Buick’in GL8 minivanı izledi (6.082 adet). Üçüncü sırada ise Toyota’nın uygun fiyatlı elektrikli sedan modeli bZ3X yer aldı. Volkswagen ID.3 ise 3.950 satışla dördüncü sırada kaldı.

N7, Nissan logosu taşısa da Japon üreticinin Çinli ortağı Dongfeng ile birlikte geliştirdiği bir model. Dongfeng eπ 007 ile aynı altyapıyı paylaşan N7, Çin’de yaklaşık 17.800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Giriş seviyesi N7 510 Pro, 58 kWsa LFP bataryaya sahip ve Çin’in CLTC test döngüsüne göre 510 km menzil vadediyor.

Tam Boyutta Gör Daha donanımlı versiyon olan N7 625 Max ise 73 kWsa bataryaya ve 625 km menzil iddiasına sahip. N7’nin motor seçenekleri donanım seviyesine göre değişiyor. Kullanıcılar 215 hp (160 kW) ya da 268 hp (200 kW) gücündeki versiyonlar arasında tercih yapabiliyor. Fiyat ve performans bu tercihlere göre şekilleniyor.

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Şimdilik yalnızca Çin’de satışta olan N7’nin ilerleyen dönemde uluslararası pazarlara açılması da gündemde. Nissan, bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Küresel pazarda modelin farklı bir adla, hatta eski "Primera" isminin yeniden canlandırılmasıyla piyasaya sürülmesi muhtemel.

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