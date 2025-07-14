Elon Musk, Tesla ile xAI şirketinin birleşmesini desteklemiyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk, elektrikli araç üreticisi Tesla ile yapay zeka girişimi xAI arasında olası bir birleşmeye sıcak bakmadığını açıkladı. Musk’ın bu çıkışı, şirketleri arasındaki gelecekteki işbirliği olasılıklarının tartışıldığı bir dönemde geldi.

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının, Tesla yatırımcılarına hitaben sorduğu “Tesla ile xAI birleşmesini destekliyor musunuz?” sorusuna Musk, kısa ve net bir yanıt verdi: “Hayır.” Bu açıklama, Musk’ın şirketlerini daha entegre hale getirme planlarının gündemde olduğu bir dönemde geldi.

Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamada Tesla’nın xAI’a yatırım yapıp yapmayacağına hissedarların karar vereceğini söylemişti. Geçmişte yine X üzerinden yaptığı bir ankette, takipçilerine “Tesla, xAI’a 5 milyar dolar yatırım yapmalı mı?” sorusunu yöneltmiş ve çoğunluk bu öneriye olumlu yanıt vermişti.

xAI ve Tesla birleşimi olmayacak

Musk'ın sahibi olduğu xAI, Grok adını taşıyan yapay zeka sohbet botuyla OpenAI’ın ChatGPT ve Google’ın Gemini gibi rakipleriyle yarışıyor. Ancak Grok, yakın zamanda antisemitik söylemleri, Adolf Hitler’i öven yanıtları ve yaptığı küfürler nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. Şirket, hafta sonu yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı özür dileyerek sistemde düzeltmeler yaptığını duyurdu.

Güncelleme ile Tesla araçlara Grok entegre edildi 10 sa. önce eklendi

Her ne kadar xAI’ın Grok’u Tesla araçlarına entegre etme planları bulunsa da Musk’ın son açıklaması iki şirketin resmi olarak birleşmesinin şimdilik gündemde olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Görünen o ki Musk, şirketlerini yakınlaştırmak istese de, bu yakınlık kurumsal bir evlilikten ziyade stratejik işbirlikleriyle sınırlı kalacak.

xAI değerini katlıyor

Mart 2025’te Musk, xAI ile sosyal medya platformu X’i (eski adıyla Twitter) birleştirmiş ve bu birleşme sonrası oluşan grubun değeri yaklaşık 80 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise bazı kaynaklar xAI’ın değerinin 120 ila 200 milyar dolar aralığında yeni bir fonlama turuyla yükseltilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Yakın bir tarihte ise Musk’ın bir diğer şirketi SpaceX, xAI’a 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul etti. Bu yatırım, Morgan Stanley tarafından duyurulan toplam 10 milyar dolarlık borç ve sermaye artırımı planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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Elon Musk, Tesla ile xAI şirketinin birleşmesini desteklemiyor

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