Toyota'nın hidrojenli ralli aracı Finlandiya Rallisi'nde boy gösterecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır üzerinde çalıştığı hidrojen teknolojisini ralli dünyasında da geliştiren ve test eden Toyota, hidrojenle çalışan GR Yaris Rally2 H2 konsept aracını Finlandiya Rallisi’nin zorlu etaplarına çıkaracak.

GR Yaris Rally2 H2, hidrojenin karbon nötr bir gelecekte motor sporlarındaki potansiyeli yarış tutkunlarına göstermek amacıyla 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Finlandiya Rallisi’nde etaplarda yerini alacak.

Başarılı GR Yaris Rally2 şasisi üzerine geliştirilen bu araç, sıkıştırılmış hidrojenle çalışan içten yanmalı motora sahip. Bu sayede, ralliseverlerin vazgeçilmez tutkusu olan motor sesi ve sürüş hissi korunurken, neredeyse sıfır emisyon ortaya çıkıyor.

GR Yaris Rally2 H2, TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı’nın Finlandiya’daki merkezinde geliştirildi ve Finlandiya Rallisi’nde kullanılan orman yollarına benzer yerel etaplarda test edildi.

Sokak lambaları, elektrikli araçlar için şarj istasyonuna dönüştü 17 sa. önce eklendi

Aracın halka açık ilk gösterimi, rallinin Perşembe akşamı açılışı yapılacak olan Jyväskylä şehir merkezindeki Harju etabında ve Cuma günü SS10 olarak tekrar koşulacak etapta gerçekleştirilecek. Direksiyon başında ise TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı Yardımcı Takım Direktörü Juha Kankkunen yer alacak.

Toyota böylece, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçları kapsayan çoklu mobilite stratejisiyle geliştirdiği yenilikleri bir kez daha gözler önüne serecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: