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    Çin, 540 milyon tonluk yeni lityum keşfi ile küresel dengeyi sarsabilir

    Çin, 490 milyon tonluk yeni lityum cevheri keşfetti. Bu dev rezerv, ülkenin küresel batarya tedarik zincirindeki hakimiyetini daha da pekiştirirken küresel dengeleri de sarsabilir.

    Çin, 540 milyon tonluk lityum keşfi ile dengeleri sarsabilir Tam Boyutta Gör
    Çin, elektrikli araç bataryalarında kullanılan kritik bir hammadde olan lityumda yeni bir dev rezerv keşfetti. Ülkenin orta kesimindeki Hunan Eyaleti’nde bulunan Jijiaoshan maden sahasında, yaklaşık 490 milyon tonluk sert kaya lityum cevheri tespit edildi. Bu keşif, Çin’in zaten güçlü olduğu batarya hammaddeleri tedarik zincirindeki etkisini daha da artırabilir.

    Elektrikli araçların hayati bileşeni

    Çin devlet televizyonu CCTV’ye göre rezerv, uzun yıllara dayanan saha çalışmaları ve geliştirilmiş jeolojik görüntüleme yöntemleri sonucunda ortaya çıkarıldı ve rezerv, granit tipi bir yapıya sahip. Bu tür madenler, tuzlu su (brine) rezervlerine kıyasla daha hızlı işlenebiliyor, daha düşük ilk yatırım maliyeti sunuyor ve esnek ürün çıktıları sağlıyor. Yani madencilik açısından hem verimli hem de ekonomik bir kaynak olarak öne çıkıyor.

    Keşfin yalnızca lityum açısından değil, rubidyum, tungsten ve kalay gibi ticari değeri yüksek diğer elementler açısından da önemli olduğu belirtiliyor. Bu yan ürünler, sahadaki işletmenin ekonomik fizibilitesini daha da artırabilir.

    Bu yeni keşifle birlikte Çin’in küresel lityum rezervlerindeki payı yüzde 16,5’e ulaştı. Çin, bu alanda Şili’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Ancak Çin’in asıl gücü, çıkarılan cevheri yüksek saflıkta batarya hammaddelerine dönüştürme kapasitesinde yatıyor. Ülke, dünya genelindeki lityum rafinajının yüzde 70’inden fazlasını tek başına gerçekleştiriyor.

    Ayrıca Tibet’te uzanan 2.800 kilometrelik spodümen kuşağında yürütülen araştırmalar, potansiyel olarak 30 milyon tonluk ek bir lityum rezervine işaret ediyor. Dolayısıyla Çin’in toplam rezervleri önümüzdeki yıllarda daha da artabilir.

    Lityum, yalnızca elektrikli araçlar değil; enerji depolama sistemleri, mobil iletişim teknolojileri ve savunma sanayii gibi birçok alanda kritik öneme sahip. Çin, şu anda dünya genelindeki elektrikli araç filosunun yüzde 60’ından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Tahminlere göre 2030 yılına kadar ülke içi lityum talebi iki katına çıkacak.

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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