2019 Mitsubishi Outlander PHEV artık daha fazla güce ve menzile sahip

2019 Mitsubishi Outlander’ın hibrit sistemi içerisinde yer alan 2.4 litrelik benzinli motor eskisine göre biraz daha güçlenmiş. Şimdiki modelde 119 beygir güç ve 190 Nm tork çıkışına sahip olan ünite artık 135 beygir güç ve 211 Nm tork üretiyor. Ayrıca arka aksta bulunan elektrikli motor tarafından üretilen güç de %10 arttırılarak 95 beygire yükseltilmiş.
Yapılan güncelleme sonrası eklenen yeni pillerle %10 yükseltilen batarya kapasitesi 13.8 kWh’a ulaştırılmış. Bu küçük değişim sonrasında 2019 Mitsubishi Outlander PHEV’in elektrikli menzili WLTP standartlarına göre 45 km’ye yükseltilmiş. Aracın elektrik modunda ulaştığı maksimum hız 135 km/s’e çıkarılmış.
2019 Mitsubishi Outlander PHEV’de yapılan diğer değişiklikler arasında yeniden elden geçirilen ön ve arka amortisörler, daha büyük fren diskleri, güncellenen çekiş kontrol sistemi ile Snow ve Sport adı verilen yeni sürüş modları yer alıyor.
2019 Mitsubishi Outlander PHEV’in başlıca özellikleri;
|
Benzinli motor
|
2.4 litre dört silindir 135 beygir 211 Nm
|
Elektrikli motor
|
Önde 82bg/137Nm arkada 95bg/195Nm çift motor
|
Batarya
|
300V lityum iyon batarya paketi 13.8 kWh kapasite
|
Şarj
|
4 saat şarj süresi – hızlı şarj ile 25 dakikada %80 doluluk oranı
|
Maksimum hız
|
170 km/s
|
Elektrikli maksimum hız
|
135 km/s
|
Elektrikli menzil
|
45 km
|
0-100 km/s
|
10.5 saniye
|
Ağırlık
|
1,880kg
|
Çekme kapasitesi
|
1,500kg
|
Bagaj kapasitesi
|
463 litre (maksimum 1,602 litre)
https://electrek.co/2018/06/19/mitsubishi-slightly-increases-battery-capacity-in-new-2019-outlander-phev/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle