2019 Mitsubishi Outlander PHEV artık daha fazla güce ve menzile sahip

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Japon üretici Mitsubishi, hibrit sınıfındaki önemli temsilcisi Outlander PHEV’i 2019 model yılı için hem tasarım hem de teknik açıdan güncelledi. Kaputun altında şimdiki modele göre daha güçlü bir motor bulunduracak 2019 Mitsubishi Outlander PHEV’in batarya tarafında da iyileştirmeler mevcut.

2019 Mitsubishi Outlander’ın hibrit sistemi içerisinde yer alan 2.4 litrelik benzinli motor eskisine göre biraz daha güçlenmiş. Şimdiki modelde 119 beygir güç ve 190 Nm tork çıkışına sahip olan ünite artık 135 beygir güç ve 211 Nm tork üretiyor. Ayrıca arka aksta bulunan elektrikli motor tarafından üretilen güç de %10 arttırılarak 95 beygire yükseltilmiş.

Yapılan güncelleme sonrası eklenen yeni pillerle %10 yükseltilen batarya kapasitesi 13.8 kWh’a ulaştırılmış. Bu küçük değişim sonrasında 2019 Mitsubishi Outlander PHEV’in elektrikli menzili WLTP standartlarına göre 45 km’ye yükseltilmiş. Aracın elektrik modunda ulaştığı maksimum hız 135 km/s’e çıkarılmış.

2019 Mitsubishi Outlander PHEV’de yapılan diğer değişiklikler arasında yeniden elden geçirilen ön ve arka amortisörler, daha büyük fren diskleri, güncellenen çekiş kontrol sistemi ile Snow ve Sport adı verilen yeni sürüş modları yer alıyor.

Japon üretici Mitsubishi, makyajlı Outlander PHEV modelini eylül ayında Avrupa pazarında satışa sunacak. Aracın fiyatı ve diğer detaylar da satışa sunulmasına yakın belli olacak.

2019 Mitsubishi Outlander PHEV’in başlıca özellikleri;

Benzinli motor 2.4 litre dört silindir 135 beygir 211 Nm Elektrikli motor Önde 82bg/137Nm arkada 95bg/195Nm çift motor Batarya 300V lityum iyon batarya paketi 13.8 kWh kapasite Şarj 4 saat şarj süresi – hızlı şarj ile 25 dakikada %80 doluluk oranı Maksimum hız 170 km/s Elektrikli maksimum hız 135 km/s Elektrikli menzil 45 km 0-100 km/s 10.5 saniye Ağırlık 1,880kg Çekme kapasitesi 1,500kg Bagaj kapasitesi 463 litre (maksimum 1,602 litre)





https://electrek.co/2018/06/19/mitsubishi-slightly-increases-battery-capacity-in-new-2019-outlander-phev/