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2019 Mitsubishi Outlander PHEV artık daha fazla güce ve menzile sahip

Hibrit sınıfındaki önemli temsilcisi Outlander PHEV'i makyajlayarak satışa sunacak Mitsubishi, aracın motorunda ve bataryasında küçük de olsa iyileştirme yoluna gitmiş. İşte makyajlı Outlander PHEV:
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mitsubishi Outlander PHEV artık daha fazla güce ve menzile sahip
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Japon üretici Mitsubishi, hibrit sınıfındaki önemli temsilcisi Outlander PHEV’i 2019 model yılı için hem tasarım hem de teknik açıdan güncelledi. Kaputun altında şimdiki modele göre daha güçlü bir motor bulunduracak 2019 Mitsubishi Outlander PHEV’in batarya tarafında da iyileştirmeler mevcut.

2019 Mitsubishi Outlander’ın hibrit sistemi içerisinde yer alan 2.4 litrelik benzinli motor eskisine göre biraz daha güçlenmiş. Şimdiki modelde 119 beygir güç ve 190 Nm tork çıkışına sahip olan ünite artık 135 beygir güç ve 211 Nm tork üretiyor. Ayrıca arka aksta bulunan elektrikli motor tarafından üretilen güç de %10 arttırılarak 95 beygire yükseltilmiş.

Yapılan güncelleme sonrası eklenen yeni pillerle %10 yükseltilen batarya kapasitesi 13.8 kWh’a ulaştırılmış. Bu küçük değişim sonrasında 2019 Mitsubishi Outlander PHEV’in elektrikli menzili WLTP standartlarına göre 45 km’ye yükseltilmiş. Aracın elektrik modunda ulaştığı maksimum hız 135 km/s’e çıkarılmış.

2019 Mitsubishi Outlander PHEV’de yapılan diğer değişiklikler arasında yeniden elden geçirilen ön ve arka amortisörler, daha büyük fren diskleri, güncellenen çekiş kontrol sistemi ile Snow ve Sport adı verilen yeni sürüş modları yer alıyor.

Japon üretici Mitsubishi, makyajlı Outlander PHEV modelini eylül ayında Avrupa pazarında satışa sunacak. Aracın fiyatı ve diğer detaylar da satışa sunulmasına yakın belli olacak.

2019 Mitsubishi Outlander PHEV’in başlıca özellikleri;

Benzinli motor

2.4 litre dört silindir 135 beygir 211 Nm

Elektrikli motor

Önde 82bg/137Nm arkada 95bg/195Nm çift motor

Batarya

300V lityum iyon batarya paketi 13.8 kWh kapasite

Şarj

4 saat şarj süresi – hızlı şarj ile 25 dakikada %80 doluluk oranı

Maksimum hız

170 km/s

Elektrikli maksimum hız

135 km/s

Elektrikli menzil

45 km

0-100 km/s

10.5 saniye

Ağırlık

1,880kg

Çekme kapasitesi

1,500kg

Bagaj kapasitesi

463 litre (maksimum 1,602 litre)



https://electrek.co/2018/06/19/mitsubishi-slightly-increases-battery-capacity-in-new-2019-outlander-phev/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fade to Black 11 ay
Yakıt tüketimini kısmak için öyle oluyor, evo motoru koyamadıklarından değil.
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Greylights 11 ay
2.4 litre benzinli motor nasıl 135hp güç üretebiliyor? Bir yanlışlık var sanırım.
3 Yanıt Yanıtla
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mrmst 11 ay Greylights
Motor tekerlere bağlı değil doğrudan enerji üretimi için tasarlanmış. Sadeve yüksek hızlarda tek vitesli şanzımanla bağlantı kuruyor.
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tasshelhoff 11 ay Greylights
Aslinda motor degil jenarator demek lazim arabayi benzinli motor degil elektrikli motorlar hareket ettiriyor temelde.
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İstiklalFMK 11 ay Greylights
Normal motor değil. Yakıt tasarrufu amaçlı atkinson çevirimli motor. Toyota'da hybrid araçlarında bu yöntemi kullanıyor.
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