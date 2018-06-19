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2019 Audi A1 Sportback tanıtıldı; 200 beygirlik motorla geliyor

Dün resmi görselleri sızdırılan 2019 Audi A1 Sportback bugün resmi olarak tanıtıldı. Selefine göre oldukça sportif ve modern çizgilere sahip olan aracın en tepesinde 200 beygirlik motor bulunuyor.
11 ay
4,3b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Audi A1 Sportback tanıtıldı; 200 beygirlik motorla geliyor
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2019 model yılı için yenilenen ve resmi görselleri dün sızdırılan yeni nesil Audi A1 tamamen ortaya çıktı. Dün paylaşılan görseller aracın tasarımına dair soru işaretlerini ortadan kaldırmıştı. Bugün ise 2019 Audi A1 tüm resmi detaylarıyla karşımızda duruyor.

Selefine göre çok daha sportif bir tasarıma sahip olan 2019 Audi A1, artık Volkswagen Grubu’nun yeni MQB A0 platformuna dayanıyor. Bu değişimle birlikte Audi ailesinin küçük üyesi 4.03 metre uzunluğunda, 1.74 metre genişliğinde ve 1.41 metre yüksekliğinde ölçülüyor. 15 ve 18 inç arasında değişen yeni jantların şık görünümü tamamladığı yeni Audi A1’in opsiyonları arasında LED farlar, S Line paketiyle gelen daha büyük hava girişleri, daha büyük spoiler ve özel yan etekler yer alıyor. 11 farklı renk seçeneğine sahip olan araç çift tonlu olarak kişiselleştirilebiliyor.

2019 Audi A1 üzerindeki değişiklikler kabin tarafında da devam ediyor. Dış yüzünde olduğu gibi iç dünyasında da modern bir görünüme kavuşan araçta 10.25 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Konsolun ortasında yer alan 8.8 inç veya 10.1 inç olarak tercih edilebilen MMI Touch dokunmatik ekran da bilgi-eğlence sistemini tamamlıyor. Yeni nesil Audi A1’in opsiyonları arasında spor koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve 30 renkten oluşan ambians aydınlatması yer alıyor.

Bağlanabilirlik paketinin Android Auto ve Apple Car Play desteğinin yanı sıra iki USB girişi sağladığı yeni nesil Audi A1’de opsiyonel olarak iki farklı ses sistemi tercih edilebiliyor. Bunlardan ilki standart 8 hoparlörlü, diğeri ise 11 hoparlöre sahip Bang & Olufsen ses sistemi olarak karşımıza çıkıyor. selefine nazaran bagaj hacmi de genişleyen yeni Audi A1'in 334 litrelik bagajı koltuklar katlandığında 1098 litreye ulaşabiliyor.

2019 Audi A1’in kaputu altında 96 beygir güç üreten 1.0 litrelik üç silindirli ünite ile başlayıp 200 beygire kadar ulaşan TFSI motorlar yer alıyor. Bu ünitelerin çoğu 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT şanzıman ile günücü yola aktarırken, 40 TFSI versiyonunda özel olarak 6 ileri S Tronic şanzıman bulunuyor. Yeni Audi A1’de spor süspansiyonların ve ayarlanabilir amortisörlerin de dahil olduğu üç farklı süspansiyon sistemine yer veriliyor.

Teknoloji tarafında yer alan güvenlik ekipmanları arasında ise şerit takip sistemi, hız sınırlayıcı, adaptif hız asistanı, park asistanı ve otomatik acil durum freni gibi özellikler yer alıyor. Yeni nesil Audi A1’in 2018 yılı bitmeden satışa çıkması bekleniyor. Fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.


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gosHawk. 11 ay en beğenilen
buraya en dolu paketin görselini koyuyorsunuz. Almaya gidince audi logosu yapıştırılmış teneke topluluğu görüyoruz.
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theJuDGe_41 11 ay
Audi A1 mi Skoda Fabia mı belli değil
1 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
PoloClassic75 11 ay
Şu motoru 200 hp yapmışlar,sandım ki 1.8 TFSI ya da 2.0 TFSI.1.0 TFSI'dan niye 200 ps alınır ki,1.8'i dururken ilginç...
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haberelectro 11 ay
Gereksiz araba
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PNOUMA 11 ay
Hyundai i20 olmus onden...Eskisi daha guzeldi bence.Audi , neticede premium, parasi olan alir.
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ozeba 11 ay
plaka önde 1211, arkadan 1111.
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SayınOzi 11 ay
200 beygirle cep roketi olur bu. Tabi fiyatı da cep yakacak muhtemelen.
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dizzynonun 11 ay
"sızdırıldı" ile "yayınlandı" arasındaki farkı anlayamamış bu başlığı atan arkadaş..
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okanhh 11 ay
DCT şanzıman mı yazıyor bana mı öyle geldi. Şu fiat ın kullandığı DCT
, DSG dir o DCT olsa duramazsınız :D
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CVenturas 11 ay okanhh
DCT cift kavrama sanzimanlarin genel adidir. Dual Clutch Transmission olarak acabiliriz. Fiatin yaptigi tam olarak yogurt uretip markasini da yogurt yapmaktan ibarettir.
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Insigniaa 11 ay
Haşin görünüyor
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aycibin 11 ay
200bg modeli 2lt motorluymuş.bu devirde turbolu 2lt motorlar 250-300bg artık.motoru baya heba etmişler.
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Sirchade 11 ay aycibin
alan gençler rahat rahat yazılım atabilsin diye bırakmışlar heralde
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iquique 11 ay
çok güzel ve biz türkler yine kedinin ciğere baktığı gibi bakacağız. nalet olası vergiler.
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