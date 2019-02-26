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2019 Peugeot 208 tanıtıldı: Elektrikli versiyonla 340 km menzil

Yepyeni bir platforma geçiş yapan 2019 Peugeot 208'in tasarımında devrim niteliğinde güncellemeler mevcut. Elektrikli versiyona da sahip 2019 Peugeot 208'in tasarımı ve özellikleri haberimizde:
2 ay
6,7b
1
42
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Peugeot 208 tanıtıldı: Elektrikli versiyonla 340 km menzil
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Geçtiğimiz günlerde iç ve dış tasarımını gözler önüne seren fotoğrafları sızdırılan 2019 Peugeot 208, Cenevre’deki fuarın başlamasına günler kala resmi olarak tanıtıldı. Markanın son yıllardaki başarılı tasarım stratejisini devam ettiren 2019 Peugeot 208, bunun yanında bir de elektrikli versiyonla geldi. Gördüğünüz lansman fotoğrafları aracın GT-Line paketine ve e-208 adı verilen elektrikli versiyonuna ait.

2019 Peugeot 208’in tasarımını sızdırılan fotoğraflar vasıtasıyla daha önce görmüştük. Resmi tanıtımın gerçekleşmesiyle birlikte diğer tüm detaylar da ortaya çıkmış oldu. PSA Grubu’nun CMP platformuna geçiş yapan aracın eskiye nazaran 30 kg hafiflediği ifade ediliyor. 2019 Peugeot 208’in bagaj hacmi 265 litre olarak belirtilirken, bu değerin elektrikli versiyonda da aynı olduğu söyleniyor. Yeni platformun yalnızca ağırlığı etkilemediği, aynı zamanda titreşim, gürültü ve sertlik seviyelerini iyileştirdiği verilen bilgiler arasında.

2019 Peugeot 208’in yenilenen kabini sınıfına göre oldukça modern bir görünüm sunuyor. Markanın i-Cockpit adı verilen sistemiyle donatılan araçta dijital gösterge paneliyle birlikte 7 veya 10 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı tercih edilebiliyor. Küçük direksiyonunu ve orta konsol tasarımını büyük kardeşlerinden ödünç alan araçta trim parçalarının çeşitliliği de iç mekanın kişiselleştirilebilmesini sağlıyor. Yeni Peugeot 208’in yan aynaları, tavanı ve çamurlukları siyah renkte tercih edilebiliyor. Ayrıca donanım seviyesine göre farklı jant seçenekleri sunuluyor.

2019 Peugeot 208’in kaputunun altında 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dört silindirli dizel ünite yer alıyor. Benzinli ünite 75 beygir güç üretirken sadece 5 ileri manuel şanzımanla eşlenebiliyor. 100 beygir güç üreten dizel ünite ise 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Yakın gelecekte 8 ileri otomatik opsiyonuna sahip 100 beygirlik benzinli ve sadece otomatikle eşlenebilen 130 beygirlik benzinli ünitelerin seriye ekleneceği söyleniyor. Tüm motorlarda start-stop özelliğinin bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

Elektrikli e-208'in menzili 340 km 

2019 Peugeot 208’in e-208 olarak adlandırılan tamamen elektrikli bir versiyonu da bulunuyor. 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir motor ve 50 kWh bataryaya sahip araç 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlıyor. WLTP ölçümlerine göre 340 km menzile sahip e-208’in bataryası hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada %80 doluma ulaşıyor. Üç farklı sürüş moduna sahip olan araçta tek pedalla sürüş seçeneği de sunuluyor.

2019 Peugeot 208’in güvenlik teknolojileri arasında adaptif hız kontrolü, şerit takip asistanı, park asistanı, otomatik acil durum freni, sürücü dikkat asistanı, hız limitlerini algılama, kör nokta uyarı sistemi ve trafik işaretlerini algılama gibi önemli sistemler bulunuyor.

Mart ayının sonlarından itibaren ön siparişe açılacak 2019 Peugeot 208’in yaz aylarında bayilerdeki yerini alması bekleniyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.


http://www.peugeotpress.co.uk/releases/1725 Yorum Yaz
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lj94 2 ay en beğenilen
206 efsanesinin devamı niteliğinde bir otomobil olmuş. Uygun fiyatlı olursa (ki olmaz) yok satar.
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mc191 2 ay 3qzotix
Aile ve bagajlar aracın içindeyken o menzil çıkarsa tabi 😂
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sreylare 2 ay
İlgi çekici haber. Hızlı şarjla 30 dakikada %80 dolum inanılmaz görünüyor. Saatlerce bekleme handikapını öne sürenlerin fikri değişecek mi acaba bu hızlı dolumla?
İlgi çekici haber. Hızlı şarjla 30 dakikada %80 dolum inanılmaz görünüyor. Saatlerce bekleme handikapını öne sürenlerin fikri değişecek mi acaba bu hızlı doluml...
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DH Misafiri 1 ay
sipariş gireceğimiz site varmış bilen var mı
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DH Misafiri 2 ay
Nissan Leaf ne zaman gelecek. Bilgisi olan var mı
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DH Misafiri 2 ay
Estağfurullah. Her ne kadar her iki markanın tarihi kıyaslanmasada ikiside birbirinin ayarında bir markadır. Mesela; i10-108, i20-208, i30-308, tucson-3008, santa fe-5008'in rakibidir. Markada model yelpazesi olarakta iki markada birbiriyle kıyaslanabilir. Peugeot, hyundai'ye göre daha köklü ve eski bir markadır 106'yı, 206'yı, 205'i de hatta 405'i de bizde biliyoruz elbette
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ali9949 2 ay
elektrıklı turkıyeye gelırse bizim faturalarda kacak elektrık payı 10 katına cıkar bize girer o nedenle umarım gelmez
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207m 2 ay
Aracın haziran veya temmuz gibi gelme ihtimali belirdi. En kötü yılın son çeyreği yetiştirileceği söyleniyor, fakat, aracın fiyatı pahalı olacakmış. Böyle bir arabanın ucuz olması beklenemezdi tabi.
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icemy 2 ay 207m
Elektrikli içinmi yoksa benzinli dizel içinmi
Haziran-Temmuz gibi gelme durumu varsa 2 ay içinde satışa çıkacak demektir Avrupada
ÖTV indirimi uzarsa ve araç yetişirse güzel olur.
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DH Misafiri 2 ay
Nissan Leaf'i getirmiyor bakalım peugeot elektrikli 208 i getirecek mi
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DH Misafiri 2 ay
Peugeot'nun da hyundai gibi geçmişten gelen kötü bir marka imajı var. Türkiye'de marka imajı denilen şey vardır bu bir Türkiye gerçeğidir. Hyundai'ın yumurta kasa accentle peugeot'nun da 307 ile gelen kötü bir şöhreti var. Hyundai bu önyargıları zamanla yavaş yavaş silmeye başladı peugeot da son modelleriyle bu kötü şöhretini silmekte kararlı olduğunu ortaya koyuyor. Peugeot kötü şöhretini silme konusunda oldukça iddialı olduğunu yeni modelleriyle istirarlı bir şekilde gösteriyor
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yaman06 2 ay DH Misafiri
Kusura bakmayın da Hyundai ile Pug’ın tarihini bir tutmam. O kötü şöhret sizin kafanızda. Yaşı yetenler 205’i, 106’yı 206’yı iyi bilir. İki marka bu anlamda kıyas kabul etmez.
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arekamint 2 ay
adamlar tasarımın dibine vurmuşlar hayranlıkla izliyorum.
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drjacob 2 ay
umarım gelir
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ezicioyuncu 2 ay
Adam corsa demiş, 75 beygir dizel demiş, corsa dediginiz araç acaba 2019 yilinda bile full donanimda arka koltuklar da şahinvari el ile camların açildigi araç mı ?
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2019 peugeot 208, elektrikli peugeot 208 ve
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