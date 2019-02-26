2019 Peugeot 208 tanıtıldı: Elektrikli versiyonla 340 km menzil

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Geçtiğimiz günlerde iç ve dış tasarımını gözler önüne seren fotoğrafları sızdırılan 2019 Peugeot 208, Cenevre’deki fuarın başlamasına günler kala resmi olarak tanıtıldı. Markanın son yıllardaki başarılı tasarım stratejisini devam ettiren 2019 Peugeot 208, bunun yanında bir de elektrikli versiyonla geldi. Gördüğünüz lansman fotoğrafları aracın GT-Line paketine ve e-208 adı verilen elektrikli versiyonuna ait.

2019 Peugeot 208’in tasarımını sızdırılan fotoğraflar vasıtasıyla daha önce görmüştük. Resmi tanıtımın gerçekleşmesiyle birlikte diğer tüm detaylar da ortaya çıkmış oldu. PSA Grubu’nun CMP platformuna geçiş yapan aracın eskiye nazaran 30 kg hafiflediği ifade ediliyor. 2019 Peugeot 208’in bagaj hacmi 265 litre olarak belirtilirken, bu değerin elektrikli versiyonda da aynı olduğu söyleniyor. Yeni platformun yalnızca ağırlığı etkilemediği, aynı zamanda titreşim, gürültü ve sertlik seviyelerini iyileştirdiği verilen bilgiler arasında.

2019 Peugeot 208’in yenilenen kabini sınıfına göre oldukça modern bir görünüm sunuyor. Markanın i-Cockpit adı verilen sistemiyle donatılan araçta dijital gösterge paneliyle birlikte 7 veya 10 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı tercih edilebiliyor. Küçük direksiyonunu ve orta konsol tasarımını büyük kardeşlerinden ödünç alan araçta trim parçalarının çeşitliliği de iç mekanın kişiselleştirilebilmesini sağlıyor. Yeni Peugeot 208’in yan aynaları, tavanı ve çamurlukları siyah renkte tercih edilebiliyor. Ayrıca donanım seviyesine göre farklı jant seçenekleri sunuluyor.

2019 Peugeot 208’in kaputunun altında 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dört silindirli dizel ünite yer alıyor. Benzinli ünite 75 beygir güç üretirken sadece 5 ileri manuel şanzımanla eşlenebiliyor. 100 beygir güç üreten dizel ünite ise 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Yakın gelecekte 8 ileri otomatik opsiyonuna sahip 100 beygirlik benzinli ve sadece otomatikle eşlenebilen 130 beygirlik benzinli ünitelerin seriye ekleneceği söyleniyor. Tüm motorlarda start-stop özelliğinin bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

Elektrikli e-208'in menzili 340 km

2019 Peugeot 208’in e-208 olarak adlandırılan tamamen elektrikli bir versiyonu da bulunuyor. 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir motor ve 50 kWh bataryaya sahip araç 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlıyor. WLTP ölçümlerine göre 340 km menzile sahip e-208’in bataryası hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada %80 doluma ulaşıyor. Üç farklı sürüş moduna sahip olan araçta tek pedalla sürüş seçeneği de sunuluyor.

2019 Peugeot 208’in güvenlik teknolojileri arasında adaptif hız kontrolü, şerit takip asistanı, park asistanı, otomatik acil durum freni, sürücü dikkat asistanı, hız limitlerini algılama, kör nokta uyarı sistemi ve trafik işaretlerini algılama gibi önemli sistemler bulunuyor.

Mart ayının sonlarından itibaren ön siparişe açılacak 2019 Peugeot 208’in yaz aylarında bayilerdeki yerini alması bekleniyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.

http://www.peugeotpress.co.uk/releases/1725