IVECO'dan 600 km menzil ve 1,2 milyon km batarya garantili çekici

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Tam Boyutta Gör Dünya genelindeki elektrifikasyon süreci binek araçlar kadar olmasa da ağır ticari araçları da etkisi altına almış durumda. IVECO, 2024 sonbaharında tanıttığı elektrikli S-eWay Rigid modelinin ardından şimdi de S-eWay Artic modelini gün yüzüne çıkardı.

Teslimatların 2026 yılında başlaması planlanan yeni S-eWay Artic, 4×2 aks konfigürasyonuna sahip bir çekici olarak geliyor ve Iveco’nun kardeş markası FPT Industrial tarafından geliştirilen çift motorlu elektrikli aks sistemiyle çalışıyor. Söz konusu sistem, 480 kW güç ve 1.800 Nm maksimum tork sunuyor.

Yeni S-eWay Artic, CATL üretimi LFP bataryalarla 600 km'ye kadar menzil sunuyor. Çekici şasisine enine yerleştirilmiş üç adet batarya paketi toplam 585 kWsa net kapasiteye sahip. Araç, 350 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğiyle %20’den %80’e sadece 60 dakikada tamamlayabiliyor.

Iveco, bu yeni nesil bataryaların 12 yıl hizmet ömrü ve en az %70 kapasite koruma garantisi sunduğunu belirtiyor. Söz konusu bataryalar için 10 yıl veya 1,2 milyon kilometreye kadar garanti sunuluyor. Ayrıca bataryalar, -30°C ile +40°C aralığında optimum performans sunacak şekilde gelişmiş bir termal yönetim sistemiyle donatılmış.

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IVECO, LFP bataryalar için yer kazanmak amacıyla 9 ton kapasiteli özel bir tam havalı ön aks ve 3.932 mm dingil mesafesi kullanmış. Bu yapı, hem yük dağılımında esneklik sağlıyor hem de büyük batarya paketlerinin entegrasyonuna imkan tanıyor.

S-eWay Artic’te ayrıca isteğe bağlı ePTO sistemi sayesinde soğutmalı taşımacılık gibi uygulamalarda emisyonsuz çalışma da mümkün hale geliyor. Sürüş konforu için tam havalı süspansiyon standart olarak sunuluyor. Aerodinamik yapıyı iyileştirmek için kabin tasarımı uzatılan modelin iç mekanında ise S-eWay dizel modellerinden tanıdık düzen korunmuş. Ancak elektrikli kullanım için özel geliştirilen HMI ekran grubu ve yeni 10 inç bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.

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IVECO'dan 600 km menzil ve 1,2 milyon km batarya garantili çekici

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