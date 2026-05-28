Lancia Gamma, fastback crossover formunda hayata döndü

Lancia, önümüzdeki yıllarda en önemli modellerinden biri olacak yeni 2026 Gamma’nın tasarımını göstermeye başladı. İtalya’da tasarlanıp geliştirilen model, Stellantis’in en gelişmiş üretim tesislerinden biri olan Basilicata bölgesindeki Melfi fabrikasında üretilecek.
Fastback crossover formunda geri dönüyor
Yeni Gamma, Stellantis’in orta ve üst segment elektrikli modeller için geliştirdiği STLA Medium platformu üzerine inşa ediliyor. Model; 4.67 metre uzunluğa, 1.89 metre genişliğe ve 1.66 metre yüksekliğe sahip. Bu ölçüler Gamma’yı Avrupa’daki orta-üst sınıf SUV segmentinin üst sıralarına yerleştiriyor.
Gövde yapısı fastback crossover formunu benimserken, arkaya doğru alçalan tavan çizgisi ve aerodinamik odaklı oranları dikkat çekiyor. Bu tasarım, aynı altyapıyı paylaşan Peugeot 3008'i akıllara getiriyor.
Hibrit ve elektrikli motor seçenekleri
Tam elektrikli tarafta ise farklı performans ve menzil seçenekleri bulunacak. Giriş seviyesi elektrikli versiyon 230 hp güç ve 540 kilometrenin üzerinde menzil sunacak. 245 hp’lik başka bir versiyonun ise tek şarjla 740 kilometreyi aşacağı iddia ediliyor.
Lancia Gamma hakkında daha fazla teknik detayın önümüzdeki aylarda, Paris Otomobil Fuarı döneminde açıklanması bekleniyor. Siparişlerin ise yaz sonrasında açılması planlanıyor.
