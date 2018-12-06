2019 Skoda Scala tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

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Çek üreticinin merakla beklenen 2019 Skoda Scala modeli üzerindeki örtü nihayet kalktı. Oldukça agresif bir tasarıma ve cesur çizgilere sahip araç, Rapid Spaceback modelinden bayrağı devralmakla kalmayıp, C sınıfının en rekabetçi modellerinden biri olacak. İşte 2019 Skoda Scala’nın tasarımı ve tüm özellikleri:

2019 Skoda Scala, sahip olduğu tasarım diliyle Skoda ailesinin bir parçası olduğunu belli etse de, genel gövde yapısı bizlere Audi A3 Sportback modelini hatırlatmıyor değil. Yeni Scala’nın ölçülerini kuzeni Volkswagen Golf ile karşılaştırarak işe başlayalım. MQB A0 platformu üzerine geliştirilen ilk Skoda olan yeni Scala, 4,362 mm uzunluğu ve 1,793 mm genişliği ile kuzeninden hafifçe kısa ve dar bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Bagaj hacmi sınıfının en iyisi

Öte yandan, 2019 Skoda Scala’nın 2,649 mm’lik aks mesafesi ve 1,471 mm’lik yüksekliği bu durumu fazlasıyla dengeliyor. Büyük kardeşi Octavia kadar ferah bir kabine sahip olan araç, sunduğu bagaj hacmi ile de sınıfında lider olmaya hazırlanıyor. Yeni Scala’nın 467 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltuklar katlandığında 1,410 litreye kadar yükselebiliyor.

Paris’te görücüye çıkarılan Vision RS konseptinden izler taşıyan 2019 Skoda Scala, ön yüzünde aşina olduğumuz bir tasarım dili kullanıyor. İçe doğru incelen LED farlar, ön yüzü domine eden altıgen ızgara ile birleşiyor. Tamponun alt kısmında ise sis farları ve boydan boya uzanan hava giriş delikleri bulunuyor. Yeni Scala’nın arka yüzünde büyük bir Skoda yazısı dikkat çekerken, bumerang şeklindeki çıkıntılı stop lambaları da oldukça hoş bir görüntü katıyor.

2019 Skoda Scala’nın kabin tarafında oldukça ferah ve teknolojik bir yaşam sunuluyor. 10.25 inçlik Virtual Cockpit dijital gösterge paneli sınıfının en büyük ekranı olarak karşımıza çıkarken, merkezdeki 9.2 inçlik ekran da bilgi-eğlence görevini üstleniyor. 2 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması, ısıtma özelliğine sahip ön cam ve direksiyon ile yumuşak ve kaliteli materyaller kabindeki diğer detaylar.

2019 Skoda Scala motor seçenekleri

2019 Skoda Scala’nın kaputunun altında 5 farklı motor seçeneği bulunuyor. Bu seçenekler 3 adet TSI benzinli ünite, 1 adet TDI dizel ünite ve 1 adet G-TEC sıkıştırılmış doğalgaz ile çalışan üniteden oluşuyor. 1.0 litre üç silindirli TSI motor seçenekleri sırasıyla 95 PS/175 Nm ve 115 PS/200 Nm güç ve tork üretiyor. 1.5 litrelik dört silindirli TSI motor ise 150 PS güç ve 250 Nm tork değerine sahip. En küçük hacimli ünite yalnızca 5 ileri manuel şanzımanla eşlenebiliyor. Diğerlerinde 6 ileri manuel standart, 7 ileri DSG ise opsiyon olarak sunuluyor.

2019 Skoda Scala’nın dizel tarafını 1.6 litrelik dört silindirli TDI ünite oluşturuyor. 115 PS güç ve 250 Nm tork üreten bu motor, gücünü 6 ileri manuel şanzımanla yere aktarıyor. 7 ileri DSG şanzıman ise opsiyon listesinde yer alıyor. 1.0 litrelik G-TEC üç silindirli motor ise 90 PS güç ve 145 Nm tork üretiyor. Sıkıştırılmış doğalgaz ile çalışan bu çevreci motor, sadece 6 ileri manuel şanzımanla çalışıyor. Henüz mevcut olmayan bu ünitenin ilerleyen zamanlarda seçenekler arasına ekleneceği söyleniyor.

2019 Skoda Scala'nın standart güvenlik ekipmanları arasında şerit takip asistanı ve otomatik acil durum fren sistemi yer alıyor. Bunların yanı sıra park asistanı ve adaptif hız kontrolü gibi özellikler tercih listesinde bulunuyor. Yeni Scala'nın elektrikli bagaj kapağı gibi "Simply Clever" özellikleriyle donatıldığı da gelen bilgiler arasında. 2019 Skoda Scala'nın Avrupa teslimatları 2019'un ilk yarısında başlayacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.