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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018'de Avrupa ülkelerinde en çok satılan otomobil modelleri [Galeri]

Jato Dynamics, her zaman olduğu gibi bu yıl da Avrupa'da en çok satılan otomobil modellerini listeledi. Ülkeye göre en çok satılan modellerin rakamlarıyla birlikte yer aldığı liste haberimizde.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018'de Avrupa ülkelerinde en çok satılan otomobil modelleri [Galeri]
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan veriler sayesinde 2018 yılında Türkiye’de en çok satan otomobil modelini biliyoruz. Verilere göre geçen ay 4,548 adet satılan Toyota Corolla kasım ayının liderliğini almış durumda. Fakat 2018’in geneline baktığımızda Egea Sedan’ın ilk sırayı kimseye kaptırmadığını görüyoruz.

Peki bu yıl Avrupa’da en çok tercih edilen modeller hangileri? Jato Dynamics, her zaman olduğu gibi bu yıl da ülke ülke Avrupa’da en çok satan modelleri listeledi. Avrupa ülkelerinde en çok satılan modellerin rakamlarıyla birlikte yer aldığı listede Volkswagen Golf hakimiyeti söz konusu. Gelin hep birlikte o modellere bir göz atalım:

Avusturya: Volkswagen Golf

Listenin ilk sırasında yer alan Avusturya’da sonuç hiç de şaşırtıcı değil. Resmi dili Almanca olan ülkede Volkswagen Grubu ilk 3’ü elinde bulunduruyor. 9,503 adet ile Volkswagen Golf ilk sırada yer alırken, 7,661 adet ile Polo ikinci, 7,445 adet ile Skoda Octavia üçüncü sırada bulunuyor.

Hırvatistan: Skoda Octavia

Avusturya’da üçüncülükle yetinen Skoda Octavia, Hırvatistan’da 2,719 adetle liderliği eline geçirmiş durumda. İkinciliği Renault Clio ile Fransızların aldığı ülkede en çok satılan üçüncü model Volkswagen Polo olmuş. Satış rakamları da sırasıyla 2,419 ve 2,022 adet.

Listenin devamına aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz:


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MrKattchup 5 ay en beğenilen
Kendi üretim yapanlar kendi ürettiklerini seçmiş üretmeyenler de vag grubu alıp geçmiş. Yalnız İsveç çok klas kalmış diğerlerine göre.
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webbie 5 ay Nevfel
O muhaliflerden biri benim ve Avrupa'yı da iyi bilirim. Avrupalıların geneli, daha doğrusu Batı Avrupa'nın geneli, eğer sigortalı bir işte çalışıyorsa, BMW ya da Mercedes'e binebilir ama binmez, çünkü hem şehir içinde küçük araba tercih eder, hem bakım maliyetlerini azaltır ve hem de "İtibardan tasarruf olmaz" gibi aptalca sözleri ciddiye almaz.
Asgari ücretin 1.500 birim olduğu, etin 6 birim fiyat olduğu, benzinin 1,5 birim fiyat olduğu ve 2013 model 320d BMW'nin 20 bin birim fiyat olduğu bir yerde insanlar ancak tercih etmedikleri için bu arabalara binmezler.
Yani Avrupalıları da bizim kadar fakir sanıp; kendi fakirliğimize üzülecekken, onların fakir olduğunu düşünerek sevinmeniz hata olur.
O muhaliflerden biri benim ve Avrupa'yı da iyi bilirim. Avrupalıların geneli, daha doğrusu Batı Avrupa'nın geneli, eğer sigortalı bir işte çalışıyorsa, BMW ya ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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atilasat 5 ay
kuzey avrupa ülkeleri iklim şartlarına göre tercih yapmış.kaldı ki özellikle batı avrupa ülkelerinde, alım gücünün yüksekliğinden mütevellit isteyen istediği arabayı alabilir aslında ama almıyorlar, çünkü araç adı üstünde araçtır. a noktasından b noktasına gitmeye yarar.özellikle almanlar arabaya vereceği extra parayı tatile harcar.keza ingilizler de öyledir.italyanlar kendi arabalarını kullanmakta ısrarcı milliyetçi davranır.
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eXteras 5 ay
İsveç üzdü.
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draw1907 5 ay
Bütün ülkelerde ucuzlar en çok satılırken, İsveç olayın bakış açısını değiştirmiş resmen.
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nightdrive 5 ay
bende avrupalılar hep bmw 5 serisi audi a6 mercedes e serisine biniyor sanıyodum.
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Nevfel 5 ay
Bizim muhalefet avrupada herkes bmw mercedes audi alacak para kazanıyor ve biniyor sanıyordu. Oldu mu şimdi bu haber?
1 Yanıt Yanıtla +2
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webbie 5 ay Nevfel
O muhaliflerden biri benim ve Avrupa'yı da iyi bilirim. Avrupalıların geneli, daha doğrusu Batı Avrupa'nın geneli, eğer sigortalı bir işte çalışıyorsa, BMW ya da Mercedes'e binebilir ama binmez, çünkü hem şehir içinde küçük araba tercih eder, hem bakım maliyetlerini azaltır ve hem de "İtibardan tasarruf olmaz" gibi aptalca sözleri ciddiye almaz.
Asgari ücretin 1.500 birim olduğu, etin 6 birim fiyat olduğu, benzinin 1,5 birim fiyat olduğu ve 2013 model 320d BMW'nin 20 bin birim fiyat olduğu bir yerde insanlar ancak tercih etmedikleri için bu arabalara binmezler.
Yani Avrupalıları da bizim kadar fakir sanıp; kendi fakirliğimize üzülecekken, onların fakir olduğunu düşünerek sevinmeniz hata olur.
1 Yanıt Yanıtla +7
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türksystem 5 ay
S90/V90 ne Klas bir arabadır, ülkenin tercihi on numara...
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ombuds_man 5 ay
Cidden onca zengin ulkede fiesta 208 panda vs. Mi?
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ymhaslaman 5 ay
İtalya’da Panda gibi telmaşa bir aracın 100k satması çok ilginç.
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İtalyada ilticacı 5 ay
daha çok yaşlılar alıyor ayda 122 euroya herseydahil yada 10bin pesin
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elcas 5 ay ymhaslaman
ihtiyaca göre alıyorlar. bizde bagaj bagaj diye dolanıyoruz. çocuksuz aile sedan alıyor.
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MrKattchup 5 ay en beğenilen
Kendi üretim yapanlar kendi ürettiklerini seçmiş üretmeyenler de vag grubu alıp geçmiş. Yalnız İsveç çok klas kalmış diğerlerine göre.
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