2018'de Avrupa ülkelerinde en çok satılan otomobil modelleri [Galeri]

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan veriler sayesinde 2018 yılında Türkiye’de en çok satan otomobil modelini biliyoruz. Verilere göre geçen ay 4,548 adet satılan Toyota Corolla kasım ayının liderliğini almış durumda. Fakat 2018’in geneline baktığımızda Egea Sedan’ın ilk sırayı kimseye kaptırmadığını görüyoruz.

Peki bu yıl Avrupa’da en çok tercih edilen modeller hangileri? Jato Dynamics, her zaman olduğu gibi bu yıl da ülke ülke Avrupa’da en çok satan modelleri listeledi. Avrupa ülkelerinde en çok satılan modellerin rakamlarıyla birlikte yer aldığı listede Volkswagen Golf hakimiyeti söz konusu. Gelin hep birlikte o modellere bir göz atalım:

Avusturya: Volkswagen Golf

Listenin ilk sırasında yer alan Avusturya’da sonuç hiç de şaşırtıcı değil. Resmi dili Almanca olan ülkede Volkswagen Grubu ilk 3’ü elinde bulunduruyor. 9,503 adet ile Volkswagen Golf ilk sırada yer alırken, 7,661 adet ile Polo ikinci, 7,445 adet ile Skoda Octavia üçüncü sırada bulunuyor.

Hırvatistan: Skoda Octavia

Avusturya’da üçüncülükle yetinen Skoda Octavia, Hırvatistan’da 2,719 adetle liderliği eline geçirmiş durumda. İkinciliği Renault Clio ile Fransızların aldığı ülkede en çok satılan üçüncü model Volkswagen Polo olmuş. Satış rakamları da sırasıyla 2,419 ve 2,022 adet.

Listenin devamına aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz: