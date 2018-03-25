2019 Toyota Auris Touring Sports, kamuflajlı olarak görüntülendi

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Japon otomobil devi Toyota, tamamen yenilediği yeni Auris modelini iki farklı versiyonda satışa sunmaya devam edecek gibi görünüyor. Zira yeni Toyota Auris hatchback’in ortaya çıkmasından sonra şimdi de Auris Touring Sports versiyonu test edilirken kamuflajlı bir şekilde görüntülendi.

3. nesil Toyota Auris hatchback, çıkışını Mart ayının başında düzenlenen 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapmıştı. Daha sonrasında ise aracın Kuzey Amerikalı ikizi Corolla hatchback’in tanıtılması sayesinde yeni Auris’in iç mekan fotoğraflarını görme şansı elde etmiştik. Şimdi ise karşımızda 2019 Toyota Auris Touring Sports modeli duruyor.

Test aşamasında olan Touring Sports, tıpkı hatchback versiyonu gibi Toyota’nın TNGA platformundan yararlanıyor. Araç yoğun kamuflaj altında olsa da, hatchback versiyonu tamamen ortaya çıktığı için tasarım detayları büyük oranda tahmin edilebiliyor. Geriye sadece gövde yapısı nedeniyle gerçekleşebilecek değişiklikleri beklemek kalıyor.

Motor seçenekleriyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ancak hatchback versiyonundaki motorları kullanacağı düşünülürse Prius ve C-HR modellerindeki 1.8 litrelik hibrit motor kaputun altındaki seçeneklerden birisi olacak. 180 beygirlik 2.0 litre ünite ikinci hibrit seçeneğini oluştururken, turbo beslemeli 1.2 litre benzinli motor da hibrit istemeyen müşterilerin tercihi olacak.

Yeni nesil Toyota Auris hatchback, bu yılın sonlarında satışa sunulmaya başlanacak. Touring Sports versiyonu ise küçük kardeşini 2019 yılında takip edecek.

http://www.autoexpress.co.uk/toyota/auris/103041/new-2019-toyota-auris-touring-sports-estate-spied