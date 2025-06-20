Amazon’un robotaksi şirketi Zoox, yılda 10 bin araç üretecek

Direksiyon yok, pedal yok: Tamamen otonom
Zoox’un dört kişilik araçları geleneksel otomobillerden tamamen farklı. Ne direksiyon ne de pedal var. Tümüyle otonom sürüş için tasarlanan bu kapsül formundaki araçlar, LiDAR, radar, kızılötesi ve kamera sistemleriyle donatılmış durumda. Aracın içindeki ekranlar ise güzergah bilgisi, tahmini varış süresi ve müzik kontrolleri gibi özellikler sunuyor. Her koltukta emniyet kemeri, kablosuz telefon şarjı ve bölgesel iklim kontrolü bulunuyor.
Zoox, robotaksilerini halihazırda Las Vegas’ta halka açık yollarda test ediyor. Haziran 2023’ten bu yana ücretsiz yolcu taşıma yapan şirket, yakında Las Vegas Strip çevresinde ücretli hizmete geçmeye hazırlanıyor. Takip eden aşamada San Francisco’da da erken erişim programı başlatılacak. Hedef, önümüzdeki yıllarda Austin ve Miami gibi büyük şehirlerde de operasyonlara başlamak. Elbette Amazon’un Zoox’u bu alanda tek değil. Waymo çoktan bazı şehirlerde faaliyette ve çok yakında Tesla da bu alanda hizmete başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: