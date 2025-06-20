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Tam Boyutta Gör Amazon’un sürücüsüz ulaşım teknolojilerine odaklanan iştiraki Zoox, robotaksi hizmetinde vites yükseltti. Şirket, Kaliforniya’nın Hayward kentinde 220 bin metrekarelik yeni üretim tesisinin kapılarını açtı. Bu tesis, Zoox’un bugüne kadarki en büyük üretim hamlesi ve yılda 10 binden fazla otonom araç üretme kapasitesine sahip.

Direksiyon yok, pedal yok: Tamamen otonom

Zoox’un dört kişilik araçları geleneksel otomobillerden tamamen farklı. Ne direksiyon ne de pedal var. Tümüyle otonom sürüş için tasarlanan bu kapsül formundaki araçlar, LiDAR, radar, kızılötesi ve kamera sistemleriyle donatılmış durumda. Aracın içindeki ekranlar ise güzergah bilgisi, tahmini varış süresi ve müzik kontrolleri gibi özellikler sunuyor. Her koltukta emniyet kemeri, kablosuz telefon şarjı ve bölgesel iklim kontrolü bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Hayward tesisi, robotaksi montajı ve test süreçlerini içerecek şekilde tasarlandı. Parçalar dış tedarikçilerden önceden üretilmiş halde gelirken, tesisteki insan ve robotlar bunları birleştiriyor. Araçlar hazır hale getirildiğinde ise çeşitli testlerden geçiriliyor.

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Zoox, robotaksilerini halihazırda Las Vegas’ta halka açık yollarda test ediyor. Haziran 2023’ten bu yana ücretsiz yolcu taşıma yapan şirket, yakında Las Vegas Strip çevresinde ücretli hizmete geçmeye hazırlanıyor. Takip eden aşamada San Francisco’da da erken erişim programı başlatılacak. Hedef, önümüzdeki yıllarda Austin ve Miami gibi büyük şehirlerde de operasyonlara başlamak. Elbette Amazon’un Zoox’u bu alanda tek değil. Waymo çoktan bazı şehirlerde faaliyette ve çok yakında Tesla da bu alanda hizmete başlayacak.

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Amazon’un robotaksi şirketi Zoox, yılda 10 bin araç üretecek

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