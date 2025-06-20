Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon’un robotaksi şirketi Zoox, yılda 10 bin araç üretecek

    Amazon'un iştiraki Zoox, bu yılın sonlarında Las Vegas'ta ticari lansmanı beklenen robotaksilerinin üretimini hızlandırıyor. Şirket, yılda 10 bin araç üretmeyi hedefliyor.

    Amazon’un robotaksi şirketi Zoox, yılda 10 bin araç üretecek Tam Boyutta Gör
    Amazon’un sürücüsüz ulaşım teknolojilerine odaklanan iştiraki Zoox, robotaksi hizmetinde vites yükseltti. Şirket, Kaliforniya’nın Hayward kentinde 220 bin metrekarelik yeni üretim tesisinin kapılarını açtı. Bu tesis, Zoox’un bugüne kadarki en büyük üretim hamlesi ve yılda 10 binden fazla otonom araç üretme kapasitesine sahip.

    Direksiyon yok, pedal yok: Tamamen otonom

    Zoox’un dört kişilik araçları geleneksel otomobillerden tamamen farklı. Ne direksiyon ne de pedal var. Tümüyle otonom sürüş için tasarlanan bu kapsül formundaki araçlar, LiDAR, radar, kızılötesi ve kamera sistemleriyle donatılmış durumda. Aracın içindeki ekranlar ise güzergah bilgisi, tahmini varış süresi ve müzik kontrolleri gibi özellikler sunuyor. Her koltukta emniyet kemeri, kablosuz telefon şarjı ve bölgesel iklim kontrolü bulunuyor.

    Amazon’un robotaksi şirketi Zoox, yılda 10 bin araç üretecek Tam Boyutta Gör
    Yeni Hayward tesisi, robotaksi montajı ve test süreçlerini içerecek şekilde tasarlandı. Parçalar dış tedarikçilerden önceden üretilmiş halde gelirken, tesisteki insan ve robotlar bunları birleştiriyor. Araçlar hazır hale getirildiğinde ise çeşitli testlerden geçiriliyor.

    Zoox, robotaksilerini halihazırda Las Vegas’ta halka açık yollarda test ediyor. Haziran 2023’ten bu yana ücretsiz yolcu taşıma yapan şirket, yakında Las Vegas Strip çevresinde ücretli hizmete geçmeye hazırlanıyor. Takip eden aşamada San Francisco’da da erken erişim programı başlatılacak. Hedef, önümüzdeki yıllarda Austin ve Miami gibi büyük şehirlerde de operasyonlara başlamak. Elbette Amazon’un Zoox’u bu alanda tek değil. Waymo çoktan bazı şehirlerde faaliyette ve çok yakında Tesla da bu alanda hizmete başlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi alkoller togg alınır mı rakının tadı nasıl sms onay saat camı çizik giderici

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum