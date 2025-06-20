Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD bataryalı Hyundai Elexio'nun teknik özellikleri ortaya çıktı

    Hyundai'nin ilk etapta sadece Çin'de satışa sunacağı elektrikli SUV modeli Elexio’ya ilişkin teknik detaylar geldi. BYD bataryalı Elexio, 700 km menzil ve 312 hp güçle segmentinde iddialı geliyor.

    BYD bataryalı Hyundai Elexio'nun teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Hyundai’nin Çin’deki ortak girişimi Beijing Hyundai, tamamen elektrikli yeni SUV modeli Elexio için satış lisansı başvurusunu yaptı. Bu başvuru sayesinde aracın üretim versiyonuna ilişkin teknik detaylar da netleşmiş oldu. Lityum demir fosfat (LFP) batarya teknolojisine sahip Elexio’da, batarya tedariki Çin’in dev markası BYD’nin yan kuruluşu FinDreams tarafından sağlanıyor.

    Hyundai Elexio, dikkat çekici tasarımı ve boyutlarıyla şehir içi ve uzun yol kullanımı için ideal bir kompakt SUV olarak öne çıkıyor. 4615 mm uzunluk, 1875 mm genişlik ve 1673 mm yükseklik ölçülerine sahip olan modelin aks mesafesi 2750 mm. 5 kişilik kapasitesiyle konforlu bir iç mekân sunan Elexio, hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlarla satışa sunulacak.

    Elexio'nun önden çekişli versiyonu 160 kW gücünde tek bir elektrik motoruyla donatılırken, dört çeker versiyonda bu motora ek olarak arka aksta 73 kW gücünde ikinci bir motor yer alıyor. Toplam güç çıkışı 233 kW seviyesine ulaşıyor. Her iki versiyonun da maksimum hızı 185 km/s olarak belirlenmiş.

    BYD destekli LFP batarya ve 700 km menzil

    BYD bataryalı Hyundai Elexio'nun teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Hyundai Elexio’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri de BYD’nin sahip olduğu FinDreams tarafından üretilen LFP batarya paketi. Batarya kapasitesi resmi olarak açıklanmasa da modelin Çin’in CLTC test döngüsüne göre 700 kilometreye kadar menzil sunacağı ifade ediliyor. Bu, günlük kullanımın yanı sıra uzun yolculuklar için de Elexio’yu oldukça iddialı bir seçenek haline getiriyor.

    Hyundai Elexio, markanın elektrikli araçlar için geliştirdiği Electric Global Modular Platform (E-GMP) altyapısını kullanıyor. Nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda ilk kez sahneye çıkan model, teknik detaylar paylaşılmadan tanıtılmıştı. Küresel lansmanı ise 8 Mayıs’ta gerçekleşti. Hyundai, bu modelle birlikte Çin’deki elektrikli araç pazarında güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefliyor.

    Hyundai Elexio’nun şimdilik yalnızca Çin’de satışa sunulacağı açıklandı. Üçüncü çeyrekte pazara giriş yapması beklenen modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 19.500 dolar olacağı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arka panel ezik ne demek bankada çalışmak istiyorum ne yapmalıyım clio 1.5 dci geç çalışma sorunu cupra formentor yorum açık kapalı işareti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum