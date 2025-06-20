BYD bataryalı Hyundai Elexio'nun teknik özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Hyundai’nin Çin’deki ortak girişimi Beijing Hyundai, tamamen elektrikli yeni SUV modeli Elexio için satış lisansı başvurusunu yaptı. Bu başvuru sayesinde aracın üretim versiyonuna ilişkin teknik detaylar da netleşmiş oldu. Lityum demir fosfat (LFP) batarya teknolojisine sahip Elexio’da, batarya tedariki Çin’in dev markası BYD’nin yan kuruluşu FinDreams tarafından sağlanıyor.

Hyundai Elexio, dikkat çekici tasarımı ve boyutlarıyla şehir içi ve uzun yol kullanımı için ideal bir kompakt SUV olarak öne çıkıyor. 4615 mm uzunluk, 1875 mm genişlik ve 1673 mm yükseklik ölçülerine sahip olan modelin aks mesafesi 2750 mm. 5 kişilik kapasitesiyle konforlu bir iç mekân sunan Elexio, hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlarla satışa sunulacak.

Elexio'nun önden çekişli versiyonu 160 kW gücünde tek bir elektrik motoruyla donatılırken, dört çeker versiyonda bu motora ek olarak arka aksta 73 kW gücünde ikinci bir motor yer alıyor. Toplam güç çıkışı 233 kW seviyesine ulaşıyor. Her iki versiyonun da maksimum hızı 185 km/s olarak belirlenmiş.

BYD destekli LFP batarya ve 700 km menzil

Tam Boyutta Gör Hyundai Elexio’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri de BYD’nin sahip olduğu FinDreams tarafından üretilen LFP batarya paketi. Batarya kapasitesi resmi olarak açıklanmasa da modelin Çin’in CLTC test döngüsüne göre 700 kilometreye kadar menzil sunacağı ifade ediliyor. Bu, günlük kullanımın yanı sıra uzun yolculuklar için de Elexio’yu oldukça iddialı bir seçenek haline getiriyor.

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Hyundai Elexio, markanın elektrikli araçlar için geliştirdiği Electric Global Modular Platform (E-GMP) altyapısını kullanıyor. Nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda ilk kez sahneye çıkan model, teknik detaylar paylaşılmadan tanıtılmıştı. Küresel lansmanı ise 8 Mayıs’ta gerçekleşti. Hyundai, bu modelle birlikte Çin’deki elektrikli araç pazarında güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefliyor.

Hyundai Elexio’nun şimdilik yalnızca Çin’de satışa sunulacağı açıklandı. Üçüncü çeyrekte pazara giriş yapması beklenen modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 19.500 dolar olacağı belirtiliyor.

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BYD bataryalı Hyundai Elexio'nun teknik özellikleri ortaya çıktı

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