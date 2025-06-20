536 beygirlik elektrikli Li i6'nın tasarımı ortaya çıktı
Li Auto’nun tamamen elektrikli SUV modeli i6, Çin’de resmi tanıtım öncesi ortaya çıktı. 536 beygir güce ulaşabilen araç, Eylül’de piyasaya sürülecek ve 800V hızlı şarj desteği sunacak.
Li i6, 5 koltuklu bir SUV olmasına rağmen MPV tarzı tasarımıyla dikkat çekiyor. 4950 mm uzunluk, 1935 mm genişlik ve 1935 mm yüksekliğe sahip olan aracın aks mesafesi ise 3000 mm.
Yeni modelin 800V hızlı şarj altyapısı ve CATL, Sunwoda gibi tedarikçilerden alınan LFP (lityum demir fosfat) bataryalarla donatılacak. Bu sayede araç, yalnızca 10 dakikalık şarjla 500 km menzil sunabilecek. Li Auto'nun Pekin'deki fabrikasında üretilecek olan i6 ile ilgili diğer detaylar önümüzdeki aylarda belli olacak.