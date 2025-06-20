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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Li Auto’nun tamamen elektrikli üçüncü modeli olan Li i6 SUV, resmi tanıtımından önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki bu SUV, çift motorlu versiyonuyla 536 beygire kadar güç sunuyor. Şirket CEO’su Li Xiang, Li i6’nın Eylül ayında piyasaya sürüleceğini daha önce açıklamıştı.

Li i6, 5 koltuklu bir SUV olmasına rağmen MPV tarzı tasarımıyla dikkat çekiyor. 4950 mm uzunluk, 1935 mm genişlik ve 1935 mm yüksekliğe sahip olan aracın aks mesafesi ise 3000 mm.

Tam Boyutta Gör Li Auto, i6’nın iki versiyonu için onay başvurusunda bulundu: Dört tekerlekten çekişli (AWD) ve arkadan itişli (RWD). AWD versiyon, ön aksa yerleştirilmiş 150 kW’lık ve arka aksa yerleştirilmiş 250 kW’lık motorlarla donatılmış. Toplamda 400 kW (536 hp) güç sunan bu versiyonun maksimum hızı 180 km/s ve boş ağırlığı 2525 kg. Arkadan itişli versiyon versiyon ise yalnızca arka aksa yerleştirilen 250 kW’lık motorla çalışıyor ve 2395 kg ağırlığında.

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Yeni modelin 800V hızlı şarj altyapısı ve CATL, Sunwoda gibi tedarikçilerden alınan LFP (lityum demir fosfat) bataryalarla donatılacak. Bu sayede araç, yalnızca 10 dakikalık şarjla 500 km menzil sunabilecek. Li Auto'nun Pekin'deki fabrikasında üretilecek olan i6 ile ilgili diğer detaylar önümüzdeki aylarda belli olacak.

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536 beygirlik elektrikli Li i6'nın tasarımı ortaya çıktı

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