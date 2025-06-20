Ford, kilit arızası nedeniyle Mustang Mach-E modelinin satışını durdurdu

Tam Boyutta Gör Ford, Mustang Mach-E’nin satışını dünya genelinde durdurdu. Şirket, yolcuların içeride kalmasına yol açacak, acil durumlarda yaşam riski oluşturabilecek ciddi bir sorundan ötürü bu kararı aldı. Kapı kilit arızası, 2021 - 2025 arasında üretilen 300.000'den fazla aracı etkiliyor.

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300.000'den fazla aracı etkiliyor

Ford’un açıklamasına göre, araç kapalıyken 12V akü beklenmedik şekilde boşalırsa (özellikle 8.4 voltun altına düşerse), ön kapı elektronik mandalları son kilitlenme veya açık kalma durumunu pozisyonunu koruyor. Bu durumda sürücü, kapıyı mekanik olarak kapatsa bile dışarıdan açılamaz hale gelebiliyor. Arka kapılarda mekanik kilitleme sistemi olmadığından daha büyük bir risk söz konusu. Acil bir durumda arka koltuktaki yolcuların kapıları açamama, sıkışma ihtimali bulunuyor.

Yazılım güncellemesi yeterli olmayacak!

Ford, sorunu düzeltmek için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştıklarını ve güncellemenin bu yılın ilerleyen zamanlarında (2025 üçüncü çeyreğinde) yayınlamayı plandıklarını söylüyor. Ancak güncelleme kablosuz olarak (OTA) iletilmeyecek; güç aktarım mekanizmasının ve araç içi teşhis modüllerinin yeniden programlanması için araç sahiplerinin araçlarını bir bayiye götürmeleri gerekecek. Hayati tehlike arz eden bu hata düzeltilene dek Ford bayilerine de bu sorundan etkilenen araçların teslimatlarının ve test sürüşlerinin derhal durdurulması talimatı verildi.

Resmi olarak herhangi bir yaralanma veya kaza bildirilmemiş olsa da, Mach-E forumları ve sosyal medya paylaşımları, yolcuların içeride sıkışıp kalması veya dışarıda kilitli kalmasıyla ilgili birkaç olayı belgeledi. Dokuz aylık bir bebeğin 40 dakika boyunca aracın içinde mahsur kalması bunlardan biri.

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