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2018 Toyota Auris'in kabin görüntüleri ortaya çıktı

Japon üretici, Kuzey Amerika'da satışa sunacağı yeni Corolla hatchback'i tanıttı. Avrupa'daki Auris'in ikizi olarak bilinen aracın kabin görüntüleri, 2018 Auris'in kabinini de ortaya çıkarmış oldu.
1 yıl
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29
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Toyota Auris'in kabin görüntüleri ortaya çıktı
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Mart ayının başında düzenlenen 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen yeni Toyota Auris’i tasarım açısından yalnızca dışarıdan görebilmiştik. Bugün de, Auris’in Kuzey Amerika’da Corolla iM olarak satılan kuzeni internet üzerinden pek çok görselle birlikte tanıtıldı. Böylece yeni Auris’in iç dünyasını da görme fırsatı yakalamış olduk.

Kuzey Amerika’da 12. nesline erişen Corolla hatchback, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan New York Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Avrupa’da satılan Auris’in farklı olarak isimlendirilmiş bir versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz araç, hem içeride hem de dışarıda aynı tasarım dilini kullanıyor.

Yeni Corolla’nın içerisinde merkezdeki klima kontrolleri ve hava çıkışlarının üzerine oturtulmuş yüksek çözünürlükte 8 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin bulunduğu araçta, 5.5 inçlik bir akıllı telefon rahatlıkla şarj alanına sığdırılabiliyor. USB ve Aux girişleri, deri döşeme, ve ses tanıma gibi özelliklerin yanında JBL ses sistemi de opsiyon olarak sunuluyor.

Şirketin yeni TNGA platformu üzerine inşa edilen 2019 Corolla, selefine göre 38 mm daha uzun, 31 mm daha geniş ve 25 mm daha alçak olarak satışa çıkıyor. Üstelik, selefine göre 38 mm daha uzun bir aks mesafesi sunarak içerideki yaşam alanı kalitesini yukarılara taşıyor.

Amerika'da tek motor seçeneği 

Japon üretici, Kuzey Amerika’da satılan yeni Corolla’da motor olarak yalnızca bir seçenek sunuyor. Önceki 1.8 litre motorun yerini alan 2.0 litre dört silindirli benzinli motorun daha küçük ve hafif olduğu iddia ediliyor. Motorun teknik verileri açıklanmasa da, üretilen gücün yola 6 ileri manuel veya yeni CVT şanzıman ile aktarılacağı biliniyor.

Türkiye’de satılacak yeni Auris modelinde 180 beygirlik 2.0 litre hibrit seçeneği bulunuyor. Ancak, Corolla’daki 2.0 litrelik motorun yalnızca benzinli mi yoksa hibrit mi olacağı henüz netlik kazanmış değil. Yeni Corolla, Kuzey Amerika’da SE ve XSE donanım paketleriyle satışa sunulacak.


https://newsroom.toyota.co.jp/en/ Yorum Yaz
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mathematician_01 1 yıl en beğenilen
Herşey iyi güzelde, şu sonradan takılmış gibi duran tablet ekranları bir ben mi sevmiyorum acaba...
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loki17 1 yıl
tablet sevmesek de eskisine göre çok daha güzel, derli toplu.güle güle berlin duvarı
1 Yanıt Yanıtla +10
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MKVll 1 yıl
dışı ütüye benziyor, ekran ve klima kontrol bölümüde hiç olmamış.
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elcas 1 yıl
ön göğüs yine berlin duvarı gibi.
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Kirk Lee 1 yıl
Sonunda dijital saati konsoldan çıkartmışlar. Uçurum gibi olan tasarım da gitmiş. Gerçekten büyük gelişme var

Kimileri tablet gibi olan tasarımı sevmiyor ama araç kullanırken gözü yoldan ayırmadan bilgi eğlence sistemini kullanabilmek için son derece faydalı bence...
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Takumi_Fujiwara 1 yıl
Toyota bunun kaputun altına 1.2t, 1.6 atmosferik, 1.8 hibrit standart olarak koysa ve 2.0 hibrit versiyonunu Auris Sport diye satsa muazzam olur aslında. Honda normal diye sattığı 1.5 Civic'leri burada RS diye sattı nasıl olsa Toyota da böyle bir hamle yapabilir.
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aycibin 1 yıl
2lt hibrit iyi de TR'de buna da yasak getirirler nasıl olsa
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AlicanNalbat 1 yıl
Toyota bu yeni yüzü bir çok aracında kullanmalı. Çirkin tasarımlı zepplinden hallice olan corolla’yı da bi elden geçirseler...
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PSN_vs_XBOXLive 1 yıl
Bence güzel olmuş, MTV tesvigi olursa 2.0 hybrid 180 beygir alacagim insallah.
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Azumi 1 yıl
Dış tasarımı harika olmuş ön farlar arka stop grubu keskin hatlar çok sportif duruyor. Ben ki Toyota tasarımlarını beğenmeyen biri olarak hayran kaldım araca, tek eleştirim içerdeki emanet duran ekran
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evil2302 1 yıl
Toyota'nın tasarımcılık işi babadan oğla geçiyor gibi...
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astegon 1 yıl
Whitewalkers gelecek gibi duvarı çekmişler yine. O çıkıntılı tableti 25 cm aşağı alsalar ya
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SencerKorkusuz 1 yıl
Apple car play de sunulması sayesinde bu ekran oldukça işlevsel olacaktır.. Gözü yoldan ayırmadan haritaya bakılabilmesi genel eğilim multimedya cihazı yukarıya göz hizasına taşınıyor. Audi bmw mercedes mazda wv (yeni polo, jetta, touraeg), hynduai, kia (stinger, stonic), subaru (xv, ascent), volvo, renault, peugot... hepsi aynı tasarımı yapıyor.. sevilmeyebilir bu tasarım anlayışı ama bu ekranlar da eskisi gibi sadece mp3 özelliğini barındırmadığından daha çok ön planda.. Daha bütünleyici yapılabilirmiş ekran ama CHR’den sonra düzelme var ve zannediyormuş makyajda daha düzgün yeknesak yapılır.. Takdir ettim gelişme gösteriyor tasarımda toyotada..
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