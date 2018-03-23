2018 Toyota Auris'in kabin görüntüleri ortaya çıktı

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Mart ayının başında düzenlenen 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen yeni Toyota Auris’i tasarım açısından yalnızca dışarıdan görebilmiştik. Bugün de, Auris’in Kuzey Amerika’da Corolla iM olarak satılan kuzeni internet üzerinden pek çok görselle birlikte tanıtıldı. Böylece yeni Auris’in iç dünyasını da görme fırsatı yakalamış olduk.

Kuzey Amerika’da 12. nesline erişen Corolla hatchback, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan New York Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Avrupa’da satılan Auris’in farklı olarak isimlendirilmiş bir versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz araç, hem içeride hem de dışarıda aynı tasarım dilini kullanıyor.

Yeni Corolla’nın içerisinde merkezdeki klima kontrolleri ve hava çıkışlarının üzerine oturtulmuş yüksek çözünürlükte 8 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin bulunduğu araçta, 5.5 inçlik bir akıllı telefon rahatlıkla şarj alanına sığdırılabiliyor. USB ve Aux girişleri, deri döşeme, ve ses tanıma gibi özelliklerin yanında JBL ses sistemi de opsiyon olarak sunuluyor.

Şirketin yeni TNGA platformu üzerine inşa edilen 2019 Corolla, selefine göre 38 mm daha uzun, 31 mm daha geniş ve 25 mm daha alçak olarak satışa çıkıyor. Üstelik, selefine göre 38 mm daha uzun bir aks mesafesi sunarak içerideki yaşam alanı kalitesini yukarılara taşıyor.

Amerika'da tek motor seçeneği

Japon üretici, Kuzey Amerika’da satılan yeni Corolla’da motor olarak yalnızca bir seçenek sunuyor. Önceki 1.8 litre motorun yerini alan 2.0 litre dört silindirli benzinli motorun daha küçük ve hafif olduğu iddia ediliyor. Motorun teknik verileri açıklanmasa da, üretilen gücün yola 6 ileri manuel veya yeni CVT şanzıman ile aktarılacağı biliniyor.

Türkiye’de satılacak yeni Auris modelinde 180 beygirlik 2.0 litre hibrit seçeneği bulunuyor. Ancak, Corolla’daki 2.0 litrelik motorun yalnızca benzinli mi yoksa hibrit mi olacağı henüz netlik kazanmış değil. Yeni Corolla, Kuzey Amerika’da SE ve XSE donanım paketleriyle satışa sunulacak.

https://newsroom.toyota.co.jp/en/