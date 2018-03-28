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2019 Toyota RAV4, sert görüntüsüyle tanıtıldı

Japon üretici, TNGA platformu üzerine yükselttiği yepyeni 2019 Toyota RAV4 modelini nihayet gün yüzüne çıkardı. Çok daha sert bir görünüme kavuşan aracın iç tasarımı da sadeliğiyle öne çıkıyor.
1 yıl
10,5b
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37
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Toyota RAV4, sert görüntüsüyle tanıtıldı
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Japon üreticinin daha sert bir görünüme kavuşturduğu 2019 Toyota RAV4 nihayet yeni yüzünü gösterdi. Şirketin TNGA platformu üzerinde yükselen araç, piyasaya çıktığında Ford Kuga ve Nissan Qashqai gibi rakiplerle yarışacak.

2019 Toyota RAV4, rekabetin yoğun olduğu SUV sektöründe kendini tazelemek için çok daha sert bir görünüme sahip olarak yeniden elden geçirildi. Yeni teknolojilerle donatılan aracın kaputunun altında ise bir benzinli ve bir hibrit seçeneği bulunuyor. Toyota’nın 2018 sonu itibariyle dizeli bitirme planları dolayısıyla bu seçenek yelpazede bulunmuyor.

Yeni Toyota RAV4’ün giriş seviyesinde 2.0 litre dört silindirli benzinli motor yer alıyor. Bu motorun teknik detayları henüz belli olmasa da, 8 ileri otomatik şanzımanla çalışacağı biliniyor. Araçta ayrıca yakıt ekonomisini geliştirmek için arka aksı devre dışı bırakabilen yeni dört tekerden çekiş sistemi bulunuyor.

Kaputun altında iki seçenek 

Diğer bir seçenek olan hibritte ise 2.5 litrelik benzinli ünite, elektrikli motorla birlikte görev yapıyor. Tıpkı diğer benzinli motor gibi bunun da teknik detayları henüz açıklanmış değil. Toyota’nın ilerleyen zamanlarda ikinci bir hibrit seçeneği eklemesi muhtemel olarak görünüyor. Aday olarak da yeni Auris’teki 1.8 litre veya 2.0 litre hibrit motorlardan biri gösteriliyor.

2019 Toyota RAV4, yeni tasarım dili sayesinde selefine göre daha kaslı bir yapıya sahip. Ayrıca Japon üreticinin belirttiğine göre selefine göre 10 milimetre daha geniş. Bunun sonucu olarak da daha iyi bir yaşam alanı ve bagaj kapasitesi sunuyor.

İç tarafta sade bir tasarım 

Sadeliğiyle göze çarpan kabin tarafında, üzerinde pek çok düğme bulunduran üç kollu direksiyon bulunuyor. Kokpitin merkezinde ise hava çıkışlarının üzerine konumlandırılmış ve Apple CarPlay/Android Auto desteği bulunan bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Standart olarak 7 inç boyutunda gelen bu dokunmatik ekran, opsiyon olarak 8 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Yeni JBL ses sistemi de opsiyon listesinde yer alıyor.

Toyota Safety Sense standardıyla gelen yeni RAV4’te sekiz hava yastığı bulunuyor. Diğer sürücü ve güvenlik asistanları arasında yaya algılama özelliği ile çalışan çarpışma uyarı sistemi, direksiyon asistanı özelliği bulunan şerit takip sistemi, dinamik hız sabitleyici, otomatik uzun farlar, trafik işareti asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Yeni Toyota RAV4, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren Avrupa'daki bayilerde yerini almaya başlayacak. Fiyat konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor.


http://toyotanews.pressroom.toyota.com/releases/all+new+2019+toyota+rav4+serves+breakthrough+debut+nyias.htm Yorum Yaz
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babıesrar82 1 yıl en beğenilen
Nihayet iç ve dışta güzel bir Toyota. Mevcut kasa da tasarımda en güzeliydi zaten ürün gamında. Daha da iyi olmuş. Özellikle içeride.
Yanıtla +23
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Sönmeyen Arıza Lambası. 1 yıl
Araç " Ben bozulmam, ömürlüğüm " diye bağırıyor resmen.
Yanıtla +15
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shikarikichi 1 yıl
Çok beğendim yanlız şuan piyasada yeni bir ÖTV listesi dolaşıyor .Hatta bu forumda da var "ÖTV ye zam" şeklinde. Eğer bu liste doğruysa "benzinli motorun yanında elektrikli motora da sahip olanlar " ibaresinin altında 2500 cc araçların %160 ÖTV ödeyeceği görülüyor.
Yani hybrid araçlar için yaklaşık 1 yıldır uygulanan ÖTV indirimi geri çekilmiş gibi görünüyor.
Şuan 2018 model sıfır km bir Toyota RAV4 2.5 hybrid 4x4 premium SUV bayi liste fiyatı 326.500 TL
Yeni kasa 2019 model 350.000 TL civarında gelir ve fiyat biraz yüksek kalır gibi ama araç çok güzel motora diyecek laf yok, şimdi tasarımda çok güzel olmuş.
Çok beğendim yanlız şuan piyasada yeni bir ÖTV listesi dolaşıyor .Hatta bu forumda da var "ÖTV ye zam" şeklinde. Eğer bu liste doğruysa "benzinli motorun yanın...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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yigit+ 1 yıl
NEEEEEEEE TAAAAMMMM 10 milimetrrreeeee mi genişlemiş??? HEM MİLİ HEM DE METRE miii???
Aman allahım hemen alıp içine çekyat koymalıyım.
Tasarım güzel, olmazsa dizel, türkiyede 100 tane satmaz.
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shikarikichi 1 yıl
Ben doğru yere baktımda siz konuyu anlamadınız galiba
Aslında çok net yazdım ama neyse
Birkaç gündür ortada yeni bir ÖTV listesi dolaşıyodu hatta bu forumda da bikaç tane konu açıldı ÖTV ye zam geliyor diye
İşte o liste incelendiğinde 2.500 cc hybrid araçların %100 olan ÖTV oranlarının yeniden %160 a çıkartılacağı yani sizinde bahsettiğiniz " ÖTV teşvikli" fiyatların yerini teşviksiz bayi liste fiyatlarına bırakacağı görülüyordu.
Bende eğer bu haber doğruysa ve ötv teşviği biterse oluşacak yeni fiyatı söyledim.
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Sirrüs 1 yıl
Sen Toyota'sın kendine gel.
Camry, Auris derken bir güzel tasarımda Rav4
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vincentvega 1 yıl
İçini toplamışlar ama bu sefer de dışı olmamış. Özellikle önden çok karaktersiz duruyor.
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captaingurkan 1 yıl
Dış tasarımı güzel olmuş ancak içeride tablet olmamış. Ya gömülü olmalı ya da kızaklı olmalı.
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naexist 1 yıl
Sonunda Toyota tasarim anlaminda bir seyler yapmaya basladi.
Yeni Camry tasarim olarak cok hosuma gitmisti. Corolla hatchback ve simdi RAV4 de bu trendi surdurucegini gosteriyor.
Uzun bir sure Toyota'dan keskin ve modern dis hatlar ile yenilenmis konsol ve ic tasarimli bir cizgi gorecegiz gibi.
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ibrahimeltem 1 yıl
Bize gene rav4 yolu göründü sanırım
650 bin kmdir rav4 kullanıyoruz. Tam araçtan bıkacaz yeni kasasını çıkartıyorlar zibidiler, kasa değişmek için bizi takip ediyorlar bence
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commandx 1 yıl
Arkaya havalandirma koymuslar. Toyotaya son zamanlarda bir seyler olmus, cok degismis :)
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haberelectro 1 yıl
Jeep modeli deseler inanirim.
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Kaiser75 1 yıl
arkası crv'ye benzemiş
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