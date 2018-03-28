2019 Toyota RAV4, sert görüntüsüyle tanıtıldı

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Japon üreticinin daha sert bir görünüme kavuşturduğu 2019 Toyota RAV4 nihayet yeni yüzünü gösterdi. Şirketin TNGA platformu üzerinde yükselen araç, piyasaya çıktığında Ford Kuga ve Nissan Qashqai gibi rakiplerle yarışacak.

2019 Toyota RAV4, rekabetin yoğun olduğu SUV sektöründe kendini tazelemek için çok daha sert bir görünüme sahip olarak yeniden elden geçirildi. Yeni teknolojilerle donatılan aracın kaputunun altında ise bir benzinli ve bir hibrit seçeneği bulunuyor. Toyota’nın 2018 sonu itibariyle dizeli bitirme planları dolayısıyla bu seçenek yelpazede bulunmuyor.

Yeni Toyota RAV4’ün giriş seviyesinde 2.0 litre dört silindirli benzinli motor yer alıyor. Bu motorun teknik detayları henüz belli olmasa da, 8 ileri otomatik şanzımanla çalışacağı biliniyor. Araçta ayrıca yakıt ekonomisini geliştirmek için arka aksı devre dışı bırakabilen yeni dört tekerden çekiş sistemi bulunuyor.

Kaputun altında iki seçenek

Diğer bir seçenek olan hibritte ise 2.5 litrelik benzinli ünite, elektrikli motorla birlikte görev yapıyor. Tıpkı diğer benzinli motor gibi bunun da teknik detayları henüz açıklanmış değil. Toyota’nın ilerleyen zamanlarda ikinci bir hibrit seçeneği eklemesi muhtemel olarak görünüyor. Aday olarak da yeni Auris’teki 1.8 litre veya 2.0 litre hibrit motorlardan biri gösteriliyor.

2019 Toyota RAV4, yeni tasarım dili sayesinde selefine göre daha kaslı bir yapıya sahip. Ayrıca Japon üreticinin belirttiğine göre selefine göre 10 milimetre daha geniş. Bunun sonucu olarak da daha iyi bir yaşam alanı ve bagaj kapasitesi sunuyor.

İç tarafta sade bir tasarım

Sadeliğiyle göze çarpan kabin tarafında, üzerinde pek çok düğme bulunduran üç kollu direksiyon bulunuyor. Kokpitin merkezinde ise hava çıkışlarının üzerine konumlandırılmış ve Apple CarPlay/Android Auto desteği bulunan bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Standart olarak 7 inç boyutunda gelen bu dokunmatik ekran, opsiyon olarak 8 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Yeni JBL ses sistemi de opsiyon listesinde yer alıyor.

Toyota Safety Sense standardıyla gelen yeni RAV4’te sekiz hava yastığı bulunuyor. Diğer sürücü ve güvenlik asistanları arasında yaya algılama özelliği ile çalışan çarpışma uyarı sistemi, direksiyon asistanı özelliği bulunan şerit takip sistemi, dinamik hız sabitleyici, otomatik uzun farlar, trafik işareti asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Yeni Toyota RAV4, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren Avrupa'daki bayilerde yerini almaya başlayacak. Fiyat konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

http://toyotanews.pressroom.toyota.com/releases/all+new+2019+toyota+rav4+serves+breakthrough+debut+nyias.htm