Tesla’nın gelişmiş araç çağırma özelliği güncelleme ile yüzde 33 hızlandı

Metin

Tam Boyutta Gör Tesla, tam otonom sürüş paketi FSD için yayınladığı yeni V14.3.3 güncellemesiyle birlikte Actually Smart Summon adlı gelişmiş araç çağırma özelliğinde önemli bir iyileşme gerçekleştirdi. Şirket, park alanlarında aracın sürücüsüne otonom şekilde gelmesini sağlayan sistemin maksimum hızını artırdı. Daha önce saatte 10km ile sınırlanan özellik artık yaklaşık 13 km/s hıza ulaşabiliyor. Böylece sistemin teorik maksimum hızı yaklaşık yüzde 33 yükselmiş oldu.

Artık daha hızlı çalışıyor

Tesla’nın Eylül 2024’te kullanıma sunduğu Actually Smart Summon, şirketin en tartışmalı sürüş destek özelliklerinden biri olarak öne çıkmıştı. Sistem, aracın park alanında sürücüsüne kendi başına ulaşmasını veya harita üzerinde belirlenen bir noktaya gitmesini sağlıyor. Ancak özelliğin en büyük eleştirisi hız sınırıydı.

Şirketin verdiği örneğe göre yeni güncelleme sayesinde araç, yaklaşık 60 metrelik bir park alanını 17 saniyede, yani önceki sürümden 6 saniye daha hızlı bir şekilde geçebiliyor. Öte yandan Tesla, sürücülerin aracı bu esnada sürekli takip etmelerini de vurguluyor. Yeni özellik, Tesla’nın 2026.14.6.6 numaralı yazılım paketi kapsamında dağıtılıyor.

Yeni yapay zeka mimarisi hız artışının temelini oluşturuyor

Tesla’nın hız sınırını yükseltmesinin arkasında yalnızca basit bir yazılım ayarı bulunmuyor. Şirket, FSD V14.3 sürümüyle birlikte yapay zeka altyapısında önemli değişikliklere gitmişti. Yeni sürümde AI derleyicisi, MLIR tabanlı yeni mimariyle yeniden yazıldı ve bu sayede sistemin tepki süresinin yaklaşık yüzde 20 iyileştirildiği belirtilmişti.

Daha sonra yayınlanan V14.3.2 güncellemesinde ise Tesla, bireysel kullanıcıların kullandığı FSD sistemi, ticari Robotaxi filosu ve Summon özelliğini aynı yapay zeka mimarisi altında birleştirdi. Böylece park alanlarında çalışan Actually Smart Summon sistemi, otoyol sürüşlerinde kullanılan gelişmiş sinir ağı altyapısından faydalanmaya başladı. Tesla’ya göre bu birleşik model sayesinde araç çevresini daha hızlı analiz edebiliyor ve yayalar, engeller veya diğer araçlara daha kısa sürede tepki verebiliyor.

Öte yandan yeni hız artışı tahmin edilebileceği üzere tüm Tesla kullanıcıları için erişilebilir değil. Tesla’nın V14 sürümünü destekleyen tek donanım platformu şu anda AI4 olduğu için hız iyileştirmesi sadece bu araçlar için geçerli.

