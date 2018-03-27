Mercedes A Serisi sedan, Nürburgring'de test ediliyor

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Mercedes A Serisi hatchback modelinin tamamen yenilenmesinden sonra meraklı gözler A Serisi sedana çevrilmiş durumda. Nürburgring'de test aşaması devam eden aracın fotoğrafları da gelmeye devam ediyor.

Siyah-beyaz kamuflajla kaplanan giriş seviyesi sedanın tasarımına baktığımızda tek şeritli ızgarası ve far yapısı dahil ön taraftaki genel hatlarını hatchback kardeşinden aldığını görebiliyoruz. Tasarımın devamında yan taraftaki omuz çizgisi ve diğer detaylarda da bu tür benzerlikler devam ediyor.

A Serisi sedanın kabin tarafında da hatchback modelindeki yüksek teknoloji içeren kokpitten nasibini alması bekleniyor. Bu doğrultuda düşünecek olursak, pek çok düğmeye ev sahipliği yapan üç kollu direksiyon, yuvarlak hava çıkışları ve pek çok detay sedan modelinde de kendini gösterecek. Aynı zamanda 7 veya 10.25 inç büyüklüğünde iki ekrana sahip yapay zekalı multimedya sistemi MBUX da A Serisi sedanın olmazsa olmazları arasında bulunacak.

Motor seçeneklerini de yenilenmiş A Serisi hatchback modelinden alırsa, benzinli tarafta 163 beygir güç ve 250Nm tork üreten 1.4 litre dört silindirli motor görev yapacak. Müşteriler ayrıca 225 beygir güç ve 350Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli benzinli motoru da tercih edebilecek.

Dizel tarafında ise 116 beygir güç ve 260Nm tork üreten 1.5 litre dört silindirli motor kullanılacak. Hatchback modeli bu değerlerle birlikte 0’dan 100km/s hıza 10.5 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 200km/s hıza ulaşabiliyor.

Bunların yanı sıra, EQ Boost hafif hibrit teknolojisi kullanan ve totalde 300 beygir güç ile 400Nm tork üreten turbo beslemeli 2.0 litre motorlu Mercedes-AMG A35 modelinin de gelmesi bekleniyor.

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