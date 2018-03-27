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Mercedes A Serisi sedan, Nürburgring'de test ediliyor

Yeni Mercedes A Serisi sedan, Alman üreticinin "giriş seviyesi sedan" modeli olmak için Nürburgring'de testlerini sürdürüyor. Araç, hatchback kardeşinden pek çok tasarım detayı ödünç almış.
1 yıl
3,3b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes A Serisi sedan, Nürburgring'de test ediliyor
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Mercedes A Serisi hatchback modelinin tamamen yenilenmesinden sonra meraklı gözler A Serisi sedana çevrilmiş durumda. Nürburgring'de test aşaması devam eden aracın fotoğrafları da gelmeye devam ediyor.
Siyah-beyaz kamuflajla kaplanan giriş seviyesi sedanın tasarımına baktığımızda tek şeritli ızgarası ve far yapısı dahil ön taraftaki genel hatlarını hatchback kardeşinden aldığını görebiliyoruz. Tasarımın devamında yan taraftaki omuz çizgisi ve diğer detaylarda da bu tür benzerlikler devam ediyor.

A Serisi sedanın kabin tarafında da hatchback modelindeki yüksek teknoloji içeren kokpitten nasibini alması bekleniyor. Bu doğrultuda düşünecek olursak, pek çok düğmeye ev sahipliği yapan üç kollu direksiyon, yuvarlak hava çıkışları ve pek çok detay sedan modelinde de kendini gösterecek. Aynı zamanda 7 veya 10.25 inç büyüklüğünde iki ekrana sahip yapay zekalı multimedya sistemi MBUX da A Serisi sedanın olmazsa olmazları arasında bulunacak.

Mercedes A Serisi hatchback kabin tasarımı

Motor seçeneklerini de yenilenmiş A Serisi hatchback modelinden alırsa, benzinli tarafta 163 beygir güç ve 250Nm tork üreten 1.4 litre dört silindirli motor görev yapacak. Müşteriler ayrıca 225 beygir güç ve 350Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli benzinli motoru da tercih edebilecek.

Dizel tarafında ise 116 beygir güç ve 260Nm tork üreten 1.5 litre dört silindirli motor kullanılacak. Hatchback modeli bu değerlerle birlikte 0’dan 100km/s hıza 10.5 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 200km/s hıza ulaşabiliyor.

Bunların yanı sıra, EQ Boost hafif hibrit teknolojisi kullanan ve totalde 300 beygir güç ile 400Nm tork üreten turbo beslemeli 2.0 litre motorlu Mercedes-AMG A35 modelinin de gelmesi bekleniyor.


https://www.carscoops.com/2018/03/mercedes-class-sedan-spied-taking-aim-audi-a3/ Yorum Yaz
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LiteraryN 1 yıl en beğenilen
Parası C serisine yetmeyen cla gibi arka yaşam olanı kötü olan bir araba yerine A sedan mantıklı bir tercih olmuş
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Ünal 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN
Bende dahil olmak üzere Ülkenin %99 u asla alamayacak ama birazdan eleştiri yapanlar damlar...

Küçük CLA olmuş olmamış.
Renault motorlu Mercedes mi olurmuş.
1.4 Mercedes mi olurmuş. Mercedes dediğin 2.0'den başlar.
Golf varken A mı alınırmış.
Cetta 1.4 A sedan'dan daha iyi.
Egea bunun içinden geçer(Geçemedi)
Bunu alacağıma A3 sedan alırım(alamadı)
Baştan söyleyim de kendimizi hazırlayalım bunları duymaya.
BekirARSLANBende dahil olmak üzere Ülkenin %99 u asla alamayacak ama birazdan eleştiri yapanlar damlar...Küçük CLA olmuş olmamı...
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Nightmare70 1 yıl
Audi A3 Sedan'a rakip geldi :)
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Cihan 1 yıl
Rahmetli dedem Mercedes E serisinden başlar gerisi fıs derdi...
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JanKlod 1 yıl Cihan
Cihan
Rahmetli dedem Mercedes E serisinden başlar gerisi fıs derdi...


Ya he he
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acme45 1 yıl
e-devlet’ten bu arabanın soyağacına baksak babası Renault çıkar.




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Viper74 1 yıl acme45
Megane ile çift yurmurta ikizi olma ihtimali, kuvvetle muhtemel
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JQKER 1 yıl
ön A serisi arka E serisi neyini test ediyorlar onu anlamadım
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haberelectro 1 yıl
Titre bmw
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Viper74 1 yıl
Hastayım bu testlere, aynı motor aynı platform da satışta olan modellerin varken, neyin testini yaparlar. Zaten kullanırken çıkan bütün sorunlar, sanki bu testler hiç yapılmıyormuş gibi normal karşılanmıyor mu üreticiler tarafından
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LiteraryN 1 yıl en beğenilen
Parası C serisine yetmeyen cla gibi arka yaşam olanı kötü olan bir araba yerine A sedan mantıklı bir tercih olmuş
1 Yanıt Yanıtla +13
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KaSaTuRa. 1 yıl LiteraryN
LiteraryN
Parası C serisine yetmeyen cla gibi arka yaşam olanı kötü olan bir araba yerine A sedan mantıklı bir tercih olmuş

cla zaten a sedan mevcut mercedes araçlarında, genişlikleri aynı, bagaj hariç herşeyleri aynı, bu yüzden a sedan cla nın alternatifi bir araç olmayacaktır, hatta a sedan diye bir araç çıkarırlarsa cla yı bile üretimden kaldırabilirler, bir markanın c segmenti sedan 2 aracı olması pek mantıklı değil
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emrevural 1 yıl
Bende diyordum reno motorlu basınca gitmeyen mercedes mi olur diye. 2015 cla 180 kullandım uzun bi süre. Herşey motor ve basınca gitmesi değilmiş. Mercedes konforu kendini her arabasında belli ediyor. Ayrıca az yakan bir mercedese binebilmekte güzel
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khytr89 1 yıl
A serisi baya gelişti eskiden ufacık b segmenti bir şeydi şimdi bu kasayla efsane olmuş :) Fiyatı 175.000 i aşmazsa c serisi almayı planlayanları bile ikileme sokar
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astegon 1 yıl
Ne güzel olmuş.
Olmuş ama bize uzak olacak ona yanıyorum. ÖTV KDV geçirdikçe geçiyor bize.
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Nightmare70 1 yıl
Audi A3 Sedan'a rakip geldi :)
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mercedes benz a serisi, a serisi sedan özellikleri ve
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