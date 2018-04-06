2019 Volkswagen Jetta, Amerika'da 19 bin 395 dolardan satışa çıkıyor

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Alman otomobil devinin bu yılın ilk zamanlarında düzenlenen 2018 Detroit Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 2019 Volkswagen Jetta, Amerika’da satışa çıkıyor. Yeni MQB platformu üzerine taşınan ve taze teknolojilerle donatılan yeni Jetta için üreticinin biçtiği başlangıç fiyatı 19 bin 395 dolar. Bu da güncel modelden 100 dolar daha ucuz olacağı anlamına geliyor.

Yedinci nesil Jetta’nın yeni MQB platformuna taşınmasıyla birlikte 33 milimetre daha uzun bir aks mesafesi elde edildi. Aracın yaşam alanını etkileyen bu değişimle birlikte arka tarafta daha geniş bir diz mesafesi sunuluyor. Kaputun altında ise 147 beygir güç ve 250Nm tork üreten turbo beslemeli 1.4 litre dört silindir motora yer veriliyor. Giriş seviyesi olan Jetta S modelinde bu motor standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla çalışırken, bunun yanında 8 ileri otomatik şanzıman da tercih edilebiliyor.

Toplamda 5 ayrı paket sunuluyor

Jetta S modelinin özellikleri arasında 16 inç alaşım jantlar, LED farlar ve stop lambaları, kumaş koltuklar ve Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto desteğine sahip 6.5 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Güvenlik ekipmanları arasında otomatik acil durum freni, kör nokta algılama ve arka trafik uyarısı gibi özellikler yer alıyor.

23 bin dolarlık Jetta SE paketine geçildiğinde ise otomatik şanzıman, yapay deri koltuklar, çift yönlü klima kontrolleri, ısıtmalı ön koltuklar, panoramik sunroof, ve Sürücü Asistan Paketi’ndeki güvenlik ekipmanlarının hepsi standart listesine taşınıyor.

Daha sportif bir duruş sergileyen Jetta R-Line’da 17 inç alaşım jantlar, parlak siyah ön ızgara, yan aynalar, sis lambaları, daha agresif arka tampon ve çift egzoz kendini gösteren detaylar arasında yer alıyor. Kabin tarafında ise çift tonlu siyah ve gri koltuklar ve R-Line direksiyon farklılık yaratıyor. Daha büyük tekerleklerin yanı sıra eklenen XDS elektronik diferansiyel de daha keskin bir yol tutuş sağlıyor.

Dijital Kokpit Jetta SEL ile başlıyor

25 bin 265 dolar fiyat biçilen Jetta SEL paketinde iç taraftaki teknolojilerde fiyatla aynı oranda artış gösteriyor. 10.25 inç Dijital Kokpit ekranı, 8 inç boyutunda dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve 8 hoparlörlü BeatsAudio ses sistemi özellikler arasında yer alıyor. Adaptif hız kontrolü, şerit takip asistanı ve otomatik uzun farlar da standart listesine ekleniyor.

En tepede yer alan Jetta SEL Premium paketinde fiyat 27 bin 795 dolara yükseliyor. Bu aracın özellikleri arasında diğer paketlere ek olarak deri koltuklar, daha destekleyici ve havalandırmalı ön koltuklar, ve navigasyon standart olarak bulunuyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/2019-volkswagen-jetta-sedan-price-start-19395/