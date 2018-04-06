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2019 Volkswagen Jetta, Amerika'da 19 bin 395 dolardan satışa çıkıyor

Volkswagen'in 2018 Detroit Otomobi Fuarı'nda tanıtımını gerçekleştirdiği 2019 Jetta, Amerika'da 19 bin 395 dolardan başlayarak 5 ayrı pakette satışa çıkıyor. İşte tüm paketlerin özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
28,1b
1
100
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Volkswagen Jetta, Amerika'da 19 bin 395 dolardan satışa çıkıyor
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Alman otomobil devinin bu yılın ilk zamanlarında düzenlenen 2018 Detroit Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 2019 Volkswagen Jetta, Amerika’da satışa çıkıyor. Yeni MQB platformu üzerine taşınan ve taze teknolojilerle donatılan yeni Jetta için üreticinin biçtiği başlangıç fiyatı 19 bin 395 dolar. Bu da güncel modelden 100 dolar daha ucuz olacağı anlamına geliyor.

Yedinci nesil Jetta’nın yeni MQB platformuna taşınmasıyla birlikte 33 milimetre daha uzun bir aks mesafesi elde edildi. Aracın yaşam alanını etkileyen bu değişimle birlikte arka tarafta daha geniş bir diz mesafesi sunuluyor. Kaputun altında ise 147 beygir güç ve 250Nm tork üreten turbo beslemeli 1.4 litre dört silindir motora yer veriliyor. Giriş seviyesi olan Jetta S modelinde bu motor standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla çalışırken, bunun yanında 8 ileri otomatik şanzıman da tercih edilebiliyor.

Toplamda 5 ayrı paket sunuluyor 

Jetta S modelinin özellikleri arasında 16 inç alaşım jantlar, LED farlar ve stop lambaları, kumaş koltuklar ve Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto desteğine sahip 6.5 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Güvenlik ekipmanları arasında otomatik acil durum freni, kör nokta algılama ve arka trafik uyarısı gibi özellikler yer alıyor.

23 bin dolarlık Jetta SE paketine geçildiğinde ise otomatik şanzıman, yapay deri koltuklar, çift yönlü klima kontrolleri, ısıtmalı ön koltuklar, panoramik sunroof, ve Sürücü Asistan Paketi’ndeki güvenlik ekipmanlarının hepsi standart listesine taşınıyor.

Daha sportif bir duruş sergileyen Jetta R-Line’da 17 inç alaşım jantlar, parlak siyah ön ızgara, yan aynalar, sis lambaları, daha agresif arka tampon ve çift egzoz kendini gösteren detaylar arasında yer alıyor. Kabin tarafında ise çift tonlu siyah ve gri koltuklar ve R-Line direksiyon farklılık yaratıyor. Daha büyük tekerleklerin yanı sıra eklenen XDS elektronik diferansiyel de daha keskin bir yol tutuş sağlıyor.

Dijital Kokpit Jetta SEL ile başlıyor 

25 bin 265 dolar fiyat biçilen Jetta SEL paketinde iç taraftaki teknolojilerde fiyatla aynı oranda artış gösteriyor. 10.25 inç Dijital Kokpit ekranı, 8 inç boyutunda dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve 8 hoparlörlü BeatsAudio ses sistemi özellikler arasında yer alıyor. Adaptif hız kontrolü, şerit takip asistanı ve otomatik uzun farlar da standart listesine ekleniyor.

En tepede yer alan Jetta SEL Premium paketinde fiyat 27 bin 795 dolara yükseliyor. Bu aracın özellikleri arasında diğer paketlere ek olarak deri koltuklar, daha destekleyici ve havalandırmalı ön koltuklar, ve navigasyon standart olarak bulunuyor.


https://www.cnet.com/roadshow/news/2019-volkswagen-jetta-sedan-price-start-19395/ Yorum Yaz
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theJuDGe_41 1 yıl en beğenilen
Türkiye'de 19 bin TL'ye 95 model Toros satılıyor. İki ülke arasındaki ekonomik güç farklılığına buradan pay biçebiliriz
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selcuksert38 1 yıl
oranın alım gücüyle almaya kalksak adamlar resmen beleşe araba biniyor...
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khytr89 1 yıl
1000 dolar alan bir ABD vatandaşı 19 ayda
1600 lira alan bir Türk vatandaşı 48 ayda
arabayı satın alabiliyor.
NOT: Türk vatandaşının ki ABD satış fiyatına göre belirlnemiştir ve %60 ÖTV dahil değil
1000 dolar alan bir ABD vatandaşı 19 ayda1600 lira alan bir Türk vatandaşı 48 aydaarabayı satın alabiliyor.NOT: Türk vatandaşının ki ABD satış fiy...
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manilafortuna 11 ay
Hey maşşallah
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Robert Lewandowski RL9 1 yıl
97 Poloya 25 istiyorlar adamlar 0 jettayi 19 a alıyorlar otur kafayı ye

Et 5 bira 1.
Bizde et 50 bira 10 olucak
Kendimizi Afganistan la falan karşılaştırmak lazim
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manilafortuna 1 yıl
Amerika'nın parasına göre 19.000 lira olarak düşünün... Yani Onların 19.000 birim parası... Boşuna 4 le çarpmaya gerek yok...
Dolar burda 4.25 misli %160 vergi de var... Yani Etti 160 bin...
O araç burada 160 bin yapar...
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Kaiser75 1 yıl
Jetta 1.4 tsi+tam otomatik olacakmış. Bizde olsa alınabilir kombinasyon olurdu. Ama bizde satılmayacak. Dsg'nin derdinden kurtulurdu tüketiciler
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Guest-C192699FC 1 yıl Max_Kolesne
Haklısınız unutmuşum
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Guest-C192699FC 1 yıl
25bin dölara mustang var amerikada ama amerikada herşey araba gibi ucuz değil. Sebze meyve sağlık eğitim vs vs hatta obamacare den sonra ekonomi ciddi yara aldı diyenler olmuş tabi bizde çoğu sağlık hizmeti ücretsiz lakin bazı özel ilaçlar ki bunlar hayati öneme sahip olan haplar devlet karşılamıyor. Buda ayrı bir mesele
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Max_Kolesne 1 yıl Guest-C192699FC
Hocam Türkiye’de sağlık ücretsiz değil. Her ay maaşların en az %28i SGK ödemelerine gidiyor (14+14).
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Kaiser75 1 yıl
Amerika/Kanada'da satılacak yeni Jetta fena değil ama Passat'ın bizde de satılan modeli daha güzel
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nedenyoksun 1 yıl
Türkiye’dede 100.000 tllik arabaya biniyoruz diye hava atsınlar.
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GetSomeRest 1 yıl Max_Kolesne
Çok kafa ütülüyorsun diyorum.
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Max_Kolesne 1 yıl GetSomeRest
Saçma argümanlar ortaya atıp sonra kimsenin size cevap vermemesini bekliyorsanız hayatta işiniz zor :)
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GetSomeRest 1 yıl Max_Kolesne
Bende size gömleklerimi göndereyim de onları ütüleyin.
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Max_Kolesne 1 yıl GetSomeRest
GetSomeRest
Bende size gömleklerimi göndereyim de onları ütüleyin.

İrlanda örneğinizden daha alakasız ne olabilirdi diye düşünüyordum, cevaplamış oldunuz :)
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