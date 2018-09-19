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Seat'ın yeni SUV modeli 2019 Tarraco tanıtıldı

İspanyol üretici, boyutları ve 7 koltuklu kabin seçeneğiyle markanın en büyük SUV modeli olan 2019 Seat Tarraco'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Seat Tarraco, 2019'un başında satışa çıkacak.
8 ay
8,3b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Seat'ın yeni SUV modeli 2019 Tarraco tanıtıldı
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Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Seat’ın üçüncü ve en büyük SUV modeli Seat Tarraco için bekleyiş sona erdi. Skoda Kodiaq’ın İspanyol kuzeni Seat Tarraco, MQB platformu ve diğer VW Grubu modellerinden aşina olduğumuz görüntüsüyle tanıtıldı.

Ön yüzünde yeni altıgen ızgarası ve LED gündüz farlarıyla markanın yeni tasarım anlayışını gözler önüne seren 2019 Seat Tarraco, yan taraftan bakıldığında VW Tiguan Allspace’i anımsatan çizgileriyle dikkat çekiyor. 5 kollu büyük jantlarıyla oldukça etkileyici görünen araç 4,735 mm uzunluğa ve 1,658 mm yüksekliğe sahip. MQB-A adındaki uzun aks mesafeli platform üzerine inşa edilen Seat Tarraco, bu sayede 5 ve 7 koltuk seçeneğine sahip ferah bir yaşam alanı sunuyor. 2019 Seat Tarraco’da beyaz, gümüş, mavi ve bej gibi sekiz farklı renk seçeneği bulunuyor.

2019 Seat Tarraco’nun kabin tarafında ahşap detaylar dikkat çekiyor. Bilgi-eğlence görevini üstlenen 8 inçlik ekranın alt kısmında sırasıyla hava çıkışları, kontrol düğmeleri ve USB girişleri yer alıyor. 10.25 inç büyüklüğündeki dijital gösterge panelinin opsiyon olarak sunulduğu Tarraco’da ilk kez el hareketleriyle kontrol desteği sunuluyor. Fakat bu özellik Tarraco’nun 8 inçlik Navigation Plus ile satın alınması halinde devreye giriyor.

2019 Seat Tarraco motor seçenekleri 

2019 Seat Tarraco’nun kaputunun altında iki benzinli ve iki dizel seçeneği sunuluyor. Tüm bu motorlar turboşarjlı, direkt enjeksiyonlu ve start-stop teknolojisine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Benzin ayağının giriş seviyesindeki 1.5 litrelik TSI ünite 150 PS güç üretiyor ve 6 ileri manuel şanzıman ile birlikte çalışıyor. 190 PS güç üreten 2.0 litrelik TSI motor ise 7 ileri DSG şanzıman ve 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle tercih edilebiliyor.

Dizel tarafında ise sırasıyla 150 PS ve 190 PS güç üreten 2.0 litrelik TDI motor bulunuyor. Düşük güçteki motor 6 ileri manuel şanzıman ve önden çekiş, ya da 7 ileri DSG şanzıman dört tekerden çekiş konfigürasyonuyla satın alınabiliyor. 190 PS güç üreten motorda ise yalnızca ikinci seçenek bulunuyor. İspanyol üretici ilerleyen zamanlarda Seat Tarraco’ya yeni motorlar eklenebileceğini belirtiyor.

2019 Seat Tarraco’nun standart teknolojileri arasında dinamik şasi kontrolü (DCC), şerit takip asistanı ve bisikletli/yaya algılama özelliğine sahip ön çarpışma asistanı bulunuyor. Kör nokta uyarı sistemi, trafik işaretlerini tanıma, trafik sıkışıklığı asistanı, adaptif hız kontrolü, acil durum asistanı gibi teknolojiler de opsiyon listesinde yer alıyor.

2019 yılının başında satışa çıkacak Seat Tarraco SE ve Xcellence donanım seviyeleriyle satın alınabilecek. Aralık ayında ön siparişe açılacak araç Almanya’nın Wolfsburg kentindeki fabrikada üretilecek. Fiyatı ise henüz bilinmiyor.


https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/modelrange/2018/SEAT-goes-big-with-the-New-SEAT-Tarraco.html# Yorum Yaz
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tavernac1 8 ay en beğenilen
İsim efsane olmuş yalnız. Satış görevlilerine başarılar dilerim. :)
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TncyKrmn 8 ay
almak bi yere kadar da , acayip bıtkınlık getirdi bu vag grubu iç tasarımı. Sürekli aynı klima kumandası , vites ve vites çevresindeki tasarım. Seat da alıyorsun aynı , Skoda da alıyorsun aynı , Vw de aynı. Ufak tefek tasarım değişikliği yapsanız nolurdu.
almak bi yere kadar da , acayip bıtkınlık getirdi bu vag grubu iç tasarımı. Sürekli aynı klima kumandası , vites ve vites çevresindeki tasarım. Seat da alıyorsu...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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BOLDVIPER 7 ay
bize demişler ki yani öyle saça böyle tarrac al hadi nasıl alırsan
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canibeyaz 7 ay
Bunlar bizle tarrac mı geçiyo
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zotacing 8 ay
VAG grup sıkıcı tasarımlardan uzak olmuş iç ve dış. Güzel.
İsim de çok güzel.
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DrMobile 8 ay
Poloda da aynı iç tasarım , arteonda da aynı olmasının sebebi , bir tanesini öğren hepsine aşina ol politikasıdır.
Ucuza kaçtığı düşünülüyor , külliyen yalan...
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lojistisyen 8 ay DrMobile
Müşteriye söylenen o, arge departmanında ve üretimde ise deli gibi maliyet düşürme kaygısı var.

Her markada var bu belli ölçüde, vw işi abartıyor, çatısı altında çok model var ondan böyle oluyor.
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Farfaraway21 8 ay
Böyle tarrak kürek isimleri kim buluyor aqua
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commandx 8 ay
Vag grubu kadar ruhsuz araç üreten aç gözlü firma yok. Kodiaq var zaten, biraz farklı yap. Ucuz yapıp dayama peşinde.
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Cremiesto 8 ay
İyiki Y ile başlamıyor ismi
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Sirrüs 8 ay
Dış tasarım güzel fakat içi felaket. Milattan kalma klima kontrol tuşları ve o iğrenç ekran aracı oldukça basit göstermiş.
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Scorpion28 8 ay
Dış tasarım detaylarında gereksiz abartıya kaçılmış..
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cengizhan72 8 ay
Bu isimde türkiyede satış yapar mı acaba ?
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seat suv, seat tarraco özellikleri ve
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