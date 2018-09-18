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Yenilenen tasarımıyla 2019 KIA ProCeed

Avrupa pazarı için bir hayli dikkat çekecek motor seçenekleriyle gelecek olan KIA ProCeed, özellikle 1.0 litrelik üç silindirli makinesiyle ülkemizdeki kullanıcıları memnun etme potansiyeline sahip.
8 ay
5,7b
1
37
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Önümüzdeki ay Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez meraklılarıyla buluşmaya hazırlanan 2019 KIA ProCeed, resmen görücüye çıktı. Bu zamana kadar üç kapılı hot hatch bir model olan ProCeed, yenilenen tasarımıyla sports wagon kimlik kazandı. 

Neler sunuyor? 

Boyutlar ve sürüş özellikleri 

Ceed’e göre daha sert yaylar ve daha yumuşak viraj denge çubuğu ile aracın sürüş karakteristiğini arttırmayı hedefleyen KIA, özel bir arka bağımsız süspansiyon geometrisine sahip. Böylece  sürüş dinamikleri arttarken, konfordan da vazgeçilmedi. Jant olarak maksimum 18 inçlik takımı kullanıcılar tercih etmesi mümkün. Proceed’in kokpit bölümüyse büyük oranda yeni jenerasyon Ceed ailesiyle benzerlik gösteriyor. Konsolun merkezinde 7 inçlik multimedya ekranla gelen otomobilde kullanıcılar isterse 8 inçlik ekranı opsiyonel olarak alabilecek ve sportif koltuklar üst pakette standart olarak sunulacak.
Genel tasarımıyla sportif görünen araç, yılın başlarında tanıtılan Ceed Sportswagon’a göre 5 mm daha uzun ve 43 mm daha alçak. Araç boyut olarak baktığımızda 4.604 milimetre uzunluk, 1.422 milimetre yükseklik ve 2.650 milimetre aks mesafesi değerlerine sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca 594 litrelik bagaj hacmi de sınıfının en geniş yükleme alanlarından birisini sunuyor.

Motor seçenekleri 

Kaputun altında giriş seviyesi için 120 beygir güç ve 172 Nm tork üreten 1.0 litre T-GDI yer alırken, 140 beygir güç ve 242 Nm tork üreten 1.4 T-GDI benzinli motor ya da 136 beygir güç ve 280 Nm tork üreten 1.6 litrelik CRDi dizel Smartstream motor seçeneklerinden biri görev alıyor. Tüm motor seçenekleri ile 6 ileri manuel ya da 7 ileri çift kavrama otomatik şanzıman seçeneğini sunuluyor. 
En üst paket olan ProCeed GT ise 1.6 litrelik T-GDI motorunda 204 beygir güç ve 265 Nm tork ile geliyor. GT versiyonunda tasarımı farklı sportif bir direksiyon simidi ve metal detaylar bulunuyor. KIA’nın Slovakya fabrikasında üretilecek olan yeni ProCeed, Avrupa pazarında önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

https://www.autoblog.com/2018/09/13/2020-kia-proceed-wagon-turbo-engine/#slide-7421690 Yorum Yaz
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nikony 8 ay en beğenilen
Fakir panamera sı olmuş bu.
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samsunluuu55 8 ay
C sinifinda farkli bi tat , guzel ben begendim
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darthskywalker 5 ay
Subaru levorg a benzettim ben arac mukemmel duruyor
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chrissrathfield 5 ay
eskisi daha güzeldi.
i30 un da.
yeni korelilerin tiplerini hiç sevmedim. seven var mı. sümsük i30 u
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K@sToR 5 ay
ön farları focus 3 makyajsız kasadan almışlar sanırım
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alobar 5 ay
Ne zaman gelicegi hakkinda bilgi varmi?
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alobar 3 ay alobar
Ülkemize gelme durumu varmi?.Ötv indirimi bitmeden gelse alinabilir yoksa hayal olur.
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aLLyC 7 ay
Eko - Levorg.
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plus45 7 ay
Araba harika olmus
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lkrycl 8 ay
Araba mükemmel olmuş ancak çelik motor en üst seviye hariç yolunmuş tavuk haline getirerek satacağı için tercih edilecek tarafı olmayacak.
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aceken 7 ay lkrycl
Kia'nın donanımları emsallerine göre sürekli doludur.
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OrQuN 8 ay
Bu araç hep güzeldi eski kasasıda güzeldi fakat o para aralığında başka araçlarda vardı hep p yüzden bir türlü tercih olmadı.
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AO 8 ay
Sanat eseri.
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