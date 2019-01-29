Ford'dan tasarım sürecini yarıya indirecek hamle

Tam Boyutta Gör

Son dönemde yaptığı ilginç patent başvurularıyla dikkat çeken Ford, geliştirdiği araçların tasarım sürecinde sanal gerçeklikten faydalanmak için testlere başladı. Şirket bu sayede hem çalışanlarının işini kolaylaştırmayı hem de ürünlerin tasarım sürecini kısaltmayı hedefliyor.

Tasarımcılar ürün geliştirirken genelde işe 2 boyutlu çizimlerle başlıyor. Sonrasında bu çizimlerin üretime elverişli olup olmadığının anlaşılabilmesi için 3 boyutlu render alınması gerekiyor. Bu da tasarım sürecinin farklı evrelerden oluşması anlamına geliyor. Test sürecinde Gravity Sketch ile çalışan Ford tasarımcıları ise sanal gerçeklikte doğrudan 3 boyutlu araçlar tasarlıyor. Ford yetkilileri bu adımın haftalar süren test sürecini saatlere indirebileceğini belirtiyor.

Sanal gerçeklik aygıtını kullanan tasarımcılar çalışmalarını her açıdan yürütebiliyor. Başka bir deyişle, en iyi görüş açısını elde etmek için üzerinde çalıştığı modeli 360 derece döndürebiliyor. Kabin tarafındaki ince ayarları yapabilmek adına modelin içine bile girebilen tasarımcılar, buradaki tüm detayları sürücü ve yolcuların bakış açısından görebiliyor. İlk etapta Ford’un tasarım stüdyolarından beş tanesinde 3 boyutlu tasarım testlerine başlandığı bildirildi.

https://www.cnet.com/roadshow/news/ford-virtual-reality-design-gravity-sketch/