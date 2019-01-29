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Ford'dan tasarım sürecini yarıya indirecek hamle

ABD merkezli üretici tasarım stüdyolarında sanal gerçeklikte 3D tasarıma geçiş yapacak. Tasarımcılar sanal gerçeklik gözlüğüyle doğrudan 3D tasarım yapacak. Bu sayede süreç çok daha hızlı ilerleyecek.
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford'dan tasarım sürecini yarıya indirecek hamle
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Son dönemde yaptığı ilginç patent başvurularıyla dikkat çeken Ford, geliştirdiği araçların tasarım sürecinde sanal gerçeklikten faydalanmak için testlere başladı. Şirket bu sayede hem çalışanlarının işini kolaylaştırmayı hem de ürünlerin tasarım sürecini kısaltmayı hedefliyor.

Tasarımcılar ürün geliştirirken genelde işe 2 boyutlu çizimlerle başlıyor. Sonrasında bu çizimlerin üretime elverişli olup olmadığının anlaşılabilmesi için 3 boyutlu render alınması gerekiyor. Bu da tasarım sürecinin farklı evrelerden oluşması anlamına geliyor. Test sürecinde Gravity Sketch ile çalışan Ford tasarımcıları ise sanal gerçeklikte doğrudan 3 boyutlu araçlar tasarlıyor. Ford yetkilileri bu adımın haftalar süren test sürecini saatlere indirebileceğini belirtiyor.

Sanal gerçeklik aygıtını kullanan tasarımcılar çalışmalarını her açıdan yürütebiliyor. Başka bir deyişle, en iyi görüş açısını elde etmek için üzerinde çalıştığı modeli 360 derece döndürebiliyor. Kabin tarafındaki ince ayarları yapabilmek adına modelin içine bile girebilen tasarımcılar, buradaki tüm detayları sürücü ve yolcuların bakış açısından görebiliyor. İlk etapta Ford’un tasarım stüdyolarından beş tanesinde 3 boyutlu tasarım testlerine başlandığı bildirildi.


https://www.cnet.com/roadshow/news/ford-virtual-reality-design-gravity-sketch/ Yorum Yaz
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DoğanGörünümlüToros 3 ay en beğenilen
Bunun yerine büyük bi akvaryum yapsalarmis daha iyi olurmus. Malum her arabayı balık ağzı gibi yapmaktan bıkmadılar. Akvaryumda baka baka daha kolay tasarlarlar.
Bunun yerine büyük bi akvaryum yapsalarmis daha iyi olurmus. Malum her arabayı balık ağzı gibi yapmaktan bıkmadılar. Akvaryumda baka baka daha kolay tasarlarla...
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AsiretinMarjinalCocugu 3 ay
Kardeşim bu Ford saf mıdır nedir?Yıllardır Vw in yaptığı şeyi bize yeni diye kakalıyorlar resmen.
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Sadece şu direksiyona bakarak bana ; Jetta mı,Passat mı,CC mi,Caddy mi,Amarok mu yoksa Transporter mı olduğunu söyleyebilecek var mıdır?
Kardeşim bu Ford saf mıdır nedir?Yıllardır Vw in yaptığı şeyi bize yeni diye kakalıyorlar resmen.Sadece şu dire...
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AsiretinMarjinalCocugu 3 ay
Kardeşim bu Ford saf mıdır nedir?Yıllardır Vw in yaptığı şeyi bize yeni diye kakalıyorlar resmen.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sadece şu direksiyona bakarak bana ; Jetta mı,Passat mı,CC mi,Caddy mi,Amarok mu yoksa Transporter mı olduğunu söyleyebilecek var mıdır?
2 Yanıt Yanıtla +4
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Musty3535123 3 ay AsiretinMarjinalCocugu
1 sene passat kullandım, bu fotoya bakınca bu araç passatla aynı görüntüde, passattır derim. Ne hakkaten :)
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arapaşığı 3 ay AsiretinMarjinalCocugu
direksiyona bakıp hangi araba olduğunu söyleyemiyorsan araba çöptür
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tobepeople 3 ay
Mantıklı ; videoda adamlar resmen işkence çekiyor gibiydi ,daha çok yolu var bu teknolojinin, en azından biraz daha ince ve kalem gibi bir şeye ihtiyaçları olduğu çok belli. Kablosuz olması da şart gibi geldi...
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Karbon 12 3 ay
Tamam ama tasarlarken kimse bakmayacak. Yoksa tuvalette tasarlarım.
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nitezze07 3 ay
yenı focus ıyıydı onda da kullanıldımı acaba
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DoğanGörünümlüToros 3 ay en beğenilen
Bunun yerine büyük bi akvaryum yapsalarmis daha iyi olurmus. Malum her arabayı balık ağzı gibi yapmaktan bıkmadılar. Akvaryumda baka baka daha kolay tasarlarlar.
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Biyturs_OnSr 3 ay
Ben üç boyutlu yazıcılar tasarım işini hızlandırır diye düşünürken bu tarz bir gelişme harika olmuş. Bir tasarımı 1'e 1 kağıda çizmek bile tasarım etaplarını hızlandırırken gerçek boyutlu, tam perspektifte görmek ne kadar hızlandırır siz düşünün.
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