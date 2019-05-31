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2019'un ilk çeyreğinde de sonuç değişmedi: Giyilebilir teknoloji sektörünün lideri Apple

IDC tarafından açıklanan verilere göre Apple, giyilebilir teknoloji sektöründe 2019 yılına da liderlik koltuğunda girdi. En büyük büyümeyi gösteren şirket ise sıkıntılı bir süreç geçiren Huawei.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple giyilebilir teknoloji pazarının lideri olmaya davam etse de Samsung ve Huawei gibi rakipler aradaki farkı kapatıyor. IDC tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung ve Huawei, ilk çeyrekte giyilebilir teknoloji pazarındaki rakamlarını Apple'dan önemli ölçüde daha yüksek oranda artırdı.
Ayrıca Bkz. "ZTE Axon 10 Pro 5G, Avrupa pazarına adım attı"
Çinli teknoloji devi Huawei büyüme anlamında rakiplerini geride bırakarak satışlarını üç katına çıkardı ve 2018'in ilk çeyreğine kıyasla payını ikiye katladı. Apple 12.8 milyon, Xiaomi ise 6.6 milyon adet sevkiyat gerçekleştirirken Huawei, 5 milyon sevkiyatla %282.2 gibi rekor bir büyüme kaydetti.

Toplam sevkiyat %55.2 arttı

2019'un ilk çeyreğini kapsayan rakamlara göre Güney Koreli dev Samsung 4.3 milyon adet giyilebilir teknoloji ürünü sevkiyatı yaptı. Fitbit ise 2.9 milyonla beşinci sırada bulunuyor. Total sevkiyatta ise bir önceki yıla göre %55.2'lik artış var. Tüm üreticilerin toplam 49.6 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirmesi sayesinde yıllık bazda büyüme kaydedildi.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45115019 Yorum Yaz
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wolferto 1 hf. en beğenilen
bu forumdada farkederseniz huawei yi karalama kampanyası var gbi çoğu konuda bunu hissettim eskiden yoktu bunlar yeni türedi
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clb12 1 hf.
Kimse kusura bakmasın ama kim huaweinin bu çöp akıllı saatlerini alıyor acaba apple watch ve galaxy watch varken? Tam bir reklam ve pazarlama örneği.
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siyahtemas 5 gün
Sammsun Gear S2 den Samsung Watch'a geçtim, uygulama azlığı ile beraber neredeyse kusursuz diyebilirim... Galaxy Watch'ı gönül rahatlığıyla tavsiye ederim...
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wolferto 1 hf. en beğenilen
bu forumdada farkederseniz huawei yi karalama kampanyası var gbi çoğu konuda bunu hissettim eskiden yoktu bunlar yeni türedi
Yanıtla +7
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clb12 1 hf.
Kimse kusura bakmasın ama kim huaweinin bu çöp akıllı saatlerini alıyor acaba apple watch ve galaxy watch varken? Tam bir reklam ve pazarlama örneği.
2 Yanıt Yanıtla +4
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gcb1903 1 hf.
Giyilebilir teknoloji diyor yanlız. Hani akıllı saat demiyor. Akıllı saati de kapsayan bir sektör.
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Xloud 1 hf. clb12
clb12
Kimse kusura bakmasın ama kim huaweinin bu çöp akıllı saatlerini alıyor acaba apple watch ve galaxy watch varken? Tam bir reklam ve pazarlama örneği.

Uzun pil ömrünü hava atmak dışında çok işe yaramayan özelliklere tercih eden sporcular mesela...
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LGatakan 1 hf. clb12
Hocam ucuz da ondan. Merak etmeyin, alan herkes pişman. Sahibinden Huawei saat dolu




Eğer huawei doğru düzgün saat yapmazsa, seneye nal toplar.
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