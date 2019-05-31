2019'un ilk çeyreğinde de sonuç değişmedi: Giyilebilir teknoloji sektörünün lideri Apple

Apple giyilebilir teknoloji pazarının lideri olmaya davam etse de Samsung ve Huawei gibi rakipler aradaki farkı kapatıyor. IDC tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung ve Huawei, ilk çeyrekte giyilebilir teknoloji pazarındaki rakamlarını Apple'dan önemli ölçüde daha yüksek oranda artırdı.

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Çinli teknoloji devi Huawei büyüme anlamında rakiplerini geride bırakarak satışlarını üç katına çıkardı ve 2018'in ilk çeyreğine kıyasla payını ikiye katladı. Apple 12.8 milyon, Xiaomi ise 6.6 milyon adet sevkiyat gerçekleştirirken Huawei, 5 milyon sevkiyatla %282.2 gibi rekor bir büyüme kaydetti.

Toplam sevkiyat %55.2 arttı

2019'un ilk çeyreğini kapsayan rakamlara göre Güney Koreli dev Samsung 4.3 milyon adet giyilebilir teknoloji ürünü sevkiyatı yaptı. Fitbit ise 2.9 milyonla beşinci sırada bulunuyor. Total sevkiyatta ise bir önceki yıla göre %55.2'lik artış var. Tüm üreticilerin toplam 49.6 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirmesi sayesinde yıllık bazda büyüme kaydedildi.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45115019