ZTE Axon 10 Pro 5G, Avrupa pazarına adım attı

5G özellikli telefon bekleyen Avrupalı kullanıcılar için iyi haberler var. ZTE Axon 10 Pro 5G şimdi Avrupa'da satışa sunuldu. 5G bağlantısını destekleyen amiral gemisinin piyasaya sürüldüğü ilk ülke Finlandiya oldu.

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İşin iyi tarafı ZTE'nin 5G özelliği olmayan ZTE Axon 10 Pro'yu da sunması. Böylece kullanıcılar bütçelerine göre her iki modelden birini tercih edebilecekler. Elbette ki iki versiyon arasında ciddi bir fiyat farkı var.

4G özellikli varyant 599 euro fiyat etiketi ile satılırken, 5G modelini almak isteyenlerin 899 euro ödemesi gerekecek. ZTE Axon 10 Pro 5G, 6.4 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Ayrıca yüzde 90 gibi yüksek bir ekran-gövde oranı var.

ZTE Axon 10 Pro 5G özellikleri

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 855 işlemci ve 8 GB RAM'den alıyor. Bununla birlikte F2FS dosya sistemine sahip 256 GB dahili depolama alanı ile sunulduğunu belirtelim. Cihazda 5G ağlara bağlanmasını sağlayan Snapdragon X50 modem de var.

48 megapiksel ana sensörlü üç arka kamera ile donatılan ZTE Axon 10 Pro 5G'nin ön tarafında 20 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise Quick Charge 4+ hızlı şarj destekli 4.000 mAh pilinden alıyor.

Kutudan Android 9 Pie ile çıkan telefonun 4G versiyonu, 6 GB/ 128 GB seçeneğinin olması ve Snapdragon X50 modem içermemesi dışında her şeyiyle aynı.

https://www.gsmarena.com/zte_axon_10_pro_5g_hits_northern_europe-news-37320.php