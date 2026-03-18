Roborock, dünyanın 1 numaralı temizlik robotu markası oldu

Üç yıldır lider konumda
Roborock’un robot süpürge segmentindeki başarısı yeni değil. Marka, 2023’ün ikinci yarısından bu yana IDC sıralamasında kesintisiz olarak birinci sırada yer alıyor. 2025’in ikinci yarısında %24,1 pazar payı ile robot süpürge kategorisinde üçüncü yıl üst üste dünya lideri konumunu korudu.
Pazar da büyüdü
IDC araştırması, sektörün bir sonraki rekabet aşamasının çoklu sensör teknolojileri, sahne algılama, engel tanıma, rota planlama ve kullanıcı etkileşimi gibi alanlarda gelişen yapay zeka yetenekleriyle şekilleneceğini belirtiyor.
Roborock ise bu alanları doldurabilecek ürünlere sahip. Örneğin, Saros Z70 modeli, OmniGrip robotik kolu sayesinde küçük nesneleri algılayarak belirlenen konumlara taşıyabiliyor. Bu özellik, Saros Z70'i piyasadaki küçük nesneleri tanıyıp hareket ettirebilen tek robot süpürge modeli haline getiriyor. Şirket ayrıca CES 2026'da tanıttığı Saros Rover prototipi ile robot teknolojisinin geleceğine dair vizyonunu göstermişti. Ürün merdiven temizleme, farklı eğimlerde hareket edebilme ve geleneksel robot süpürgelerin ulaşamadığı alanlara erişim yetenekleriyle dikkat çekmişti.
