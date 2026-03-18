Roborock, dünyanın 1 numaralı temizlik robotu markası oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Akıllı ev teknolojilerinde öne çıkan Roborock, IDC raporuna göre dünyanın 1 numaralı akıllı temizlik robotu markası oldu. Şirket, robot süpürge, robot çim biçme makineleri ve diğer ev temizlik robotlarını kapsayan kategoride 5,8 milyon adet sevkiyat gerçekleştirerek yüzde 17,7 pazar payı elde etti.

Üç yıldır lider konumda

Roborock’un robot süpürge segmentindeki başarısı yeni değil. Marka, 2023’ün ikinci yarısından bu yana IDC sıralamasında kesintisiz olarak birinci sırada yer alıyor. 2025’in ikinci yarısında %24,1 pazar payı ile robot süpürge kategorisinde üçüncü yıl üst üste dünya lideri konumunu korudu.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Roborock, sadece robot süpürge değil, tüm ev temizlik robotu kategorilerinde küresel sevkiyat ve pazar payında 1 numara olmayı başardı. Verilere göre şirket, ABD, Almanya ve Güney Kore gibi önemli pazarlarda lider konumunu sürdürdü.

Pazar da büyüdü

Tam Boyutta Gör IDC verilerine göre sevkiyatlar 32,72 milyon adede ulaştı ve %20,1 büyüme kaydedildi. Robot süpürge segmenti ise %17,1 büyüme ile pazarın temel kategorisi olmayı sürdürdü.

IDC araştırması, sektörün bir sonraki rekabet aşamasının çoklu sensör teknolojileri, sahne algılama, engel tanıma, rota planlama ve kullanıcı etkileşimi gibi alanlarda gelişen yapay zeka yetenekleriyle şekilleneceğini belirtiyor.

Roborock ise bu alanları doldurabilecek ürünlere sahip. Örneğin, Saros Z70 modeli, OmniGrip robotik kolu sayesinde küçük nesneleri algılayarak belirlenen konumlara taşıyabiliyor. Bu özellik, Saros Z70’i piyasadaki küçük nesneleri tanıyıp hareket ettirebilen tek robot süpürge modeli haline getiriyor. Şirket ayrıca CES 2026’da tanıttığı Saros Rover prototipi ile robot teknolojisinin geleceğine dair vizyonunu göstermişti. Ürün merdiven temizleme, farklı eğimlerde hareket edebilme ve geleneksel robot süpürgelerin ulaşamadığı alanlara erişim yetenekleriyle dikkat çekmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: