Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei, katlanabilir telefon pazarında Çin’de açık ara zirvede

    Pazar araştırma şirketi IDC, Çin'in katlanabilir telefon pazarına odaklandı. Yapılan araştırmaya göre Huawei, şu anda Çin'deki katlanabilir telefon pazarının lideri konumunda.
    Huawei, katlanabilir telefon pazarında Çin’de açık ara zirvede Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi IDC, tarafından yapılan yeni bir araştırma geçtiğimiz yıla dair Çin’in katlanabilir akıllı telefon pazarının detaylarını ortaya koyuyor. Yapılan araştırma göre Mate X6 ve Mate XT Ultimate gibi katlanabilir telefonları piyasaya süren Huawei, bu segmentin açık ara lideri oldu. Firma, Çin pazarında yüzde 50’ye yakın bir pazar payına ulaştı.

    Huawei tek hakim

    Huawei, yüzde 48,6 ile pastanın en büyük diliminin sahibi olurken Honor, yüzde 20,6 pazar payıyla ikinci sırada, Vivo ise yüzde 11,1 ile üçüncü sırayı aldı. Özellikle Vivo’nun X Fold 3 serisi, şirketin bu başarıyı elde etmesinde önemli bir rol oynadı. Xiaomi ise yüzde 7,4’lük bir pazar payına ulaşarak dördüncü sırada konumlandı.

    Huawei, katlanabilir telefon pazarında Çin’de açık ara zirvede Tam Boyutta Gör
    Oppo, 2024 yılında yeni bir katlanabilir telefon piyasaya sürmemesine rağmen yüzde 5,3 pazar payı ile küresel katlanabilir telefon lideri Samsung’un önünde yer almayı başardı. Samsung, katlanabilir telefonlarda Çin pazarında önemli bir varlık göstermekte güçlük çekiyor.

    Katlanabilir telefon pazarı büyümeye devam ediyor

    2024 yılında Çin’de katlanabilir telefon sevkiyatları yüzde 30,8 artışla 9,17 milyon birime ulaştı. Ancak, yılın son çeyreğinde sevkiyatlarda yüzde 9,6 oranında bir düşüş yaşandı ve toplam sevkiyat 2,5 milyon birimde kaldı. Bu, dokuz çeyrek üst üste yaşanan hızlı büyümenin ardından ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

    Katlanabilir telefonların tasarım, dayanıklılık ve pil ömründe yapılan iyileştirmeler, bu cihazların cazibesini artırsa da, yüksek fiyatlar ve halen devam eden sınırlı dayanıklılık gibi sorunlar, bu teknolojinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini zorlaştırıyor. Bununla birlikte 2024 yılı, iki yıllık düşüşün ardından Çin akıllı telefon pazarının toparlanmaya başladığı bir yıl oldu. Sevkiyatlar, yıllık yüzde 5,6’lık bir artışla 286 milyon birime ulaştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 5 geri görüş kamerası servis fiyatı yoğun fazda ne demek yaşındayım mı yaşımdayım mı oksamen-l iğne kullananların yorumları zgold nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM Phoenix 5G
    General Mobile GM Phoenix 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B1
    Asus ExpertBook B1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum