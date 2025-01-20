Huawei, katlanabilir telefon pazarında Çin’de açık ara zirvede

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Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi IDC, tarafından yapılan yeni bir araştırma geçtiğimiz yıla dair Çin’in katlanabilir akıllı telefon pazarının detaylarını ortaya koyuyor. Yapılan araştırma göre Mate X6 ve Mate XT Ultimate gibi katlanabilir telefonları piyasaya süren Huawei, bu segmentin açık ara lideri oldu. Firma, Çin pazarında yüzde 50’ye yakın bir pazar payına ulaştı.

Huawei tek hakim

Huawei, yüzde 48,6 ile pastanın en büyük diliminin sahibi olurken Honor, yüzde 20,6 pazar payıyla ikinci sırada, Vivo ise yüzde 11,1 ile üçüncü sırayı aldı. Özellikle Vivo’nun X Fold 3 serisi, şirketin bu başarıyı elde etmesinde önemli bir rol oynadı. Xiaomi ise yüzde 7,4’lük bir pazar payına ulaşarak dördüncü sırada konumlandı.

Tam Boyutta Gör Oppo, 2024 yılında yeni bir katlanabilir telefon piyasaya sürmemesine rağmen yüzde 5,3 pazar payı ile küresel katlanabilir telefon lideri Samsung’un önünde yer almayı başardı. Samsung, katlanabilir telefonlarda Çin pazarında önemli bir varlık göstermekte güçlük çekiyor.

Katlanabilir telefon pazarı büyümeye devam ediyor

2024 yılında Çin’de katlanabilir telefon sevkiyatları yüzde 30,8 artışla 9,17 milyon birime ulaştı. Ancak, yılın son çeyreğinde sevkiyatlarda yüzde 9,6 oranında bir düşüş yaşandı ve toplam sevkiyat 2,5 milyon birimde kaldı. Bu, dokuz çeyrek üst üste yaşanan hızlı büyümenin ardından ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

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Katlanabilir telefonların tasarım, dayanıklılık ve pil ömründe yapılan iyileştirmeler, bu cihazların cazibesini artırsa da, yüksek fiyatlar ve halen devam eden sınırlı dayanıklılık gibi sorunlar, bu teknolojinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini zorlaştırıyor. Bununla birlikte 2024 yılı, iki yıllık düşüşün ardından Çin akıllı telefon pazarının toparlanmaya başladığı bir yıl oldu. Sevkiyatlar, yıllık yüzde 5,6’lık bir artışla 286 milyon birime ulaştı.

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