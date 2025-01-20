Huawei, katlanabilir telefon pazarında Çin’de açık ara zirvede

Huawei tek hakim
Huawei, yüzde 48,6 ile pastanın en büyük diliminin sahibi olurken Honor, yüzde 20,6 pazar payıyla ikinci sırada, Vivo ise yüzde 11,1 ile üçüncü sırayı aldı. Özellikle Vivo’nun X Fold 3 serisi, şirketin bu başarıyı elde etmesinde önemli bir rol oynadı. Xiaomi ise yüzde 7,4’lük bir pazar payına ulaşarak dördüncü sırada konumlandı.
Katlanabilir telefon pazarı büyümeye devam ediyor
2024 yılında Çin’de katlanabilir telefon sevkiyatları yüzde 30,8 artışla 9,17 milyon birime ulaştı. Ancak, yılın son çeyreğinde sevkiyatlarda yüzde 9,6 oranında bir düşüş yaşandı ve toplam sevkiyat 2,5 milyon birimde kaldı. Bu, dokuz çeyrek üst üste yaşanan hızlı büyümenin ardından ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.
Katlanabilir telefonların tasarım, dayanıklılık ve pil ömründe yapılan iyileştirmeler, bu cihazların cazibesini artırsa da, yüksek fiyatlar ve halen devam eden sınırlı dayanıklılık gibi sorunlar, bu teknolojinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini zorlaştırıyor. Bununla birlikte 2024 yılı, iki yıllık düşüşün ardından Çin akıllı telefon pazarının toparlanmaya başladığı bir yıl oldu. Sevkiyatlar, yıllık yüzde 5,6’lık bir artışla 286 milyon birime ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.