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2019'un kablosuz ağ trendleri

4 ay
10,6b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2019'da hayatımıza girecek ağ teknolojilerini konuştuk. Kablosuz ağlar, Power Line adaptörler, yeni nesil routerlar ve fazlası. Evde işte işinizi kolaylaştıracak teknolojiler neler?
Bu videomuzda Zyxell ile 2019'daki kablosuz ağ akımlarını konuştuk. 

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daytone1 4 ay
Adsl Modemler yönünden hep proglemli ürünler bana denk geldi. En son f1 diye bir ürün bile proglem çıkardığında bir daha bu markaya yanaşmadım.
Aslında kurumsal görüntüsü, genel müdürlük çalışanları çokta ilgili ama marka bana göre çok kötü.O sebeple Modemde Airties modemler hep benim açımdan iyiydi.
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