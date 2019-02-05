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2020 Ford F-Serisi Super Duty, 7.3 litre V8 motoruyla tanıtıldı

Yenilenen "heavy duty" modellerinin birbiri ardına tanıtıldığı ABD pazarında sıra Ford'a geldi. 2020 Ford F-Serisi Super Duty serisini tanıtan Ford, 7.3 litre V8'e ve 10 ileri şanzımana dikkat çekti.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Ford F-Serisi Super Duty, 7.3 litre V8 motoruyla tanıtıldı
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ABD’nin büyük ve güçlü pickup sınıfında kozlarını paylaşan üreticiler, “heavy duty” serilerini birbiri ardına güncellemeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda sahneye çıkan RAM Trucks ve GMC’den sonra sıra Ford’a geldi. ABD merkezli üretici 2020 Ford F-Seris Super Duty ailesini görücüye çıkardı.

2020 Ford F-Serisi Super Duty ailesine yeni model yılı ile birlikte yapılan en önemli eklemelerden biri 7.3 litrelik V8 motor oldu. Standart olarak sunulan 6.2 litre benzinli V8’in yanına eklenen bu ünite, “sınıfının en güçlü benzinli V8 motoru” olarak lanse edildi. Söz konusu motorun teknik verileri henüz açıklanmazken, aracın çekme ve yük kapasitesini yeterli miktarda arttırdığı belirtildi.

2020 Ford F-Serisi Super Duty ailesine yeni gelen özelliklerden biri de 10 ileri otomatik şanzıman oldu. 6 ileri şanzıman ile aynı alanı kapladığı söylenen yeni şanzımanın yalnızca 1.6 kg daha ağır olduğu ifade edildi. Normal, Tow/Haul, Eco, Slippery ve Deep Sand gibi sürüş modları sunan şanzımanın 7.3 litre benzinli V8 ve yeni nesil 6.7 litre dizel V8 üniteyle eşlenebildiği açıklandı. Dizel motorun yeni enjeksiyon sistemi ve elden geçirilen turbo geometrisi sayesinde daha fazla güç ve tork ürettiği belirtildi.

Yeni versiyonda sunulan teknolojiler 

Ön yüzü daha iyi soğutma sağlamak için yenilenen 2020 Ford F-Serisi Super Duty ailesinde yeni LED farlar, yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlar, bagaj kapağı ve stop lambaları kullanılmış. Trim kalitesi yükseltilen kabinde ise 10 cihaza kadar kablosuz erişim imkanı veren 4G LTE modem desteğine yer verilmiş. Kablosuz şarj bölmesi gibi opsiyonel özelliklerin de sunulduğu araçta Pro Trailer Backup Assist özelliği sayesinde römork çekmek daha kolay hale getirilmiş.

7.3 litre V8 motor 

2020 Ford F-Series Super Duty serisinde daha güvenli bir sürüş için çeşitli sürücü asistanlarına yer verilmiş. Şerit takip asistanı, römorku da kapsayan kör nokta uyarı sistemi, yaya algılama ve otonom acil durum frenine sahip ön çarpışma asistanı bunlardan bazıları. Tüm bu özelliklerin üst paketlerde standart olduğu verilen bilgiler arasında.


https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2019/02/05/new-ford-f-series-super-duty-pickup-raises-bar-again.html# Yorum Yaz
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Alisilin07 3 ay en beğenilen
1.6 lt turbo motora uçak muamelesi yapan bizlerin hayaline bile uzak 7300 cc.
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Greylights 3 ay
Küresel ısınma diyoruz, emisyon diyoruz ama kimsenin taktığı yok. Adam 7 litre benzinli motor yapıyor. Aynı şey alman üreticiler içinde geçerli. Hadi bu model yine yük çekiyor vs. Binek otomobile ne lazım 3-6 litre? Ne gerek var o kadar güce? Hepsinin kökü kurusun umarım batarlar. Japonlar ne güzel hibrit, düşük hacimli motorlu araçlar üretiyor. Tüketici bilinçli olsa bunları tercih eder ama nerede..
Küresel ısınma diyoruz, emisyon diyoruz ama kimsenin taktığı yok. Adam 7 litre benzinli motor yapıyor. Aynı şey alman üreticiler içinde geçerli. Hadi bu model y...
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homebird 3 ay
Şu Amerikalılar ne görgüsüz adam yahu! Tüm Dünya emisyonu düşürelim, hybrite falan geçelim diye uğraşıyor, adamlar yeni araçlarına 7.3 litrelik motor koyuyor. Sonra da "ABD'nin çıkarları" diye sarkmadıkları yer kalmıyor.
Tüketmeye devam edin, bakalım Dünya tükenince ne yapacaksınız.
Şu Amerikalılar ne görgüsüz adam yahu! Tüm Dünya emisyonu düşürelim, hybrite falan geçelim diye uğraşıyor, adamlar yeni araçlarına 7.3 litrelik motor koyuyor. S...
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haylaz__ 3 ay
Karavanı çekecekde memleketi kurtaracak
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kyokushin 3 ay
amerika da bu araclar bolca kullanilir cokta pahali degiller mesafeler cok uzak kirsalda yasayan ,insaat veya ahsap isleri olanlar kullanir cogaltiabilir ornekler mesela fotodaki gibi karavan ceken de olabilir 7.3 e gerek varmi tartisilir ancak. 5 litre ve uzeridir zaten cogu kamyonet hatta midsize bir arac olan g.cherokee 6.4 srt var piyasa da kaldiki 1993 ten itibaren 5.2 1998 de 5.9 sonra da 4.7 olarak uretilmistir g.cherokee. sonralari avrupalilasmis 2.7 ve 3.0 crd uniteler piyasaya girmistir. bizim gibi motor hacmi uzerinden vergi alinan ulkelerde bunlarin satilmasi uzun zamandir mumkun degil.Benim 22 yillik 5.2 grand cherokee nin yillik mtv si 2600 kusur mesela.
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V2 3 ay
Bunlar Amerika için üretilmiş arabalar. 5 litre motor resmen normal orda. Adamlar 3 litre motoro ekonomik model olarak bakıyorlar.
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Sirrüs 3 ay
GMC, Ram derken şimdi de bu makine. Bu hayatı Amerikalılar yaşıyor. 7.3 nedir!
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cabriyo 3 ay
amerikalıların neden venezuellaya demokrasi götürüp türkiyede darbe yapmak istedikleri anlıyorum şimdi. bunun benzin parasını kim ödeyecek?
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ozansirinn 3 ay
Dünyayı soydular söndürdüler
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DH Misafiri 3 ay
7.3 litre V8 motor tr de hayal bile değil
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Musty3535123 3 ay
bizim millette küresel ısınma, dizel kaka vsvs konuşsun. küresel ısınmanın %25 i abd kaynaklı. bizim abd ye göre neredeyse bir zararımız yok. çare dizel diyordum onunda litresini benzinle aynıya getirdiler, bu gidişle benzindende pahalıya gelicek.
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207m 3 ay
A.B.D gerçekten başka bir dünya. Adamlar Vw' e emisyondan dolayı ceza yağdırıyor ama kendileri çevre katili 7.3 lt motorlu araçlara binmeyi biliyor. Kendi çevrelerini ve yer altı zenginliklerini yok ettikleri içinde, kendilerine 10 binlerce km uzaktaki orta doğu ülkelerine petrol ve yer altı zenginlikleri için sulanıyorlar. Bu conilere birileri çok fena haddini bildirecek. Kendilerini dünyanın sahibi falan sanıyorlar herhalde.
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lojistisyen 3 ay 207m
Mevcut durumda dünyanın sahibi sayılırlar zaten hocam
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Red_Devils_ 3 ay
Amaaa dizel çevreyi kirletiyor yaa diyen çevreci arkadaşları konuya bekliyoruz.Bakalım tepkileri ne olacak?
Dünyayı avrupadan ibaret sanıyorlar.Elin adamı çatır çatır 7.3 lük V8 i binmesini biliyor.Çevrenin de anasını ağlatıyorlar.
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2020 ford f-series super duty, büyük pickup ve
4 etiket daha heavy duty Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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