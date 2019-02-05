2020 Ford F-Serisi Super Duty, 7.3 litre V8 motoruyla tanıtıldı

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ABD’nin büyük ve güçlü pickup sınıfında kozlarını paylaşan üreticiler, “heavy duty” serilerini birbiri ardına güncellemeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda sahneye çıkan RAM Trucks ve GMC’den sonra sıra Ford’a geldi. ABD merkezli üretici 2020 Ford F-Seris Super Duty ailesini görücüye çıkardı.

2020 Ford F-Serisi Super Duty ailesine yeni model yılı ile birlikte yapılan en önemli eklemelerden biri 7.3 litrelik V8 motor oldu. Standart olarak sunulan 6.2 litre benzinli V8’in yanına eklenen bu ünite, “sınıfının en güçlü benzinli V8 motoru” olarak lanse edildi. Söz konusu motorun teknik verileri henüz açıklanmazken, aracın çekme ve yük kapasitesini yeterli miktarda arttırdığı belirtildi.

2020 Ford F-Serisi Super Duty ailesine yeni gelen özelliklerden biri de 10 ileri otomatik şanzıman oldu. 6 ileri şanzıman ile aynı alanı kapladığı söylenen yeni şanzımanın yalnızca 1.6 kg daha ağır olduğu ifade edildi. Normal, Tow/Haul, Eco, Slippery ve Deep Sand gibi sürüş modları sunan şanzımanın 7.3 litre benzinli V8 ve yeni nesil 6.7 litre dizel V8 üniteyle eşlenebildiği açıklandı. Dizel motorun yeni enjeksiyon sistemi ve elden geçirilen turbo geometrisi sayesinde daha fazla güç ve tork ürettiği belirtildi.

Yeni versiyonda sunulan teknolojiler

Ön yüzü daha iyi soğutma sağlamak için yenilenen 2020 Ford F-Serisi Super Duty ailesinde yeni LED farlar, yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlar, bagaj kapağı ve stop lambaları kullanılmış. Trim kalitesi yükseltilen kabinde ise 10 cihaza kadar kablosuz erişim imkanı veren 4G LTE modem desteğine yer verilmiş. Kablosuz şarj bölmesi gibi opsiyonel özelliklerin de sunulduğu araçta Pro Trailer Backup Assist özelliği sayesinde römork çekmek daha kolay hale getirilmiş.

7.3 litre V8 motor

2020 Ford F-Series Super Duty serisinde daha güvenli bir sürüş için çeşitli sürücü asistanlarına yer verilmiş. Şerit takip asistanı, römorku da kapsayan kör nokta uyarı sistemi, yaya algılama ve otonom acil durum frenine sahip ön çarpışma asistanı bunlardan bazıları. Tüm bu özelliklerin üst paketlerde standart olduğu verilen bilgiler arasında.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2019/02/05/new-ford-f-series-super-duty-pickup-raises-bar-again.html#