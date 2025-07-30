Çinli Leapmotor B10, Avrupa pazarında siparişe açıldı

B10, Leapmotor’un yüksek hacimli kompakt sınıftaki ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Söz konusu model, yeni geliştirilen LEAP 3.5 platformu üzerine inşa edildi. Araç; 4,52 metre uzunluğa, 1,89 metre genişliğe, 1,66 metre yüksekliğe ve 2,74 metre aks mesafesine sahip.
Bu ölçüler, modelin doğrudan BYD Atto 3 ile rekabet edeceğini gösteriyor. Fiyat açısından bakıldığında ise Leapmotor B10, BYD’nin önemli ölçüde altında kalıyor. Örneğin, Atto 3’ün Almanya'daki fiyatı yaklaşık 39 bin euro seviyesinde.
67,1 kWsa kapasiteli büyük bataryanın menzili ise 434 kilometre. Her iki durumda da Çin’deki CLTC testlerine göre yaklaşık 150 kilometre daha kısa değerler söz konusu. Büyük bataryalı versiyonun fiyatı henüz açıklanmadı.
Leapmotor B10, bazı daha pahalı Çinli elektrikli araçlarla karşılaştırıldığında daha yüksek şarj kapasitesi sunuyor. Hızlı şarj istasyonlarında bataryaya 168 kW’a kadar güç aktarılabiliyor. Bu sayede yüzde 30’dan yüzde 80’e dolumun yaklaşık 20 dakikada tamamlanması bekleniyor. Her iki batarya da 11 kW AC şarj desteğine sahip.
Avrupa pazarı için iki donanım seçeneği sunulacak. Giriş seviyesi olan “Life” paketi, elektrikli güneş korumasına sahip cam tavan, 18 inç alaşım jantlar, 360 derece park kamerası ve 17 adet sürüş destek sistemiyle birlikte geliyor. “Design” donanımı ise “eko deri” koltuklar, ambiyans aydınlatması, ısıtmalı, havalandırmalı ve elektrikli ön koltuklar gibi ek özellikler sunuyor.
B10’un Avrupa pazarı için nerede üretileceği de henüz netleşmedi. 2026 başında İspanya’daki Zaragoza fabrikasında üretime başlanabileceğine dair bazı işaretler olsa da bu bilgi henüz doğrulanmış değil. O tarihe kadar Avrupa’ya Çin’den ithalat yapılacak ve bu araçlar ilave gümrük vergisine tabi olacak.
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