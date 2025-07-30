Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Leapmotor B10, Avrupa pazarında siparişe açıldı

    Çin'deki fiyatından epey yüksek olmasına rağmen Avrupa'daki rakiplerine kıyasla rekabetçi bir fiyattan siparişe açılan Leapmotor B10, sunduğu donanımlarla da dikkat çekmeyi başarıyor.

    Çinli Leapmotor B10, Avrupa pazarında siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    Leapmotor'un tamamen elektrikli SUV modeli B10, Avrupa pazarında siparişe açıldı. Avrupa'da Stellantis tarafından temsil edilen Leapmotor B10'un başlangıç fiyatı 29.900 euro olarak belirlendi. Bu fiyat ile B10, segmentindeki en rekabetçi elektrikli SUV'lerden biri olarak öne çıkıyor.

    B10, Leapmotor’un yüksek hacimli kompakt sınıftaki ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Söz konusu model, yeni geliştirilen LEAP 3.5 platformu üzerine inşa edildi. Araç; 4,52 metre uzunluğa, 1,89 metre genişliğe, 1,66 metre yüksekliğe ve 2,74 metre aks mesafesine sahip.

    Bu ölçüler, modelin doğrudan BYD Atto 3 ile rekabet edeceğini gösteriyor. Fiyat açısından bakıldığında ise Leapmotor B10, BYD’nin önemli ölçüde altında kalıyor. Örneğin, Atto 3’ün Almanya'daki fiyatı yaklaşık 39 bin euro seviyesinde.

    Çinli Leapmotor B10, Avrupa pazarında siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    29.900 euroluk başlangıç fiyatıyla sunulan versiyon, 56,2 kWsa kapasiteli LFP batarya ile geliyor. Avrupa tipi homologasyon henüz tamamlanmadığı için yalnızca geçici WLTP menzil verileri mevcut. Küçük bataryanın menzili 361 kilometre olarak açıklansa da bu değer değişiklik gösterebilir.

    67,1 kWsa kapasiteli büyük bataryanın menzili ise 434 kilometre. Her iki durumda da Çin’deki CLTC testlerine göre yaklaşık 150 kilometre daha kısa değerler söz konusu. Büyük bataryalı versiyonun fiyatı henüz açıklanmadı.

    Leapmotor B10, bazı daha pahalı Çinli elektrikli araçlarla karşılaştırıldığında daha yüksek şarj kapasitesi sunuyor. Hızlı şarj istasyonlarında bataryaya 168 kW’a kadar güç aktarılabiliyor. Bu sayede yüzde 30’dan yüzde 80’e dolumun yaklaşık 20 dakikada tamamlanması bekleniyor. Her iki batarya da 11 kW AC şarj desteğine sahip.

    Çinli Leapmotor B10, Avrupa pazarında siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa versiyonundaki motor seçenekleri, Nisan ayından bu yana Çin’de satışta olan modelden farklı. Temel versiyonda 132 kW güç ve 175 Nm tork üreten bir motor yer alırken, daha pahalı versiyonlar 160 kW güç ve 240 Nm tork sunuyor. Stellantis tarafından yayınlanan basın bülteninde yalnızca 218 beygir gücünden söz ediliyor; bu da 160 kW’lık versiyona işaret ediyor.

    Avrupa pazarı için iki donanım seçeneği sunulacak. Giriş seviyesi olan “Life” paketi, elektrikli güneş korumasına sahip cam tavan, 18 inç alaşım jantlar, 360 derece park kamerası ve 17 adet sürüş destek sistemiyle birlikte geliyor. “Design” donanımı ise “eko deri” koltuklar, ambiyans aydınlatması, ısıtmalı, havalandırmalı ve elektrikli ön koltuklar gibi ek özellikler sunuyor.

    Çinli Leapmotor B10, Avrupa pazarında siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    B10’un yalnızca uygun fiyatıyla değil, sunduğu donanım seviyesiyle de dikkat çekmesi bekleniyor. Segmentindeki en geniş iç hacimlerden birine sahip olduğu belirtilirken, 14,6 inçlik 2.5K çözünürlüklü dokunmatik ekran da öne çıkan özelliklerden biri. Snapdragon 8155 işlemcisiyle akıllı telefon benzeri bir kullanıcı deneyimi vadediliyor.

    B10’un Avrupa pazarı için nerede üretileceği de henüz netleşmedi. 2026 başında İspanya’daki Zaragoza fabrikasında üretime başlanabileceğine dair bazı işaretler olsa da bu bilgi henüz doğrulanmış değil. O tarihe kadar Avrupa’ya Çin’den ithalat yapılacak ve bu araçlar ilave gümrük vergisine tabi olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    togg limitör kaldırma ses sistemi ruhsata işletme ücreti 2025 rolanti motorunun fişini çekmek deymez mi değmez mi kabir yılanı nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum