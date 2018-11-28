2020 Porsche 911 tanıtıldı: daha güçlü ve daha yakışıklı

Tasarım
Alman üreticinin, marka tarihinin en iyi spor otomobilini geliştirmek ve elektrik çağına hazır olduğunu göstermek amacıyla geliştirdiği 2020 Porsche 911, fotoğraflarından görüldüğü üzere selefinden çok da farklı durmuyor. Aracın ön yüzü genel hatlarıyla şuan satışta olan modele benziyor. Tasarımdaki değişimler arasında yeni farlar, elden geçirilen hava kanalları ve LED gündüz farları bulunuyor. Ayrıca kaputun yeni çizgilerle şekillendirildiği ve çamurlukların genişletildiği de göze çarpan detaylar arasında.
2020 Porsche 911’in arka yüzündeki değişimler daha net görülebiliyor. Örneğin, stop lambalarındaki yapının değiştiği ve daha köşeli bir tasarıma büründüğü görülüyor. Ayrıca tasarımcılar arka tamponun tasarımında da değişikliğe gitmiş. Baz Carrera modellerinde önde 19 inç ve arkada 20 inç, Carrera S versiyonlarında ise önde 20 inç ve arkada 21 inç jantların kullanıldığını da söylemeden geçmeyelim.
2020 Porsche 911’in kabin tarafında da bazı farklılıklar göze çarpıyor. Yeni gösterge paneli ve 10.9 inçlik bilgi-eğlence ekranını buna örnek gösterebiliriz. Kabindeki köşeli tasarım dilinin 70’li yılların 911 modellerinden geldiğini belirten Porsche, aks mesafesi ve öndeki iz mesafesinde yapılan iyileştirmelerin daha ferah bir yaşam alanı sunduğunu iddia ediyor.
Motor seçenekleri
2020 Porsche 911’in kaputunun altında yeni ve güncellenmiş 3.0 litrelik altı silindirli üniteler bulunuyor. Bu motorlara bir önceki nesille giriş yapan Alman üretici, başarısını yeni nesilde sürdürmeyi hedefliyor. Örneğin, ünitelerde artık döküm alüminyum manifold bulunuyor. Yapılan değişimlerle birlikte 911 Carrera modelindeki gücün 370 beygirden 385 beygire, Carrera S versiyonunda ise 420 beygirden 450 beygire çıkarıldığı görülüyor.
2020 Porsche 911 Carrera S modeli 0-100 km/s hızlanmasını artık 3.7 saniyede tamamlıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Carrera 4S’te ise bu değer 3.6 saniyeye iniyor. İki versiyonda da selefine göre 0.4 saniye iyileşme görülüyor. Aradaki fark opsiyonel Sport Chrono Paketi ile 0.2 saniye daha açılabiliyor. Maksimum hızların sırasıyla 308 km/s ve 306 km/s olduğu belirtiliyor. Yakıt tüketimi de Carrera S modelinde 8.9 lt/100 km, Carrera 4S’te 9.0 lt/100 km olarak açıklanmış durumda.
Yeni teknolojiler
2020 Porsche 911 Carrera ve Carrera S modelleri standart olarak 7 ileri manuel şanzımanla kombine edilebiliyor. Ancak bu seçenek yalnızca ABD'deki müşterilere sunulmuş durumda. Seçenekler arasında yeni 8 ileri otomatik şanzıman da yerini almış durumda. Dört tekerden yönlendirme sistemi de 911 Carrera ve Carrera S modellerinde opsiyon olarak sunuluyor.
2020 Porsche 911’de sunulan Wet Mode, kullandığı sensörler aracılığıyla yoldaki su miktarını algılayarak sürüş dinamiklerini ona göre ayarlıyor. Kamera odaklı uyarı ve acil durum fren asistanı da kaza riskini azaltmak için görev yapıyor. Gece görüş asistanı da 911’de ilk kez opsiyon listesinde bulunan özellikler arasında yer alıyor. Adaptif hız kontrolü de diğer donanımlar arasında.
2020 Porsche 911 Carrera S’in Almanya’daki fiyatı 120 bin euro, Carrera 4S’in fiyatı da 128 bin euro olarak belirlenmiş durumda.
https://newsroom.porsche.com/en/products/porsche-911-new-eighth-generation-992-timeless-machine-world-premiere-los-angeles-2018-news-tv-live-broadcasting-16473.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
458 ve Turbo S aynı potadaydı, 488 ne alaka diyorsunuz, 488 458’in yerini aldığı için olabilir mi acaba :))) Nasıl ki konudaki model de 991 facelift’in yerini alacaksa, aynı durum.
Ferrari’nin standart giriş V8 mid engine berlinetta modellerinin rakipleri aynı dönemin 911 turbolarıdır. Carrera vs. hafif gelir çünkü. Boxter desen hiç olmaz, Ferrari o seviyeye hiç inmedi zaten. Pist modeli 2017 GT2 RS standart 2015 488 GTB rakibi ise pist modeli 2018 488 Pista’nın rakibi kim o halde? Henüz yok da 2020’de mi gelecek? Elmalar armutlar birbirine giriyor, böyle karşılaştırma olmaz.
Özel track-day tarzı modeller standart yol versiyonlarından (günlükten kasıt buydu, bunu da anlamadınız) yukarıdaki mesajda belirtildiği gibi ayrıdır. Sizin böyle düşünüp düşünmemeniz bunu değiştirmiyor. Markalar diyor bunu “bu benim standart modelim, bu da onun pist odaklı özel versiyonu” diye.
Diğer sıkıntı da şu ring olayı zaten. Dünya tek pistten ibaret değil. Kaldı ki atılan onlarca turun en iyi kısımlarını kesip birbirine yapıştırarak tur zamanı icat edildiğini de gördük o meşhur “ring”de. Ya da modifikasyonlu araçlar çıkarıp da “yol versiyonu tur zamanı” diye yutturulmaya çalışıldığını da. Bunları sadece Porsche için ya da Porsche yaptı iddiası ile yazmıyorum, şunları gördükten sonra tek referans noktası buymuş gibi yansıtılması bana doğru gelmiyor. Yarışmak isteyen için resmi organizasyonlar bellidir, girer mücadeleni verirsin, denetim altında, fırıldak çevirmeden.
2014 facelift 991 2015 488’e geçilince biri de yukarıda yazmış, 488 rakibi o değildi, şimdi geldi diyor. 2015’te çıkan 488’in rakibi 2019’da geldiyse olur da yakın tarihte 488 halefi çıktığında onun rakibi de 2025’te falan mı gelecek :) Bu durumda ben Porsche 4-5 yıl geriden geliyor demek zorunda kalırım, bu da yukarıdaki iddia kadar saçma bir şey olur :) Öyle bir şey yok. Denk modeller yollarda oldukları dönem içinde karşılaştırılır, doğmamış çocuğa don biçmektir ötesi. Geçiniz.
Neyse bu anlamsız polemikle konuyu daha fazla kirletmeyeceğim ben. Porsche’den soğutursunuz insanı maazallah. Vitrininde, koleksiyonunda kaç tane 1/24 Porsche modeli bulunan insanım ben. Ferrari’lerim ve başka modellerim de var tabi, fanatik değilim şükür, birini sevmek için diğerlerini gömme ihtiyacı hissetmiyorum.
2- Konuda “bu benim standart modelim, bu da onun pist odaklı özel versiyonu” gibi bir örnek verebilmen için, GT2 ve GT3'ün 911 Turbo S'in pist versiyonları olması lazım, ki değil. GT2 ve GT3 farklı otomobiller, motorları, şasesi tamamen farklı. Pista, 488'in pist versiyonu ama GT2 RS ile Turbo S kel alaka. Bu anlamda önermen baştan yanlış.
3- 458 ve Turbo S'in aynı potada olmasının sebebi farklı tür otomobiller olmalarına rağmen birbirine yakın performansta ve ulaşılabilirlikte olmalarından dolayıdır. Bugun 488 ile Turbo S arasında hem performans olarak hem de ulaşılabilirlik olarak bir rekabet yok. Israrla 488'e rakip arayıp da Turbo S'i bulmak sizi tatmin edecekse aynen devam edin çünkü yeni jenerasyonda da 700 beygir gücünde bir Turbo S piyasaya sürülmeyecek. Yani çok daha yavaş olacaklar. Bence sen Turbo S'i direk FF ile kıyasla bu arada ne güzel 4 koltuklu spor otomobiller işte boşver 488'i falan.
Yukarıda da yazıldığı gibi GT2 RS tüm yalıtımı, fazladan ağırlık yapabilecek herşeyi sökülmüş pist odaklı 911 modeli. Ve bunun Ferrari'deki karşılığı 488 Pista'dır. Ferrari bunu 355'ten beri yapıyor, yeni bir şey de değil (355 Challenge, 360 CS, 430 Scuderia, 458 Speciale ve son olarak 488 Pista).
Bana komik demişsiniz ama burada komik olan sizin yorumunuz, 488 GTB, Performante, GT2 RS ve 720S birbiri ile alakasız modelleri yan yana koyuyorsunuz.
488-Huracan-Turbo S-720S bunlar günlük modeller.
Pista-Performante-GT2 RS, bunlar aynı ürün gamının pist odaklı, neredeyse tüm donanımları soyulmuş, frenine, süspansiyonuna kadar modifiye edilmiş modelleri. Bunları gidip de standart günlük modellerin arasına koyamazsınız. 720S'in de benzer "soyulmuş" versiyonu yolda ve muhtemelen yine hepsini hacamat edecek.
720S bunlara fazla geliyor, yukarıdaki gruplara 570S-650S daha uygun olur aslında.
GT3 RS'in Pista'yı maymun etmesi hayaliniz de güzelmiş, Pista'nın GT2 RS ile 2 pistte süre karşılaştırması yapılmış şu ana kadar, birini Pista birini GT2 RS almış, denk araçlar olacakları belli. Bu durumda GT3 RS Pista'yı maymun edecekse GT2 RS'ten de hızlı olmalı o zaman, düşünce yapınız gerçekten bir harika.
Ha motorsporlarına gelince de, madem Ferrari - Porsche yarıştırıyorsunuz, bu iki markanın beraber rekabet ettiği mecralara bakmak lazım. Çıkıp ta Ferrari F1'in en fazla podyum ve şampiyonluk alan takımı savı ile ben size gelmem mesela, çünkü orada Porsche yok, nasıl kıyas yapalım, değil mi? Anlamsız olur. Benim bildiğim son yıllarda WEC GT2/GTE-Pro'da iki marka takımı yarışıyor. FIA sitesindeki kayıtlara göre 2012-2013-2014-2016-2017 WCC (World Constructors Champion) ünvanları Ferrari'ye ait (2012 öncesini bulamadım). Eskiden yeniye 458 GT2, 488 GTE, 488 GTE EVO bu yıllarda 911 RSR'a karşı yarışmış. Fakat bu yıl Porsche iyi gidiyor, kazanacak gibiler. Yeni 911 RSR'da "arka aks üzerine yerleştirilmiş motor" sevdalarından vazgeçip ortadan motorlu düzene geçtiler rakipleri gibi (911 ve mid-engine bir ilk oldu), işe yaramış görünüyor. 488 halefi ve yarış versiyonu geldiğinde de yine bakarız duruma
Ayrıca şunu anlamadım ben, şimdi 488, Turbo S'ten haliyle daha hızlı bir otomobil. Yani bir sonraki modelde 488'e rakip çıkarmak için Turbo S'i 700 hp falan mi yapmaları gerekiyor bunların ? Yani illa 488 ve Turbo S rakip mi olmak zorunda ? 458 ile Turbo S evet aynı potada idi ama 488 ne alaka ?
Ayrıca laf cambazlığı yapmaya gerek yok GT3 RS'in Ring süresinden bahsediyorum, Pista'nın 6:56 altına inebileceğini düşünmüyorum.
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