2020 Porsche 911 tanıtıldı: daha güçlü ve daha yakışıklı

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Otomobil severlerin ilgiyle takip ettiği Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açar açmaz ilk tanıtılan otomobillerden biri merakla beklenen 2020 Porsche 911 oldu. 55 yıldır üretimde olan ve satışa sunulduğundan bu yana yalnızca 7 nesil deviren Porsche 911, 992 olarak adlandırılan 8. nesliyle karşımızda.

Tasarım

Alman üreticinin, marka tarihinin en iyi spor otomobilini geliştirmek ve elektrik çağına hazır olduğunu göstermek amacıyla geliştirdiği 2020 Porsche 911, fotoğraflarından görüldüğü üzere selefinden çok da farklı durmuyor. Aracın ön yüzü genel hatlarıyla şuan satışta olan modele benziyor. Tasarımdaki değişimler arasında yeni farlar, elden geçirilen hava kanalları ve LED gündüz farları bulunuyor. Ayrıca kaputun yeni çizgilerle şekillendirildiği ve çamurlukların genişletildiği de göze çarpan detaylar arasında.

2020 Porsche 911’in arka yüzündeki değişimler daha net görülebiliyor. Örneğin, stop lambalarındaki yapının değiştiği ve daha köşeli bir tasarıma büründüğü görülüyor. Ayrıca tasarımcılar arka tamponun tasarımında da değişikliğe gitmiş. Baz Carrera modellerinde önde 19 inç ve arkada 20 inç, Carrera S versiyonlarında ise önde 20 inç ve arkada 21 inç jantların kullanıldığını da söylemeden geçmeyelim.

2020 Porsche 911’in kabin tarafında da bazı farklılıklar göze çarpıyor. Yeni gösterge paneli ve 10.9 inçlik bilgi-eğlence ekranını buna örnek gösterebiliriz. Kabindeki köşeli tasarım dilinin 70’li yılların 911 modellerinden geldiğini belirten Porsche, aks mesafesi ve öndeki iz mesafesinde yapılan iyileştirmelerin daha ferah bir yaşam alanı sunduğunu iddia ediyor.

Motor seçenekleri

2020 Porsche 911’in kaputunun altında yeni ve güncellenmiş 3.0 litrelik altı silindirli üniteler bulunuyor. Bu motorlara bir önceki nesille giriş yapan Alman üretici, başarısını yeni nesilde sürdürmeyi hedefliyor. Örneğin, ünitelerde artık döküm alüminyum manifold bulunuyor. Yapılan değişimlerle birlikte 911 Carrera modelindeki gücün 370 beygirden 385 beygire, Carrera S versiyonunda ise 420 beygirden 450 beygire çıkarıldığı görülüyor.

2020 Porsche 911 Carrera S modeli 0-100 km/s hızlanmasını artık 3.7 saniyede tamamlıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Carrera 4S’te ise bu değer 3.6 saniyeye iniyor. İki versiyonda da selefine göre 0.4 saniye iyileşme görülüyor. Aradaki fark opsiyonel Sport Chrono Paketi ile 0.2 saniye daha açılabiliyor. Maksimum hızların sırasıyla 308 km/s ve 306 km/s olduğu belirtiliyor. Yakıt tüketimi de Carrera S modelinde 8.9 lt/100 km, Carrera 4S’te 9.0 lt/100 km olarak açıklanmış durumda.

Yeni teknolojiler

2020 Porsche 911 Carrera ve Carrera S modelleri standart olarak 7 ileri manuel şanzımanla kombine edilebiliyor. Ancak bu seçenek yalnızca ABD'deki müşterilere sunulmuş durumda. Seçenekler arasında yeni 8 ileri otomatik şanzıman da yerini almış durumda. Dört tekerden yönlendirme sistemi de 911 Carrera ve Carrera S modellerinde opsiyon olarak sunuluyor.

2020 Porsche 911’de sunulan Wet Mode, kullandığı sensörler aracılığıyla yoldaki su miktarını algılayarak sürüş dinamiklerini ona göre ayarlıyor. Kamera odaklı uyarı ve acil durum fren asistanı da kaza riskini azaltmak için görev yapıyor. Gece görüş asistanı da 911’de ilk kez opsiyon listesinde bulunan özellikler arasında yer alıyor. Adaptif hız kontrolü de diğer donanımlar arasında.

2020 Porsche 911 Carrera S’in Almanya’daki fiyatı 120 bin euro, Carrera 4S’in fiyatı da 128 bin euro olarak belirlenmiş durumda.

https://newsroom.porsche.com/en/products/porsche-911-new-eighth-generation-992-timeless-machine-world-premiere-los-angeles-2018-news-tv-live-broadcasting-16473.html