    Xiaomi SU7'nin uzun versiyonu ilk kez görüntülendi: Makam aracı gibi

    Xiaomi'nin elektrikli sedanı SU7'nin uzatılmış versiyonu ilk kez görüntülendi. Yeni model, spor sedan kimliğinden sıyrılıp daha çok lüks ve konfor odaklı bir makam aracı gibi sunulacak.

    Xiaomi SU7'nin uzun versiyonu görüntülendi: Makam aracı gibi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin ilk elektrikli sedanı SU7, satışa çıktığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Yeni araçları için uzun kuyruklar oluşan şirketin şimdi de daha uzun ve daha lüks bir SU7 versiyonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Çin'de yollarda test edilirken görüntülenen otomobil büyük ihtimalle SU7 L olarak adlandırılacak. Çıkış tarihi içinse 2026 yılı işaret ediliyor.

    Şu anki mevcut SU7'nin 4.997 milimetrelik uzunluğu, yeni SU7 L'de yaklaşık olarak 5.2 metreye çıkacak. Aracın aks mesafesinin de 80 ila 150 milimetre arasında uzaması bekleniyor. Bu değişim aracı spor sedan çizgisinden uzaklaştırıp daha çok lüks ve konfor odaklı bir makam aracı olarak konumlandırılacak.

    Xiaomi SU7'nin uzun versiyonu görüntülendi: Makam aracı gibi Tam Boyutta Gör

    Uzun yolculuklarda üst düzey konfor

    Arka bölümde yolcular için daha geniş ve rahat koltuklar, bağımsız multimedya ekranları ve hatta küçük bir buzdolabı gibi özellikler sunulması bekleniyor. Ayrıca iç mekanda kullanılacak malzemelerin de standart SU7'ye göre daha kaliteli ve premium olacağına yönelik bilgiler var. Böylece SU7 L, uzun yolculuklarda üst düzey konfor sağlayacak.

    Xiaomi SU7'nin uzun versiyonu görüntülendi: Makam aracı gibi Tam Boyutta Gör
    SU7 L'nin 400.000 yuan (yaklaşık 55.800 dolar) civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat otomobili, 279.800 yuan (yaklaşık 39.030 dolar) etiketli BYD Han L 4WD Flagship gibi rakiplerinden daha pahalı bir seçenek haline getirecek. Bu arada standart SU7'nin Çin'de 215.900 yuan (30.180 dolar) başlangıç fiyatı ile satıldığını hatırlatalım.
