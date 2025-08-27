Xiaomi SU7'nin uzun versiyonu ilk kez görüntülendi: Makam aracı gibi

Şu anki mevcut SU7'nin 4.997 milimetrelik uzunluğu, yeni SU7 L'de yaklaşık olarak 5.2 metreye çıkacak. Aracın aks mesafesinin de 80 ila 150 milimetre arasında uzaması bekleniyor. Bu değişim aracı spor sedan çizgisinden uzaklaştırıp daha çok lüks ve konfor odaklı bir makam aracı olarak konumlandırılacak.
Uzun yolculuklarda üst düzey konfor
Arka bölümde yolcular için daha geniş ve rahat koltuklar, bağımsız multimedya ekranları ve hatta küçük bir buzdolabı gibi özellikler sunulması bekleniyor. Ayrıca iç mekanda kullanılacak malzemelerin de standart SU7'ye göre daha kaliteli ve premium olacağına yönelik bilgiler var. Böylece SU7 L, uzun yolculuklarda üst düzey konfor sağlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: