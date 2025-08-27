Xiaomi SU7'nin uzun versiyonu ilk kez görüntülendi: Makam aracı gibi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin ilk elektrikli sedanı SU7, satışa çıktığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Yeni araçları için uzun kuyruklar oluşan şirketin şimdi de daha uzun ve daha lüks bir SU7 versiyonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Çin'de yollarda test edilirken görüntülenen otomobil büyük ihtimalle SU7 L olarak adlandırılacak. Çıkış tarihi içinse 2026 yılı işaret ediliyor.

Şu anki mevcut SU7'nin 4.997 milimetrelik uzunluğu, yeni SU7 L'de yaklaşık olarak 5.2 metreye çıkacak. Aracın aks mesafesinin de 80 ila 150 milimetre arasında uzaması bekleniyor. Bu değişim aracı spor sedan çizgisinden uzaklaştırıp daha çok lüks ve konfor odaklı bir makam aracı olarak konumlandırılacak.

Uzun yolculuklarda üst düzey konfor

Arka bölümde yolcular için daha geniş ve rahat koltuklar, bağımsız multimedya ekranları ve hatta küçük bir buzdolabı gibi özellikler sunulması bekleniyor. Ayrıca iç mekanda kullanılacak malzemelerin de standart SU7'ye göre daha kaliteli ve premium olacağına yönelik bilgiler var. Böylece SU7 L, uzun yolculuklarda üst düzey konfor sağlayacak.

Tam Boyutta Gör SU7 L'nin 400.000 yuan (yaklaşık 55.800 dolar) civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat otomobili, 279.800 yuan (yaklaşık 39.030 dolar) etiketli BYD Han L 4WD Flagship gibi rakiplerinden daha pahalı bir seçenek haline getirecek. Bu arada standart SU7'nin Çin'de 215.900 yuan (30.180 dolar) başlangıç fiyatı ile satıldığını hatırlatalım.

