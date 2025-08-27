Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Porsche Cayenne, şarj süresini 15 dakikaya düşürecek

    Porsche, dördüncü nesil Cayenne’i tamamen elektrikli olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni Cayenne; 113 kWsa batarya, 600 km’den fazla menzil ve 400 kW şarj gücüyle iddialı geliyor.

    Elektrikli Porsche Cayenne, şarj süresini 15 dakikaya düşürecek Tam Boyutta Gör
    Porsche, uzun süredir yeni nesil Cayenne’i tanıtmak için hazırlık yapıyor. Tamamen elektrikli olacak model, Premium Platform Electric (PPE) altyapısını kullanacak. Mevcut içten yanmalı ve hibrit Cayenne ise güncellemelerle üretimde kalmaya devam edecek. Geçen yıl kamuflajlı prototipler test sürüşlerine çıkmış, Goodwood Hız Festivali’nde de sergilenmişti. Ancak ayrıntılı teknik veriler açıklanmamıştı.

    Şimdi ise gazeteciler, program yöneticisi Michael Schätzle eşliğinde prototipin yolcu koltuğunda deneme sürüşlerine katıldı. Bu testler, “E4” kod adıyla anılan dördüncü nesil Cayenne hakkında önemli detayları gün yüzüne çıkardı.

    Yeni Cayenne, Macan ve Audi Q6 e-tron’daki 100 kWsa bataryaya kıyasla 113 kWsa (kullanılabilir 108 kWh) kapasiteye sahip olacak. Ayrıca iki soğutma plakalı gelişmiş sıvı soğutma sistemiyle donatılıyor. Bu sayede şarj gücünün Macan’daki 270 kW’tan 400 kW’a çıkması hedefleniyor. Uyumlu bir istasyonda batarya, %10’dan %80’e yalnızca 15 dakikada dolabilecek. On dakikalık şarj ile 300 km WLTP menzil kazanılabileceği belirtiliyor.

    Elektrikli Porsche Cayenne, şarj süresini 15 dakikaya düşürecek Tam Boyutta Gör
    Başlangıçta yalnızca bu büyük batarya ile satışa çıkacak Cayenne’in en üst versiyonunun 600 km’nin üzerinde menzil sunacağı ifade ediliyor. Macan’dan farklı olarak tüm versiyonlar dört tekerlekten çekiş ve çift elektrik motoruyla gelecek. Giriş seviyesinde bile 300 kW’ın üzerinde güç bekleniyor.

    Porsche, Macan ve Taycan’da olduğu gibi sabit mıknatıslı senkron motorları kullanmaya devam edecek. Ön motorun Macan ile benzer olduğu, arka motorun ise geliştirilmiş versiyon olacağı belirtiliyor. Cayenne ayrıca arkada iki vitesli şanzıman ile donatılacak. Üç güç seçeneği bekleniyor: yaklaşık 300 kW güce sahip giriş versiyonu (muhtemelen Cayenne 4), 450–515 kW arası Cayenne 4S ve Launch Control özelliğiyle 1.000 beygirin (735 kW) üzerinde güç sunan Cayenne Turbo.

    Turbo versiyonun 0’dan 100 km/s hıza üç saniyenin altında, 200 km/s hıza ise on saniyenin altında ulaşacağı öngörülüyor. Araç, neredeyse üç tonluk ağırlığına rağmen spor otomobil performansı vadediyor. Ayrıca beş dereceye kadar dönüş açısı sunan arka aks yönlendirme sistemi ve elektronik kontrollü amortisörlerle sportif sürüşe odaklanacak.

    Yeni elektrikli Cayenne’in dünya prömiyeri Kasım ayında yapılacak. Fiyatlar ve kesin teknik veriler ise lansmanla birlikte açıklanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aşti kızılay arası tereson zararlı mı muhabbet kuşu gagası kesilmezse ne olur g sync nasıl açılır opel insignia paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum