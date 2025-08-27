Elektrikli Porsche Cayenne, şarj süresini 15 dakikaya düşürecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Porsche, uzun süredir yeni nesil Cayenne’i tanıtmak için hazırlık yapıyor. Tamamen elektrikli olacak model, Premium Platform Electric (PPE) altyapısını kullanacak. Mevcut içten yanmalı ve hibrit Cayenne ise güncellemelerle üretimde kalmaya devam edecek. Geçen yıl kamuflajlı prototipler test sürüşlerine çıkmış, Goodwood Hız Festivali’nde de sergilenmişti. Ancak ayrıntılı teknik veriler açıklanmamıştı.

Şimdi ise gazeteciler, program yöneticisi Michael Schätzle eşliğinde prototipin yolcu koltuğunda deneme sürüşlerine katıldı. Bu testler, “E4” kod adıyla anılan dördüncü nesil Cayenne hakkında önemli detayları gün yüzüne çıkardı.

Yeni Cayenne, Macan ve Audi Q6 e-tron’daki 100 kWsa bataryaya kıyasla 113 kWsa (kullanılabilir 108 kWh) kapasiteye sahip olacak. Ayrıca iki soğutma plakalı gelişmiş sıvı soğutma sistemiyle donatılıyor. Bu sayede şarj gücünün Macan’daki 270 kW’tan 400 kW’a çıkması hedefleniyor. Uyumlu bir istasyonda batarya, %10’dan %80’e yalnızca 15 dakikada dolabilecek. On dakikalık şarj ile 300 km WLTP menzil kazanılabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Başlangıçta yalnızca bu büyük batarya ile satışa çıkacak Cayenne’in en üst versiyonunun 600 km’nin üzerinde menzil sunacağı ifade ediliyor. Macan’dan farklı olarak tüm versiyonlar dört tekerlekten çekiş ve çift elektrik motoruyla gelecek. Giriş seviyesinde bile 300 kW’ın üzerinde güç bekleniyor.

Çin'de elektrikli araç şarj noktası 16,7 milyona ulaştı 6 sa. önce eklendi

Porsche, Macan ve Taycan’da olduğu gibi sabit mıknatıslı senkron motorları kullanmaya devam edecek. Ön motorun Macan ile benzer olduğu, arka motorun ise geliştirilmiş versiyon olacağı belirtiliyor. Cayenne ayrıca arkada iki vitesli şanzıman ile donatılacak. Üç güç seçeneği bekleniyor: yaklaşık 300 kW güce sahip giriş versiyonu (muhtemelen Cayenne 4), 450–515 kW arası Cayenne 4S ve Launch Control özelliğiyle 1.000 beygirin (735 kW) üzerinde güç sunan Cayenne Turbo.

Turbo versiyonun 0’dan 100 km/s hıza üç saniyenin altında, 200 km/s hıza ise on saniyenin altında ulaşacağı öngörülüyor. Araç, neredeyse üç tonluk ağırlığına rağmen spor otomobil performansı vadediyor. Ayrıca beş dereceye kadar dönüş açısı sunan arka aks yönlendirme sistemi ve elektronik kontrollü amortisörlerle sportif sürüşe odaklanacak.

Yeni elektrikli Cayenne’in dünya prömiyeri Kasım ayında yapılacak. Fiyatlar ve kesin teknik veriler ise lansmanla birlikte açıklanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli Porsche Cayenne, şarj süresini 15 dakikaya düşürecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: