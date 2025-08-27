Giriş
    Yeni Xpeng P7, sürücüsüz şekilde üretim hattından nakliye alanına gidebiliyor

    Tesla'nın ardından Xpeng de yeni P7 modelinin üretim hattından çıktıktan sonra insan müdahalesi olmadan nakliye alanına gidebildiğini gösteren bir video paylaştı.  

    Yeni Xpeng P7, fabrikadan otonom olarak çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli Xpeng, tepeden tırnağa yenilediği elektrikli modeli P7'nin üretim hattından nakliye alanına tamamen otonom bir şekilde gittiği bir video paylaştı. Xpeng'in kendi bünyesinde geliştirdiği üç adet Turing AI çipiyle donatılan model, toplamda 2.250 TOPS işlem gücüne sahip. 

    Xpeng Başkan Yardımcısı Yu Tao, Weibo’da paylaştığı videoda yeni üretilen P7’lerin üretim hattından nakliye alanına sürücüsüz şekilde ilerlediğini gösterdi. Tao, bunun şirket için insansız operasyonlara atılan ilk adım olduğunu belirtti.

    Xpeng, daha önce geliştirdikleri en yeni sürüş destek sisteminin L3 seviyesine hazır olduğunu açıklamıştı. Bu seviye, sürücülere yolculuk sırasında gözlerini yoldan ayırabilme imkânı tanıyor. Ancak Çin’de L3 seviye sistemlerin yasal olarak kullanılmasına henüz izin verilmiyor.

    Yeni Xpeng P7, fabrikadan otonom olarak çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni P7’nin sürüş destek sistemleri büyük ölçüde kameralara dayanıyor. Toplanan veriler, Xpeng’in kendi geliştirdiği üç Turing AI çipi tarafından işleniyor. Her bir çip 750 TOPS işlem gücüne sahip. Bu, Tesla Model Y’de kullanılan AI 4 çipinden 30 TOPS, Nvidia Orin Thor’dan ise 50 TOPS daha yüksek. Üç çip birlikte toplam 2.250 TOPS seviyesine ulaşıyor.

    P7 ayrıca VLA (Vision-Language-Action) ve VLM (Vision-Language Models) tabanlı büyük dil modellerini destekliyor. Bu sayede otomobil, farklı sürüş senaryolarına tepki verip uyum sağlayabiliyor. Yeni liftback, hem şehir içi yollarda hem de otoyollarda NGP (Navigation Guided Pilot) özelliğini kullanabiliyor.

    Elektrikli modelde 800V yüksek voltajlı sistem standart olarak sunuluyor. Giriş seviyesi versiyon, arka aksta konumlanan tek motorla 270 kW güç üretiyor. Çift motorlu dört çeker versiyonda ise toplam güç 437 kW seviyesine çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanma 3,7 saniyede gerçekleşiyor.

    Xpeng P7, Ağustos ayı başında ön satışa sunuldu ve yalnızca yedi dakikada 10 bin sipariş aldı. Modelin resmi satışları 27 Ağustos itibarıyla Çin’de başlayacak.

