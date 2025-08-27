Yeni Xpeng P7, sürücüsüz şekilde üretim hattından nakliye alanına gidebiliyor

Xpeng Başkan Yardımcısı Yu Tao, Weibo’da paylaştığı videoda yeni üretilen P7’lerin üretim hattından nakliye alanına sürücüsüz şekilde ilerlediğini gösterdi. Tao, bunun şirket için insansız operasyonlara atılan ilk adım olduğunu belirtti.
Xpeng, daha önce geliştirdikleri en yeni sürüş destek sisteminin L3 seviyesine hazır olduğunu açıklamıştı. Bu seviye, sürücülere yolculuk sırasında gözlerini yoldan ayırabilme imkânı tanıyor. Ancak Çin’de L3 seviye sistemlerin yasal olarak kullanılmasına henüz izin verilmiyor.
P7 ayrıca VLA (Vision-Language-Action) ve VLM (Vision-Language Models) tabanlı büyük dil modellerini destekliyor. Bu sayede otomobil, farklı sürüş senaryolarına tepki verip uyum sağlayabiliyor. Yeni liftback, hem şehir içi yollarda hem de otoyollarda NGP (Navigation Guided Pilot) özelliğini kullanabiliyor.
Elektrikli modelde 800V yüksek voltajlı sistem standart olarak sunuluyor. Giriş seviyesi versiyon, arka aksta konumlanan tek motorla 270 kW güç üretiyor. Çift motorlu dört çeker versiyonda ise toplam güç 437 kW seviyesine çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanma 3,7 saniyede gerçekleşiyor.
Xpeng P7, Ağustos ayı başında ön satışa sunuldu ve yalnızca yedi dakikada 10 bin sipariş aldı. Modelin resmi satışları 27 Ağustos itibarıyla Çin’de başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: