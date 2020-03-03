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    2020 Audi A3 Sportback tanıtıldı: Daha modern ve aerodinamik

    Markanın yeni tasarım dilini başarılı bir şekilde omuzlayan 2020 Audi A3 Sportback, baştan aşağı yenilenen kabin tasarımı ve teknolojileriyle lüks kompakt sınıftaki rekabeti canlandırmaya geliyor.
    2 hf.
    10,2b
    1
    34
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Audi A3 Sportback tanıtıldı: Daha modern ve aerodinamik
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    Volkswagen Grubu, lüks kompakt sınıftaki rakipleri BMW 1 Serisi ve Mercedes-Benz A-Serisi’nin karşısına dördüncü nesil Audi A3 Sportback ile çıkmaya hazırlanıyor. 2020 Audi A3 Sportback, bugün düzenlenen dijital lansmanla görücüye çıktı.

    2020 Audi A3 Sportback, boyutları ve genel şekli itibariyle bir önceki nesile oldukça benziyor. Fakat markanın yeni modellerinde kullandığı tasarım felsefesiyle yapılan dokunuşlar, A3 Sportback’i daha modern ve şık bir otomobile dönüştürmeyi başarmış. Daha da büyüyen petek desenli altıgen ızgara, köşeli formdaki hava girişleri, yeni LED gündüz farları ve kaslı motor kaputu 2020 Audi A3 Sportback’in dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    2020 Audi Sportback’in ölçülerine baktığımızda, 4.34 metre uzunluğa ve 1.82 metre genişliğe sahip aracın selefine kıyasla sadece 3 cm uzadığını görüyoruz. 2.64 metrelik aks mesafesi ise nesiller arası geçişte değişmemiş. Ayak hareketiyle kontrol edilebilen elektrikli bagaj kapağıyla da satın alınabilen 2020 Audi Sportback, 380 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında bu değer 1200 litreye kadar yükseliyor.

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    2020 Audi A3 Sportback’e yandan baktığımızda da eskiye göre daha kaslı bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Farların köşesinden başlayıp arkaya doğru kesintisiz biçimde devam eden omuz çizgisi ve geniş çamurluklar bu görünümü destekliyor. Arkada ise ince LED stoplar, krom detaylara sahip difüzör ve küçük bir bagaj spoyleri yer alıyor. Tavan rayları ise eski nesilden alışık olduğumuz tasarım unsurları arasında.

    2020 Audi A3 Sportback tanıtıldı: Daha modern ve aerodinamik
    Tam Boyutta Gör

    2020 Audi A3 Sportback’in iç mekanına geçiş yaptığımızda yepyeni bir konsol yerleşimiyle karşılaşmak çok da sürpriz olmuyor. Sürücünün önündeki hava menfezlerinin konumu ve şekli, Lamborghini’den esinlenilmiş olabileceğini akıllara getiriyor. Eski nesildeki bilgi-eğlence ekranı, yerini konsol içine gömülü 12.3 inçlik yeni ekrana bırakmış. İklimlendirme kontrollerinin yapıldığı bölüm de yenilenirken, orta konsolda start/stop düğmesi, USB girişleri ve kablosuz şarj ünitesine yer verilmiş.

    2020 Audi A3 Sportback, ilk etapta üç motor seçeneğiyle satışa sunulacak: 150 beygirlik 1.5 litre TFSI benzinli, 116 beygir ve 150 beygir güç çıkışları bulunan 2.0 litre TDI dizel. Söz konusu versiyonlar önden çekişli olacak ve üretilen güç tekerleklere 6 ileri manuel veya 7 ileri S-Tronic şanzıman vasıtasıyla aktarılacak. İlerleyen zamanlarda daha düşük hacimli 1.0 litre TFSI motorun yanı sıra hafif hibrit ve sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonlar da gelecek.

    2020 Audi A3 Sportback’in Avrupa satışları bu ay, teslimatlar ise Mayıs ayında başlayacak. Aracın benzinli versiyonları için başlangıç fiyatı 28 bin 900 euro olarak açıklandı.



    https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/success-model-40-the-new-audi-a3-sportback-12613 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    by__metallica (SATX ) 2 hf. en beğenilen
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    Eski Orta konsol.. Yenisi resmen jetta gibi olmuş
    Yanıtla +25
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    herseyinhayirlisi 2 hf.
    vitesin etrafı ne kadar da özensiz
    Yanıtla +10
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    DH Misafiri 2 hf.
    Mercedes A-Serisini zorlayacaktır 1-Serisinden güzel olmuş çok beğendim. Audi'nin tasarımlarını çok beğeniyorum zaten
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 Avatar Avatar Avatar
    3dfx 2 hf.
    o degilde hala volkswagen alan varmi ? adam geldi siz katilsiniz o yuzden size fabrika kurmam dedi , lan para bizim paramiz bize sovene niye hala yatirim yapiyoruz ki ? gidin toyota alin gidin teslaya binin
    Yanıtla +3
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    baycihan (cihan aracı) 2 hf.
    Dışı normal içi çirkin olmuş. 2.0 116 hp modelini alan çıkar mı acaba? Hayır benim arkadaş çevremden alan çıkarsa sağlam sopa yer ben vurmasam bile diğerlerini tutamam
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    sepulturgay (yok yok) 2 hf.
    O değilde 2000cc motora nasıl oldu da 116bg besleme koydunuz?

    Hiç kimse demedi mi millet 250bg koyuyor bu hacme, biz 116bg koyarsak yadırganır diye???
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    Sirrüs 2 hf.
    Henüz aracı bilmiyoruz ama en azından şahsi fikrim Mercedes A Serisi bu sınıfın en iyisi olmaya en büyük aday.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf.
    iç dizaynı çok şık olmuş. mercedes az feyz alsın bunlardan
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    talhadogdu 2 hf.
    Dışı ne kadar güzelse içi de o kadar çirkin. Yazık olmuş A3'e
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    kesbi 2 hf.
    Çakma hava girişleri, çakma egzozumsu görüntüler, panjurun yarısı çakma kapalı zaten. Adı gibi adi duruyor.
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    kingb04 (black king) 2 hf.
    Hyundai e bir tek ben mi benzettim ?
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    eapantherea 2 hf. yeni yorumcu
    İc tasarim-kalite olarak eski kasa 1 ve a serisinden iyi olan a3, bu kasada mersonun gerisine dusmus.. merso gitti, s serisinde cls de kullandigi ic mekani, neredeyse birebir a serisine uyguladi.. Audi bu olaydan kacinmis gibi duruyor.. Eger a3 un fiyat olarak a serisine kiyasla yuksek avantaji olmazsa cok hatali bir durum. Ben isterdim ki, a4 deki vites topuzu bunda olsun, a4 veya tt klima kontrolcusu bunda olsun.. Ama cok basit duran vites bolumu ve orta konsol yapmislar.. Havalandirma kontrol tuslari basit duruyor.. bardaklik kismi flan cok siradan ve golfumsu duruyor... Aslinda gogus kismi gayet sik, ama gogusten asagiya vites topuzuna inince basit duruyor. Burada diger yorum yapan arkadaslara orta konsol icin katiliyorum.



    Dis tasarimda, on farlarin asagiya sarkan kismi biraz garip, gozumuzun alismasi gerekiyor. Onun haricinde dis tasarimi, ozellikle arka farlari cok cok begendim. İc tasarimda gogsu ve kapi tasarimini cok begendim. Sonunda su begendigim direksiyon a3 e geldi, ins standart versiyonda da direksiyon budur..



    Bence bu yeni kasayi, simdiden makyaj planina soksunlar, mercedes gibi gercekten premium kalitesini c segmentine sunacak degisimleri yapsinlar.. Bu kasanin makyaj sonrasi cok tatminkar olacagini ongoruyorum. Su haliyle de, eger dogru fiyatlama (a serisinin benzer donanimlarina gore %10-13 flan daha ucuz olmali) ile tr ye gelirse yine mercedes a dan cok daha dogru ve tatminkar bir secim olacagini dusunuyorum.
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    10199 kez okundu.
    32 kişi, toplam 33 yorum yazdı.

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