2020 Audi A3 Sportback tanıtıldı: Daha modern ve aerodinamik

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Volkswagen Grubu, lüks kompakt sınıftaki rakipleri BMW 1 Serisi ve Mercedes-Benz A-Serisi’nin karşısına dördüncü nesil Audi A3 Sportback ile çıkmaya hazırlanıyor. 2020 Audi A3 Sportback, bugün düzenlenen dijital lansmanla görücüye çıktı.

2020 Audi A3 Sportback, boyutları ve genel şekli itibariyle bir önceki nesile oldukça benziyor. Fakat markanın yeni modellerinde kullandığı tasarım felsefesiyle yapılan dokunuşlar, A3 Sportback’i daha modern ve şık bir otomobile dönüştürmeyi başarmış. Daha da büyüyen petek desenli altıgen ızgara, köşeli formdaki hava girişleri, yeni LED gündüz farları ve kaslı motor kaputu 2020 Audi A3 Sportback’in dikkat çeken tasarım detayları arasında.

2020 Audi Sportback’in ölçülerine baktığımızda, 4.34 metre uzunluğa ve 1.82 metre genişliğe sahip aracın selefine kıyasla sadece 3 cm uzadığını görüyoruz. 2.64 metrelik aks mesafesi ise nesiller arası geçişte değişmemiş. Ayak hareketiyle kontrol edilebilen elektrikli bagaj kapağıyla da satın alınabilen 2020 Audi Sportback, 380 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında bu değer 1200 litreye kadar yükseliyor.

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2020 Audi A3 Sportback’e yandan baktığımızda da eskiye göre daha kaslı bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Farların köşesinden başlayıp arkaya doğru kesintisiz biçimde devam eden omuz çizgisi ve geniş çamurluklar bu görünümü destekliyor. Arkada ise ince LED stoplar, krom detaylara sahip difüzör ve küçük bir bagaj spoyleri yer alıyor. Tavan rayları ise eski nesilden alışık olduğumuz tasarım unsurları arasında.

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2020 Audi A3 Sportback’in iç mekanına geçiş yaptığımızda yepyeni bir konsol yerleşimiyle karşılaşmak çok da sürpriz olmuyor. Sürücünün önündeki hava menfezlerinin konumu ve şekli, Lamborghini’den esinlenilmiş olabileceğini akıllara getiriyor. Eski nesildeki bilgi-eğlence ekranı, yerini konsol içine gömülü 12.3 inçlik yeni ekrana bırakmış. İklimlendirme kontrollerinin yapıldığı bölüm de yenilenirken, orta konsolda start/stop düğmesi, USB girişleri ve kablosuz şarj ünitesine yer verilmiş.

2020 Audi A3 Sportback, ilk etapta üç motor seçeneğiyle satışa sunulacak: 150 beygirlik 1.5 litre TFSI benzinli, 116 beygir ve 150 beygir güç çıkışları bulunan 2.0 litre TDI dizel. Söz konusu versiyonlar önden çekişli olacak ve üretilen güç tekerleklere 6 ileri manuel veya 7 ileri S-Tronic şanzıman vasıtasıyla aktarılacak. İlerleyen zamanlarda daha düşük hacimli 1.0 litre TFSI motorun yanı sıra hafif hibrit ve sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonlar da gelecek.

2020 Audi A3 Sportback’in Avrupa satışları bu ay, teslimatlar ise Mayıs ayında başlayacak. Aracın benzinli versiyonları için başlangıç fiyatı 28 bin 900 euro olarak açıklandı.

https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/success-model-40-the-new-audi-a3-sportback-12613

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