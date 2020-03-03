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    2020 Mercedes-Benz E-Serisi, yeni yüzü ve teknolojileriyle sahnede

    Satışlardaki başarısıyla Markanın Kalbi olarak nitelendirilen E-Serisi yenilendi. Makyaj operasyonundan geçen 2020 Mercedes-Benz E-Serisi, yeni yüzü, hibrit seçenekleri ve bolca teknolojiyle geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Mercedes-Benz E-Serisi, yeni yüzü ve teknolojileriyle sahnede
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    Son günlerde ipucu görselleriyle sık sık karşımıza çıkan yeni Mercedes E-Serisi, Stuttgart’ta düzenlenen dijital basın lansmanıyla podyuma çıktı. “Markanın kalbi” olarak nitelendirilen E-Serisi’nin yanı sıra yeni Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ da tanıtıldı.

    Geçirdiği makyaj operasyonu sonrası tasarımı ve teknolojileri güncellenen 2020 Mercedes-Benz E-Serisi’nde LED farlar standart, Multibeam LED farlar ise opsiyonel olarak sunuluyor. Ayrıca aracın ön ızgarası, tamponları, stop lambaları ve bagaj kapağı Mercedes-Benz tasarımcıları tarafından yeniden yorumlanmış. Arka tarafta yeni A-Serisi Sedan ve yeni CLA’dan esintiler görmek mümkün.

    2020 Mercedes-Benz E-Serisi’nin iç mekanı da daha fazla konfor sunmak üzere güncellendi. Aracın kabininde, Linguatronic akıllı sesli komut sistemi ve artırılmış gerçekliğe sahip navigasyonun standart olarak sunulduğu MBUX bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Standart olarak 10.25 inç boyutunda sunulan iki adet dijital ekran, opsiyonel olarak 12.3 inç'e yükseltilebiliyor. Zindelik, Mutluluk, Rahatlık ve Egzersiz gibi programlarıyla sürüş ve yolculuk deneyimini üst seviyelere ulaştıran Energizing Plus paketi de iç mekandaki önemli özellikler arasında.

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    2020 Mercedes-Benz E-Serisi, yeni yüzü ve teknolojileriyle sahnede
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    2020 Mercedes-Benz E-Serisi, makyaj operasyonuyla birlikte yeni nesil sürüş yardım sistemlerine kavuştu. Sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığını kontrol eden Eller Direksiyonda denetimi, Distronic aktif takip yardımcısı, Aktif Dur-Kalk yardımcısı, Aktif Direksiyon yardımcısı, Aktif Fren yardımcısı, Aktif Kör Nokta yardımcısı ve 360 derece kamera sistemine sahip Park Paketi bu özellikler arasında.

    Ayrıca Bkz. "Dacia'nın elektriğe ilk adımı: Spring Electric konsepti tanıtıldı"

    Elektrikli motorlara geçiş sürecinde önemli bir adım olan 2020 Mercedes-Benz E-Serisi’nde; dizel ve benzinli, sedan ve estate, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere yedi farklı plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) versiyon sunuluyor. Makyajlı E-Serisi’ndeki motorların güç yelpazesi benzinlilerde 156 ile 367 beygir, dizellerde ise 160 ile 330 beygir arasında değişiyor.

    M 254 kodlu 2.0 litre dört silindirli benzinli motor, ikinci nesil Entegre Marş Jeneratörü (ISG) ile donatılarak ilave 20 beygir güç ve 180 Nm tork’a kavuşmuş. Söz konusu motorla donatılan versiyonlarda 48 Volt besleme kullanılıyor. Ailenin en tepesinde ise Mercedes-AMG E 53 4Matic+ yer alıyor. 3.0 litre motoruyla 435 beygir güç ve 520 Nm torka sahip olan araç, EQ Boost hafif hibrit desteğiyle kısa süreliğine ilave 22 beygir güç ve 250 Nm tork elde edebiliyor.

    2020 Mercedes-Benz E-Serisi’nin, E 200 d ve E 220 d 4Matic seçenekleriyle Ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.



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    Şıh Hazretleri (- -) 2 hf. en beğenilen
    Koskoca E serisi dandik CLA gibi olmuş. Arka görünümünün ağırlığı gitmiş. Hele bizdeki BismillahLine ile çok cılız duracaktır
    Yanıtla +33
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    McLaren64 2 hf.
    Önü berbat. Farlar şapşal şapşal bakıyor. Arkada S ve C'den ayrılsa da (Şimdilik çünkü yeni S Class çok benzer arka tasarımla geliyor) önde daha keskin çizgileri olmalıydı. Ayrıca hala sahte egzoz çıkışları var. Yahu koy şuna adam gibi gerçek egzoz çıkışı.
    Önü berbat. Farlar şapşal şapşal bakıyor. Arkada S ve C'den ayrılsa da (Şimdilik çünkü yeni S Class çok benzer arka tasarımla geliyor) önde daha keskin çizgile...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    kalfatt (Abdullatif Çakır) 2 hf.
    Mercedes gibi bir arabaya böyle her tarafı oval şekilsizlik hiç yakışmıyor . Tok durmalı erkek gibi durmalı bu ne böyle tiki berke can arabası olmuş. Bu arada E serisi satıyosun bi tipi farklı olsun premium hissi ver alt modellerine muadilen.
    Mercedes gibi bir arabaya böyle her tarafı oval şekilsizlik hiç yakışmıyor . Tok durmalı erkek gibi durmalı bu ne böyle tiki berke can arabası olmuş. Bu arada E...
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    Yanıtla +12
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    Riesso ( ..) 2 hf.
    Önü mustang arkası BMW ye benzetmeye çalışmışlar
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    dermeister01 (burak sezgin) 2 hf.
    avant ve amg si güzel ama tasarım olarak standart versiyon geriye gitmiş, alınır mı ?
    kalitesi ve konforu için alınır ama cazibesi için değil
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf.
    Almayacağımı bildiğim için sadece hayal ediyorum, hayal etmek bedava nasılsa :)
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    xsw 2 hf.
    Arka farlar çok kötü Audi A6'dan farkı kalmamış ön paneli de iyice yuvarlamış araba gördüğümüz kadarıyla eğer böyleyse kötü olmuş. Mevcut kasa fena değil güzeldi. Mercedes kumar oynamış böyle giderse E serisinin sonunu getirebilir satışları ciddi şekilde düşer.
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    Stand Alone (The Power of Faith ) 2 hf.
    W211 der geçerim. Bunun havasını bundan sonrakiler veremedi.


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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf.
    ben bu mercedesi anlayamıyorum. her şeyi mükemmel yapıyor. motor yürür aksam malzeme kalitesi ama görsel dizaynı berbat. neden acaba
    Yanıtla +1
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    AlmostFly 2 hf.
    Hayatımda bunun kadar kötü tasarımlı bir mercedes görmedim gerçekten. Nerede o eski w221-w211 kasaların ağırlığı? Özellikle shooting-brake modeli resmen dacia gibi duruyor. Mercedes demeye bin şahit ister.

    Bmw 5 serisi gerçekten bundan daha hoş bir tasarıma sahip.
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    DooD_Rox (vome vome) 2 hf.
    Sümsük bakisli bir on tasarim . Arka bir nebze kurtarir. Interior'a gelirsek mercedes bu konuda dunyanin en iyisi. Yerlesim , kalite ve iscilik icin diger firmalarin ornek almazi lazim.
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    yusufcedid 2 hf. yeni yorumcu
    Hayal kırıklığı perspektif göstermısler
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    11930 kez okundu.
    34 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

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    5 etiket daha yeni e-serisi tanıtıldı new e-class new e-class specs yeni e-serisi türkiye Bilim ve Teknoloji
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