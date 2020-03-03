2020 Mercedes-Benz E-Serisi, yeni yüzü ve teknolojileriyle sahnede

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Son günlerde ipucu görselleriyle sık sık karşımıza çıkan yeni Mercedes E-Serisi, Stuttgart’ta düzenlenen dijital basın lansmanıyla podyuma çıktı. “Markanın kalbi” olarak nitelendirilen E-Serisi’nin yanı sıra yeni Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ da tanıtıldı.

Geçirdiği makyaj operasyonu sonrası tasarımı ve teknolojileri güncellenen 2020 Mercedes-Benz E-Serisi’nde LED farlar standart, Multibeam LED farlar ise opsiyonel olarak sunuluyor. Ayrıca aracın ön ızgarası, tamponları, stop lambaları ve bagaj kapağı Mercedes-Benz tasarımcıları tarafından yeniden yorumlanmış. Arka tarafta yeni A-Serisi Sedan ve yeni CLA’dan esintiler görmek mümkün.

2020 Mercedes-Benz E-Serisi’nin iç mekanı da daha fazla konfor sunmak üzere güncellendi. Aracın kabininde, Linguatronic akıllı sesli komut sistemi ve artırılmış gerçekliğe sahip navigasyonun standart olarak sunulduğu MBUX bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Standart olarak 10.25 inç boyutunda sunulan iki adet dijital ekran, opsiyonel olarak 12.3 inç'e yükseltilebiliyor. Zindelik, Mutluluk, Rahatlık ve Egzersiz gibi programlarıyla sürüş ve yolculuk deneyimini üst seviyelere ulaştıran Energizing Plus paketi de iç mekandaki önemli özellikler arasında.

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2020 Mercedes-Benz E-Serisi, makyaj operasyonuyla birlikte yeni nesil sürüş yardım sistemlerine kavuştu. Sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığını kontrol eden Eller Direksiyonda denetimi, Distronic aktif takip yardımcısı, Aktif Dur-Kalk yardımcısı, Aktif Direksiyon yardımcısı, Aktif Fren yardımcısı, Aktif Kör Nokta yardımcısı ve 360 derece kamera sistemine sahip Park Paketi bu özellikler arasında.

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Elektrikli motorlara geçiş sürecinde önemli bir adım olan 2020 Mercedes-Benz E-Serisi’nde; dizel ve benzinli, sedan ve estate, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere yedi farklı plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) versiyon sunuluyor. Makyajlı E-Serisi’ndeki motorların güç yelpazesi benzinlilerde 156 ile 367 beygir, dizellerde ise 160 ile 330 beygir arasında değişiyor.

M 254 kodlu 2.0 litre dört silindirli benzinli motor, ikinci nesil Entegre Marş Jeneratörü (ISG) ile donatılarak ilave 20 beygir güç ve 180 Nm tork’a kavuşmuş. Söz konusu motorla donatılan versiyonlarda 48 Volt besleme kullanılıyor. Ailenin en tepesinde ise Mercedes-AMG E 53 4Matic+ yer alıyor. 3.0 litre motoruyla 435 beygir güç ve 520 Nm torka sahip olan araç, EQ Boost hafif hibrit desteğiyle kısa süreliğine ilave 22 beygir güç ve 250 Nm tork elde edebiliyor.

2020 Mercedes-Benz E-Serisi’nin, E 200 d ve E 220 d 4Matic seçenekleriyle Ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

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