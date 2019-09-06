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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2020 Audi A5 ailesi yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı

Audi A5 ailesi 2020 model yılı için yenilendi. Daha sportif bir görünümle karşımıza çıkan 2020 Audi A5, son nesil bilgi-eğlence sistemine ve hafif hibrit desteğine sahip motorlara kavuştu.
15 sa.
2,2b
20
15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Audi A5 ailesi yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı
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Audi ailesi yenilenmeye devam ediyor. Mayıs ayında tanıtılan makyajlı A4 ve geçtiğimiz haftalarda yüzünü gösteren yeni RS 6 Avant’ın ardından şimdi de 2020 model yılı için yenilenen Audi A5 üzerindeki örtü kalktı.

Frankfurt’taki etkinlikte coupe, cabriolet ve beş kapılı sportback türevleriyle sergilenecek 2020 Audi A5’e uygulanan orta yaş makyajı A4 modelindekiyle benzer doğrultuda ilerliyor. Bu da Audi A5’in daha sportif ve dinamik bir görünüme kavuştuğu, yepyeni bilgi-eğlence sistemiyle donatıldığı ve yeni motorlara merhaba dediği anlamına geliyor.

Görsel açıdan baktığımızda 2020 Audi A5’teki en büyük değişiklik ön tarafta karşımıza çıkıyor. Ailenin diğer üyelerinde gördüğümüz ve deseni donanım seviyesine göre farklılık gösteren altıgen ızgarayı buna örnek göstermek mümkün. Daha büyük hava girişlerine sahip agresif ön tamponu ve yeni ön lip’i de unutmamak gerek. Matrix LED opsiyonuna ve yeni grafiklere sahip LED farlar, yeni stop lambaları ve tazelenen difüzör de Audi A5’in görünümünü tamamlayan unsurlar arasında.

Ayrıca Bkz. "Tesla Model S, Porsche Taycan'ın Nürburgring rekorunu kırmaya geliyor"

2020 Audi A5’teki değişim kabin tarafında da devam ediyor. Eski bilgi-eğlence sisteminin yerine gelen 10.1 inçlik dokunmatik ekran yepyeni bir yazılımla çalışıyor. Navigasyon sisteminin de elden geçirildiği; kaza bilgisi, park yeri bilgisi ve trafik ışığı bilgisi gibi yeni çevrimiçi servislerle donatıldığı belirtiliyor. Standart olarak Wi-Fi hotspot özelliğiyle birlikte gelen 2020 Audi A5’te son nesil 12.3 inç dijital gösterge paneli ve baş üstü göstergesi bulunuyor. Artık OTA yani uzaktan güncelleme özelliğini de destekleyen araç MyAudi akıllı telefon uygulamasıyla güncellenebiliyor.

2020 Audi A5 ailesi yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı
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2020 Audi A5’in kaputu altındaki dört silindirli benzinli ve dizel motorlarda hafif hibrit teknolojisi görüyoruz. Dört motor seçeneğinde de 12 volt hafif hibrit desteği bulunuyor. Topladığı enerjiyi küçük bir lityum iyon bataryada depolayan sistem start/stop teknolojisinin daha geniş yelpazede çalışmasına imkan verirken CO2 emisyonu ve yakıt tüketimini de azaltıyor.

S4 modellerinde olduğu gibi yeni Audi S5’te de dizele geçiş yapıldı. 2020 Audi S5 TDI’da 3.0 litre turbo dizel motor kullanılıyor. 48 volt hafif hibrit desteğine de sahip olan sistem 347 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. Her iki formda da (sportback ve coupe) 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlayan modelin maksimum hızı da 250 km/s ile sınırlanmış. Bu hıza ulaşmak için dört tekerleğe birden aktarılan gücün 8 ileri tiptronic tork konvertörlü şanzıman vasıtasıyla iletildiği de verilen bilgiler arasında.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak 2020 Audi A5’in fiyatı A5 Coupe 40 TFSI baz versiyonuyla 42 bin 900 euro’dan başlıyor. Tercihini S5 Coupe ve S5 Sportback’ten yana kullanmak isteyenlere de 66 bin 500 euro’dan kapı açılıyor.



https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/the-audi-a5-is-now-more-attractive-than-ever-12035 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ronades 15 sa. en beğenilen
Bizde de 99 corolla 40 birim
1 Yanıt Yanıtla +10
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thiler 12 sa.
500den girer ülkeye
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Fade to Black 6 sa.
şu ekran işine bir çözüm bulamadılar estetiksel olarak.
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Krogoth 7 sa. yeni yorumcu
42 binlerden başlıyorsa 600 civarı en az boşu.
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tica 8 sa.
Makyaj bu araca yaramış ama fiyatı manidar olacak
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yusuf24 9 sa.
Dışı çok güzel de iç tasarımını sevemedim bir türlü.
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homebird 10 sa.
Ben eski tasarımı daha çok beğeniyorum. Audi deyince akla gelen akıcı bir tasarım dili vardı. Yuvarlak ve keskin hatların ahenkli bir uyumu vardı. Şimdilerde yaptıkları arbalardaki orantısız parçalar çok eğreti geliyor gözüme (Ön panjur, sis farı gibi)
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snoppy 12 sa.
Şu anki tasarımı bile çok güzel, yolda gözümü alamıyorum.
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thiler 12 sa.
500den girer ülkeye
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JanKlod 12 sa.
Yeni yüz derken
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Mendieta58 13 sa.
Audi nin en sevdiğim aracı,şahin tarzı boydan boya 3.stop lambası harici tabi
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fatihaslan7 14 sa.
Umarım arka cam stop led ini kaldırmışlardır
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