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Tesla Model S, Porsche Taycan'ın Nürburgring rekorunu kırmaya geliyor

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden Model S'in önümüzdeki hafta Nürburgring'de olacağını duyurdu. Anlaşılan Musk Porsche'nin rekorunu elinden almak istiyor.
19 sa.
2,9b
7
11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model S, Porsche Taycan'ın Nürburgring rekorunu kırmaya geliyor
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Tesla CEO’su Elon Musk, Model S’in önümüzdeki hafta ünlü yarış pisti Nürburgring’de olacağını duyurdu. Musk’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı bu açıklama, ‘Porsche Taycan’ın rekorunu elinden almaya geliyor’ şeklinde yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Porsche Taycan, daha öncesinde Nürburgring pistinde boy göstermiş ve 20.6 km’lik pisti 7 dakika 42 saniyede tamamlayarak ‘en hızlı dört kapılı elektrikli spor otomobil’ ünvanı kazanmıştı. Bu durum, duyurulduğundan bu yana Tesla Model S ile kıyaslanan Taycan’ın popülerliğini oldukça artırmıştı.

Porsche, yakın geçmişteki açıklamalarında Taycan’ın piste çıkmaya hazır olduğunu ve yüksek güç çıkışını uzun süre devam ettirerek Nürburgring’de iyi bir süre elde edeceğini belirtmişti. Alman üretici iddiasını daha da ileri götürerek Taycan’ın yüksek güç çıkışını sürdürme konusunda Tesla modellerinden daha iyi olduğunu ifade etmişti.

Tüm bunlar Elon Musk’ı harekete geçirmiş olacak ki Taycan’ın kırdığı rekorun ardından Musk’tan “Model S gelecek hafta Nürburgring’de olacak” açıklaması geldi. Musk, Porsche’nin rekorunu elinden almak istediklerini açıkça söylemedi. Fakat bir önceki tweetinde Porsche’nin bir elektrikli araçta ‘Turbo’ takısını kullanmasıyla ilgili şaka yapmıştı. Duyurunun bu tweetin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Önümüzdeki hafta Nürburgring’de boy göstermeye hazırlanan Tesla Model S’in Porsche’nin rekorunu kırıp kıramayacağını hep birlikte göreceğiz.

 



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morhan1997 19 sa. yeni yorumcu en beğenilen
Yahu bu teslayı küçümseyenleri anlamıyorum
YouTube de var izleyin 1 saat aralıksız 200 - 250 kmh arası giden Tesla videosu var
Tesla bu işte uzun süre tekeldi çünkü herkes biliyor ki 700 beygir elektrikli arabayı adamlar yıllar önce yaptı ve yıllaar sonra cevap verdi büyük firmalar
Teycan iyidir hoştur ama Tesla farklıdır
Eminim vereceği cevap da farklı olur p100d nin
Yahu bu teslayı küçümseyenleri anlamıyorum YouTube de var izleyin 1 saat aralıksız 200 - 250 kmh arası giden Tesla videosu var Tesla bu işte uzun süre t...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Hemican 13 sa.
Tesla Model S 7 yil once cikmis bir araba. Musteriye ilk cok sayida ulasan elektrikli araba diyebiliriz. Tesla`nin yaptigi ilk araba sayilir (lotustan alinma roadsteri Tesla dizayn etti diyemeyiz.)
Porsche yillardir spor araba ureten bir sirket. Sadece spor araba ureten bir sirket. Eger 7 yillik Tesla`nin acemilik arabasi olan Model S Taycani gecebiliyorsa Tesla`yi cidden tebrik etmek lazim.
Tesla Model S 7 yil once cikmis bir araba. Musteriye ilk cok sayida ulasan elektrikli araba diyebiliriz. Tesla`nin yaptigi ilk araba sayilir (lotustan alinma r...
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1 Avatar
idiz 43 dk.
Hız limitli ve başka arabalarında olduğu, ancak daha kısa (19,6 km) bir parkurda ( Nürgburing BTG), daha amatör bir sürücü, 8:50 süre...
youtube.com/...
Taycan'ın rekoru kırılır mı?
yakın da hepimiz göreceğiz :)
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1BilimAdamı 12 sa.
Alman otomotiv devleri elektrikli araba sektörüne tam girdiğinde Tesla şirketi gerçek rakebeti görecek bakalım. Ayrıca Türkleri ve Türkiyeyi yıllardır görmezden gelen amerikan şirketlere ders verir gibi Porsche'un yeni elektrikli arabasına türkçe tay'can isminin vermeside oldukça manidar.
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NeroWin 13 sa.
Bu rekabet ortamı ve çıkan haberler Porshe Taycan'a yarayacak, demedi demeyin
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Hemican 13 sa.
Tesla Model S 7 yil once cikmis bir araba. Musteriye ilk cok sayida ulasan elektrikli araba diyebiliriz. Tesla`nin yaptigi ilk araba sayilir (lotustan alinma roadsteri Tesla dizayn etti diyemeyiz.)
Porsche yillardir spor araba ureten bir sirket. Sadece spor araba ureten bir sirket. Eger 7 yillik Tesla`nin acemilik arabasi olan Model S Taycani gecebiliyorsa Tesla`yi cidden tebrik etmek lazim.
Yanıtla +5
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JanKlod 16 sa.
Tesla sen kimsin ya
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medverdev 16 sa.
mekanın sahibi geliyor açılın :)
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haberelectro 17 sa.
Geldiği gibi gider.
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HatimİndirenSteveJOBS 17 sa.
Aralarında az bir kütle farkı var. Porsche yıllardır spor araç üreten bir firma. Drivetrain i büyük ihtimal tesla dan iyidir. Model S'in geçeceğini düşünmüyorum. Geçemese de çok yakın bir derece yapacaktır.
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pasa king 19 sa.
Mesafe S = 20.6 Km ve zaman T = 7 dakika 42 Saniye hız = 160.52 km/s
ortalama 160,52 km/s hız yapmış.
Tesla virajlarda daha hızlı ve esnek bir tutum sergiler ise Porsche Taycan’ı geçer.
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morhan1997 19 sa. yeni yorumcu en beğenilen
Yahu bu teslayı küçümseyenleri anlamıyorum
YouTube de var izleyin 1 saat aralıksız 200 - 250 kmh arası giden Tesla videosu var
Tesla bu işte uzun süre tekeldi çünkü herkes biliyor ki 700 beygir elektrikli arabayı adamlar yıllar önce yaptı ve yıllaar sonra cevap verdi büyük firmalar
Teycan iyidir hoştur ama Tesla farklıdır
Eminim vereceği cevap da farklı olur p100d nin
1 Yanıt Yanıtla +21
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The Balance 17 sa. morhan1997
Porsche elektrikli araç işine yeni giriyor fakat çok uzun süredir spor araçlar yapıyorlar. Porsche'yi de küçümsememek lazım bence. Bu bir yana Taycan nürburgringte test edilerek üretilmiştir diye tahmin ediyorum. Yani çok büyük bir fark atacağını zannetmiyorum sonuçları benzer olacaktır.
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