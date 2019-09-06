Tesla Model S, Porsche Taycan'ın Nürburgring rekorunu kırmaya geliyor

Tesla CEO’su Elon Musk, Model S’in önümüzdeki hafta ünlü yarış pisti Nürburgring’de olacağını duyurdu. Musk’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı bu açıklama, ‘Porsche Taycan’ın rekorunu elinden almaya geliyor’ şeklinde yorumlandı.
Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Porsche Taycan, daha öncesinde Nürburgring pistinde boy göstermiş ve 20.6 km’lik pisti 7 dakika 42 saniyede tamamlayarak ‘en hızlı dört kapılı elektrikli spor otomobil’ ünvanı kazanmıştı. Bu durum, duyurulduğundan bu yana Tesla Model S ile kıyaslanan Taycan’ın popülerliğini oldukça artırmıştı.
Porsche, yakın geçmişteki açıklamalarında Taycan’ın piste çıkmaya hazır olduğunu ve yüksek güç çıkışını uzun süre devam ettirerek Nürburgring’de iyi bir süre elde edeceğini belirtmişti. Alman üretici iddiasını daha da ileri götürerek Taycan’ın yüksek güç çıkışını sürdürme konusunda Tesla modellerinden daha iyi olduğunu ifade etmişti.
Tüm bunlar Elon Musk’ı harekete geçirmiş olacak ki Taycan’ın kırdığı rekorun ardından Musk’tan “Model S gelecek hafta Nürburgring’de olacak” açıklaması geldi. Musk, Porsche’nin rekorunu elinden almak istediklerini açıkça söylemedi. Fakat bir önceki tweetinde Porsche’nin bir elektrikli araçta ‘Turbo’ takısını kullanmasıyla ilgili şaka yapmıştı. Duyurunun bu tweetin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
Önümüzdeki hafta Nürburgring’de boy göstermeye hazırlanan Tesla Model S’in Porsche’nin rekorunu kırıp kıramayacağını hep birlikte göreceğiz.
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YouTube de var izleyin 1 saat aralıksız 200 - 250 kmh arası giden Tesla videosu var
Tesla bu işte uzun süre tekeldi çünkü herkes biliyor ki 700 beygir elektrikli arabayı adamlar yıllar önce yaptı ve yıllaar sonra cevap verdi büyük firmalar
Teycan iyidir hoştur ama Tesla farklıdır
Eminim vereceği cevap da farklı olur p100d nin
Porsche yillardir spor araba ureten bir sirket. Sadece spor araba ureten bir sirket. Eger 7 yillik Tesla`nin acemilik arabasi olan Model S Taycani gecebiliyorsa Tesla`yi cidden tebrik etmek lazim.