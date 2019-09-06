Tesla Model S, Porsche Taycan'ın Nürburgring rekorunu kırmaya geliyor

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Tesla CEO’su Elon Musk, Model S’in önümüzdeki hafta ünlü yarış pisti Nürburgring’de olacağını duyurdu. Musk’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı bu açıklama, ‘Porsche Taycan’ın rekorunu elinden almaya geliyor’ şeklinde yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Porsche Taycan, daha öncesinde Nürburgring pistinde boy göstermiş ve 20.6 km’lik pisti 7 dakika 42 saniyede tamamlayarak ‘en hızlı dört kapılı elektrikli spor otomobil’ ünvanı kazanmıştı. Bu durum, duyurulduğundan bu yana Tesla Model S ile kıyaslanan Taycan’ın popülerliğini oldukça artırmıştı.

Porsche, yakın geçmişteki açıklamalarında Taycan’ın piste çıkmaya hazır olduğunu ve yüksek güç çıkışını uzun süre devam ettirerek Nürburgring’de iyi bir süre elde edeceğini belirtmişti. Alman üretici iddiasını daha da ileri götürerek Taycan’ın yüksek güç çıkışını sürdürme konusunda Tesla modellerinden daha iyi olduğunu ifade etmişti.

Tüm bunlar Elon Musk’ı harekete geçirmiş olacak ki Taycan’ın kırdığı rekorun ardından Musk’tan “Model S gelecek hafta Nürburgring’de olacak” açıklaması geldi. Musk, Porsche’nin rekorunu elinden almak istediklerini açıkça söylemedi. Fakat bir önceki tweetinde Porsche’nin bir elektrikli araçta ‘Turbo’ takısını kullanmasıyla ilgili şaka yapmıştı. Duyurunun bu tweetin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Önümüzdeki hafta Nürburgring’de boy göstermeye hazırlanan Tesla Model S’in Porsche’nin rekorunu kırıp kıramayacağını hep birlikte göreceğiz.